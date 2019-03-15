Петарды против Свинарчуков. Как нацики гоняют Порошенко по митингам, - И.Кармазин

11:16 17.03.2019 Беговой синдром: как националисты охотятся за президентом Украины

Почему Порошенко дезертирует с собственных митингов



Игорь Кармазин



Украинские националисты объявили охоту на президента страны Петра Порошенко. Боевики из организации "Национальный корпус" помешали уже трем митингам главы государства. Сначала ему пришлось бежать с собственной акции в Черкассах, потом по похожему сценарию прошли мероприятия в Житомире и Чернигове. Радикалы объясняют свою активность борьбой с коррупцией, но ставки гораздо выше, ведь через две недели на Украине состоятся выборы президента. "Известия" разбирались в том, почему Порошенко не может найти противоядия против националистов и как их выступления повлияют на исход голосования 31 марта.



Протестующие в Киеве закидали полицейских плюшевыми свиньями



Петарды против Свинарчуков



Акции протеста националистов против президента Украины начались 9 марта. В тот день представители ультраправой партии "Национальный корпус" (запрещена в России) провели митинг в центре Киева.



Демонстранты собрались на площади Независимости (майдане Незалежности), где перед участниками мероприятия выступил лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий. Он потребовал, чтобы глава государства отправил за решетку коррумпированных чиновников.



Участники акции против президента Украины Петра Порошенко в Черкассах



В первую очередь наказания он потребовал для заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук) и его сына Игоря. Их подозревают в контрабанде российских запчастей для военной техники украинской армии. Билецкий пообещал, что если за неделю Гладковские не окажутся за решеткой, боевики начнут ездить в регионы Украины за президентом Петром Порошенко и приходить на его "проплаченные митинги".



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От слов националисты быстро перешли к делу. Сначала они устроили беспорядки у здания администрации президента в Киеве. Радикалы взрывали петарды, зажигали файеры. Кроме того, митингующие клеили на шлемы полицейских стикеры с надписями "Свинарчуков за решетку" и изображениями перечеркнутых свиней. Интересно, что полицейские этому никак не препятствовали, хотя некоторым амуницию заклеивали так, что ничего видеть они не могли.



Погоня за президентом



После киевского выступления начались гастроли в областных центрах Украины. В тот же день, 9 марта, был атакован митинг Порошенко в Черкассах. Несколько сотен националистов приблизились к сцене, зажгли файеры и распылили газ. Произошли стычки с полицией, в которых ранения получили 15 стражей порядка, в том числе начальник областной полиции Валерий Лютый.



Активисты выкрикивали лозунги: "Стой на сцене и отвечай на наши вопросы!", "Президент от нас не убежит". Но Порошенко спешно закончил свою речь и ретировался с митинга. Выглядело все так, будто радикалов он испугался.



Столкновения между националистами и сотрудниками полиции возле здания администрации президента Украины в центре Киева



Следующая акция прошла на митинге в Житомире 11 марта. Мероприятие Петра Порошенко впервые оградили железным забором, чтобы отфильтровать протестующих. Недовольные остались за оградой, выступление президента они заглушали криками "Ганьба!" ("Позор!"), "Мародеров за решетку", "Брехло!". После акции по Сети распространилась фотография, на которой глава государства торопливо шел, переступая через лужи и обгоняя охранников. В соцсетях предположили, что он от кого-то убегает. В администрации президента Украины позже сообщили, что Порошенко спешил не от, а к избирателям.



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В Чернигове 13 марта меры безопасности на президентской акции усилили еще больше. По сообщениям местных журналистов, силовики перекрыли весь центр города, на некоторые улицы не пускали даже жителей окрестных домов. Выступление президента не анонсировалось на его сайте и не транслировалось вживую. Докричаться до главы государства националистам все же удалось. "Вы видите, как президента принимают? Стыд вам!" - воскликнул он перед началом выступления.



Если друг оказался вдруг



Поводом для негодования националистов послужило журналистское расследование, которое вскрыло коррупционные схемы в украинской оборонке. Согласно опубликованной информации, Гладковский вместе с партнерами продавал в вооруженные силы Украины контрабандные российские детали для военной техники. Оборонные предприятия переплачивали за запчасти в 2–4 раза. Помимо этого, была организована перепродажа имущества украинской армии ей же. По оценкам журналистов, общий ущерб от действий коррупционеров достиг миллиарда гривен ($38 млн).



