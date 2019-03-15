Казахская актриса Самал Еслямова получила азиатский "Оскар" как лучшая актриса за роль в фильме "Айка"

19:33 17.03.2019

Актриса Самал Еслямова получила азиатский "Оскар" за роль в картине "Айка".



Как сообщил режиссер и продюсер фильма Сергей Дворцевой "Интерфаксу", 13-я церемония премии Asian Film Awards прошла в Гонконге в воскресенье.



Еслямова получила приз в номинации "Лучшая актриса". В этой номинации также были представлены Чжао Тао из фильма "Пепел-самый чистый белый" и Сакура Андо из "Магазиных воришек".



Ранее Еслямова стала лучшей актрисой по версии 71-го Каннского кинофестиваля, на котором состоялась премьера фильма "Айка".



Социальная драма рассказывает о девушке-мигрантке из Киргизии, которая родила ребенка в Москве и была вынуждена оставить его в роддоме, о ее душевных переживаниях и зарождающемся чувстве материнства.



В российский прокат фильм вышел 14 февраля.



Лента также вошла в короткий список "Оскара" как лучшая картина на иностранном языке.