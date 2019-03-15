Зузана Чапутова лидирует на выборах президента Словакии

16:15 17.03.2019

Адвокат Зузана Чапутова лидирует в первом туре выборов президента Словакии с 38,9% голосов после обработки данных с 22% избирательных участков.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Статуправление республики.



На втором месте находится замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович (18,9% голосов), на третьем - экс-глава Верховного суда Штефан Гарабин с 14,5% голосов.



16 марта в Словакии состоялся первый тур президентских выборов. Участки для голосования открылись в 07:00 (09:00 мск) и закрылись в 22:00 (00:00 мск).