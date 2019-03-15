Турецкие султаны. Ч. 2. Мехмет II - убийца Византии (история)

12:38 17.03.2019

Турецкие Султаны (Часть вторая)



История османов многовековая и интересная. Часть этой истории можно узнать в Алании, ведь именно здесь известная Сельджукская крепость. Именно турки-сельджуки стояли у основания Империи.



Мы начали вас знакомить с историей Турции и наиболее выдающимися Султанами Османской Империи, в первой части повествования. Продолжим этот рассказ.



Следующий Султан, оставивший яркий след в истории - Султан Фатих Мехмет (Мехмет II). После смерти своего отца в 1451 году, Фатих взошел на престол. В соответствии с духом тех времен, он уничтожил всех возможных претендентов на трон, в том числе и своего девятимесячного брата. После этого было 30 лет правления, в течение которых размеры Империи увеличились на 1 332 000 кв. км. Именно он стал завоевателем Константинополя (современный Стамбул), фактически уничтожив Византию.



Современники называли его коварным и безжалостным. Он легко изменял своим клятвам и получал удовольствие от пыток, придумывая самые изощренные их виды. Однако, это не помешало ему остаться Великим в истории своей страны. Во времена его правления, генуэзские колонии Крыма отошли туркам. Он захватил Сербию, Албанию, Молдавию, Болгарию, сделав Османскую Империю мировой державой.



Умер он в 1481 году, будучи отравленный врачом, по приказу собственного сына. Но сын в список выдающихся Султанов не вошел.