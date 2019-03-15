 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Депутат РосГосдумы "справедливо-росс" Белоусов задержан за взятку в 3 млрд рублей
15:54 17.03.2019

Речь идет о взятке в 3 миллиарда рублей. В пятницу, 15 марта, стало известно о задержании депутата Госдумы Вадима Белоусова, которого подозревают в получении взятки почти в 3,5 миллиарда рублей, пишет "Интерфакс". Ходатайство СК РФ об аресте Белоусова будет рассмотрено Ленинским судом
Сегодня в 12 часов Вадима Белоусова пригласили якобы на допрос по поводу возможности его поездки в Белоруссию в составе парламентской делегации. На самом деле, его доставили в суд на рассмотрение вопроса по мере пресечения.

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Вадим Владимирович Белоусов (род. 2 октября 1960, Челябинск) - российский политик. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VI и VII созывов (с 2011 г.). Член комитета Государственной думы по науке и наукоемким технологиям[1]. Совладелец ОАО "Макфа" (9,29 %). Член партии "Справедливая Россия". Бывший член регионального политсовета партии "Единая Россия", бывший генеральный директор ООО "УК Макфа". Лишен депутатской неприкосновенности в 2018 году.

В 1982 году поступил в Челябинский политехнический институт, обучался по специальности "Двигатели внутреннего сгорания". Окончил институт в 1987 году.

В 1990 году окончил обучение на специальном факультете переподготовки кадров при Южно-Уральском государственном университете.

С 1993 года по 1995 год работал инженером в Челябинском филиале НИИ тракторного института.

В 1995 году назначен коммерческим директором ОАО "Челябинский хлебокомбинат № 1" - крупнейшего производителя на хлебном рынке Челябинска (ныне ОАО "Первый хлебокомбинат", входит в холдинг крупного российского агропромышленного объединения ОАО "Макфа").

В 1997 году Вадим Белоусов вошел в состав совета директоров АПО "Макфа".

В 2004 году назначен на должность генерального директора ООО "Управляющая компания „Макфа"". Был совладельцем ОАО "Макфа" (9,29 % акций) вместе с родителями Михаила Юревича - Валерием Михайловичем (71,42 %) и Натальей Евгеньевной (19,29 %) и ОАО "Первый хлебокомбинат": Вадим Белоусов – 7,79 %, Валерий Юревич – 72,73 % и Наталья Юревич – 19,48 %.[[ref>Хлеб, макароны и кондитерские изделия, "74.ру", 1 января 2007[/ref>

В июле 2010 года Вадим Белоусов был включен в список партии "Единая Россия" и выдвинут в составе списка на выборах в Законодательное собрание Челябинской области. Баллотировался в территориальной группе №28 вторым номером после депутата Госдумы Александра Берестова. На состоявшихся 10 октября 2010 года выборах группа получила один мандат, от которого Берестов ожидаемо отказался. Мандат был передан Вадиму Белоусову[5][6]

В Законодательном собрании Челябинской области работал в комитете по строительной политике. В о фракции "Единая Россия" возглавлял комиссию по контролю за качеством реализации партийного проекта "Новые дороги городов России".

Депутат Государственной думы
В декабре 2011 года избран депутатом Государственной думы РФ по федеральному списку партии Единая Россия.

В 2016 году истек срок его пребывания депутатом. Вслед за экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем вышел из ЕР.

В выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва шел от партии "Справедливая Россия" по списку Кировской области и Удмуртской республики. Получил мандат депутата после отказа от него лидера списка Сергея Доронина[8].

6 декабря 2018 года ГД дала согласие Генеральной прокуратуре РФ, на лишение неприкосновенности[9] Вадима Белоусова и возбуждение в отношении него уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере"[10]. Решение об этом депутаты приняли в ответ на представление генпрокурора[11].

15 марта 2019 года задержан в Екатеринбурге по обвинению в получении взятки. Белоусов был вызван в Екатеринбург для согласования вопроса о возможности поездки в составе межпарламентской группы в Белоруссию, но вместо этого в 12 часов был доставлен в суд для избрания меры пресечения[2][12].

Депутат отвергает обвинения в свой адрес. Следственные органы ходатайствовали об аресте Белоусова. Однако Ленинский суд Екатеринбурга отказал в ходатайстве и отпустил задержанного депутата. Белоусов планирует вернуться к своей работе в Государственной думе РФ. Единственным ограничением для законотворца является запрет на выезд за рубеж.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552827240
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