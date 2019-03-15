Трое в одной лодке? Что делят низвергнутые кыргызские президенты, - К.Кабылов

12:43 17.03.2019

Трое в одной лодке?



Кулчоро Кабылов



Ладно, мы будем вынуждены поддержать следующий афоризм: "В политике нет вечной дружбы, есть только интересы". "Политика" толще чем шкура у бегемота. Но не во многих странах нет национального преимущества, как у народа Кыргызстана. Здесь любят демократию, справедливость, честность, ненавидят авторитарно-тоталитарную систему, семейное правление. На пространстве Средней Азии такого понятия нет. Хотя мы с хвастовством это подмечаем, не заметили ли вы, что подобные аргументированные слова в последнее время утопают в болоте? Волей народа, стремившегося к свободе, произошли две народные революции, но не обесценивается ли их значение, важность? Получается, напрасно отдали жизни молодцы в борьбе с холодной системой, шли под пули, пущенные со стороны власти, ради процветания и развития страны, против семейного авторитарно-кланового правления на кыргызской земле? Или хотят вбить в голову народа, любящего справедливость и свободу, дешевое, продажное понятие: "В политике нет вечной дружбы, есть только интересы"?



Суть вышесказанного следующая. Не прошло много времени с тех пор, как власть в нашей стране сменилась мирным путем, как подняли голову Бакиевы (как будто ничего не произошло 9 лет назад), виновники человеческих жертв в ходе апрельской революции 2010 года, откровенно решившие установить в стране не демократию, а диктатуру, клановое правление, получившие отпор от простого народа и вынужденные покинуть страну вместе с детьми. Они не только подняли голову, но и откровенно пытаются залезть под мышку власти. "Девять лет молчали, нам есть что сказать", - начали они. По правде говоря, они открыто заявили, что намерены вернуться в Кыргызстан. В таких обстоятельствах обязательно возникает вопрос – а кто внушил такую уверенность кровопийцам? Хотя об этом не говорят открыто, народ все чувствует. Так кто является причиной возникновения подобных вещей?



Во-вторых, о чем говорит в интервью российской газете "Московский Комсомолец" А. Акаева, который недавно расхвалил действующего президента Жээнбекова, оказал ему поддержку, попутно поливая грязью А. Атамбаева? Ведь в свое время он зазнался, связал по рукам и ногам многих политиков, опираясь на свою власть, а в народе про него говорили, что страной правит его жена, а не он сам. Переусердствовав с семейным правлением, Акаев был свергнут в результате народных волнений и на протяжении 14 лет живет на "Рублевке", там, где обитают самые богатые купцы Москвы. По нашей оценке, это не единичное интервью Акаева, в ближайшее время он продолжит читать "оды" в адрес президента Жээнбекова. Если этот человек считает себя настолько принципиальным, то почему он не высказывал свое "уважение, почтение", "хвальбу" в адрес Сооронбая Жээнбекова чуть больше года назад, когда последний был кандидатом в президенты? Мы помним, как во время политической кампании он дал обширное интервью одному из российских изданий о кандидатах в президенты Кыргызстана. Но ни в одном месте того интервью не было хотя бы половины тех хвалебных слов, которые он озвучил в сторону Жээнбекова в последнем интервью. Поэтому мы можем говорить о том, что последнее интервью А. Акаева многие восприняли как чрезмерное притворство. Прочитавшие интервью действительно так говорят. Вот она, человеческая слабость!



Хотелось бы перейти к сути нашего разговора. Почему в последнее время так активизировались два беглеца, которые в свое время были выгнаны в результате народных волнений? Почему действующая власть не осмеливается даже устами своих лакеев сказать следующее в адрес молодцев, которые были выгнаны народом: "Вы все равно ответите перед законом, у нас нет ни морального, ни юридического, ни политического права распространять вашу точку зрения на территории Кыргызстана. Если я такое допущу, то что скажет народ обо мне?"? Отмалчиваются. Словно ничего не видят и не слышат… Хотелось бы, чтобы мысли наши оказались заблуждением (как говорят русские: "Не дай Бог"), но если действующая власть действительно подмигивает Акаеву и Бакиеву, идет на контакт, то лодка нынешних власть имущих вполне может угодить в Бермудский треугольник, расположенный в Атлантическом океане. Вместе с тем могут получить отпор сторонники сегодняшнего политического нигилизма, которые говорят, что Атамбаев плох, а сами предстают в образе невинных ангелов. Ничем хорошим не закончится, если власти продолжат подстраивать под себя законы, опираясь на силу. Пусть такого не будет, но если сложится такое обстоятельство, то может первым обнажить мечи готовый рискнуть жизнью ради справедливости контингент, ставящий достоинство превыше всего и не позволяющий растоптать смысл двух революций. Это очень близко к природе кыргызского народа. Об этом мы можем говорить, опираясь на историю. История не раз это доказывала (в то же время было бы хорошо, если бы некоторые граждане, не отказавшиеся от подхалимства и узкого регионалистского мышления, перестали говорить, что взбредет в голову, подбирали выражения, где-то промолчали).



Нам бы хотелось, чтобы находящаяся в райском уголке страна жила в безмятежности, росла и развивалась по принципам демократии, с соблюдением законов и политической этики.



Сейчас Кыргызстан нуждается именно в таком шаге. Поэтому нам нужно вести работу по альтернативным, а не односторонним, монополистским направлениям, принимать хорошее и отказываться от плохого, посвящать нашу работу народу, а не власти, которая сегодня есть, а завтра ее нет. Тогда в Кыргызстане все будет хорошо…



Источник: газета "Айгай пресс" №10 от 15.03.2019 / стр. 3