Для Порошенко скандал неприятен не только из-за собственно коррупции, но из-за того, что он подрывает основы его предвыборной кампании. В своих выступлениях глава государства постоянно клеймит "Российскую империю". При этом его соратники, получается, спокойно ведут бизнес с соседним государством. Кроме того, Порошенко постоянно говорит о том, что ему удалось возродить украинскую армию. Теперь же выясняется, что вооруженные силы критически зависят от поставок из-за рубежа.



Гладковский сначала был отстранен от должности замсекретаря СНБО, позже Порошенко подписал указ об увольнении. Националисты, однако, требуют заключения чиновника под стражу. Сторонники президента указывают, что тот не может брать на себя обязанности правоохранительных органов.



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Противники объясняют ситуацию тем, что Гладковский - давний бизнес-партнер украинского лидера. Известно, что первый общий бизнес у них появился еще в 1995 году. Тогда они стали совладельцами Украинского промышленно-инвестиционного концерна. В 2005 году Порошенко с соратником создали холдинг "Богдан" и банк "Мрия". Во время досрочных президентских выборов в 2014 году Свинарчук возглавлял штаб Порошенко в Черкасской области, а также курировал избирательные штабы в Херсонской, Волынской и Хмельницкой областях. По данным СМИ, в СНБО Гладковский-Свинарчук выполнял роль "смотрящего" от Порошенко в оборонной сфере. Понятно, что дать согласие на арест такого человека президенту тяжело.



Праведный хардкор



Коррупционный скандал всколыхнул украинское медиапространство, но характерно, что уличными акциями на него откликнулись только представители "Национального корпуса". Другие националистические организации на опубликованные сведения не отреагировали. "Национальный корпус" интересен тем, что был создан на базе неонацистского добровольческого полка "Азов" (запрещен в России). Подразделение входит в структуру МВД Украины, его часто называют карманной армией министра внутренних дел Арсена Авакова.



О связи нынешних выступлений националистов с главой МВД свидетельствует несколько фактов. Во-первых, за беспорядки было задержано всего два представителя "Нацкорпуса". Во-вторых, своеобразной оказалась риторика Авакова. В соцсети он сообщил об уголовном деле, заведенном после беспорядков в Черкассах, и пообещал наказать радикалов "за хардкор" на обеих акциях. В то же время министр указал на "праведный гнев на коррупционное преступление", который якобы двигал радикалами, и даже назвал их "настоящими патриотами", которые "справедливо" протестуют против коррупции.



Аваков высказывался и о других аспектах предвыборной кампании. Так, он обвинял штаб Порошенко в подкупе избирателей. По его словам, неимущим и пенсионерам, готовым поддержать провластного кандидата, предлагают по тысяче гривен (2,5 тыс. рублей). По утверждению главы МВД, "сетка" Порошенко насчитывает 200 тыс. агитаторов и может охватывать от 700 тыс. до 6 млн избирателей.



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Наблюдатели считают, что активизация Авакова связана с тем, что он договорился о взаимной поддержке с кандидатом в президенты Юлией Тимошенко. "Переговоры длились около года. Тимошенко понимает, что радикалы и полиция, которые стоят за Аваковым, позволят сначала провести нормальные выборы, а потом отстоять их результат. Глава МВД требовал себе должность премьер-министра и сохранения за собой министерства внутренних дел. Остановились на том, что предложили Авакову пост главы МВД, и националисты сразу включились в избирательный процесс", - объяснил "Известиям" бывший депутат Верховной рады Олег Царев.



Хаос на пороге



Сложившаяся ситуация крайне неприятна для Порошенко. Агитационный эффект от его поездок по стране начинает стремиться к отрицательным значениям. Много нового от националистов узнают непосредственные участники митингов - бюджетники, которых направляют на акции в областных центрах. Широко расходятся компрометирующие главу государства ролики в соцсетях.



Ситуация получается патовая: вроде бы и отказаться от поездок нельзя, ведь они задают динамику кампании, создают необходимые инфоповоды. Но и проводить их в привычном "тепличном" режиме больше, кажется, не получится. Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник сообщил "Известиям", что электоральные потери Порошенко от противостояния с националистами могут достигать нескольких процентов. "Именно их главе государства может не хватить 31 марта для выхода во второй тур", - подчеркнул эксперт.



Впрочем, "националистический хардкор" свидетельствует не только о предвыборных проблемах Порошенко. Если сейчас боевики безнаказанно гоняют действующего главу государства, то вряд ли что-то помешает им это делать и с новым президентом. Если сейчас полицейские терпят издевательства радикалов, то и в дальнейшем вряд ли воспротивятся. Если сейчас, при более-менее устоявшейся властной конструкции, наблюдается раскол в силовом блоке, то сложно ожидать единения после голосования. А значит, проблемы у всего украинского государства. Источник - Известия

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