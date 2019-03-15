Украинские парадоксы: уличная "гора" родила… надувную свинку, - Я.Рудь

00:08 18.03.2019

Украинские парадоксы: уличная "гора" родила… надувную свинку



Обещавшая стать грозной акция протеста радикалов 16 марта прошла на удивление вяло. Градус давления на власть и лично на Порошенко повышать не стали. Демонстрации готовности двигаться дальше к цели не получилось



Энергия сфокусированного на П. Порошенко и его друге Гладковском-Свинарчуке нового антикоррупционного проекта "Национального корпуса" и "Нацдружин", продемонстрированная 9 марта в центре Киева и особенно в Черкассах за время, прошедшее до новой протестной акции 16 марта, куда-то испарилась. Дело, вопреки бурной риторике, свелось, по сути, к имитации решительности и непримиримости. Радикалы собрались, пошумели, покричали, пометали со сцены словесные молнии во всех, кто "плохой". Для придания налета "креативности" разбросали вокруг несколько сотен или даже тысяч игрушечных надувных свинок, которые, по мысли организаторов, должны были на символическом уровне демонстрировать, что же и кто же именно имеется в виду, не забыв метнуть это новое орудие борьбы против коррупции и в сторону полицейского оцепления. После чего тихо разошлись. Точно по графику, не потратив на бой за справедливость ни одной лишней минуты, ни одного лишнего слова, ни одной лишней надувной свинки.



Похоже, что вся сила гнева и ненависти к коррупционерам и мародерам во власти была потрачена радикальными "активистами" на то, чтобы надуть этих самых свинок. Бюджет же акции, видимо, пошел на то, чтобы закупить эти игрушечные символы игрушечной борьбы в нужном количестве. Увы, на голом энтузиазме, без денег и других ресурсов в наше время даже против коррупции не поборешься как следует. Что ж уж там мечтать о том, чтобы потрепать нервы президенту-кандидату, заставив его раскошелиться.



Протест 16 марта не очень соответствовал градусу ожиданий, с ним связанных. Положа руку на сердце, совсем не соответствовал. Нечто такое, что 9 марта выглядело как серьезная заявка на серьезное действие, способное ни много ни мало изменить и ход избирательной кампании, и ее результаты, неделю спустя вылилось в милую шутку от милых юношей, украшенную элементами такого себе уличного "гламура". В таком же духе и стиле они могли бы выразить несогласие, например, с запретом продажи презервативов школьникам или слабоалкогольных напитков - детям дошкольного возраста.



С точки зрения количества участников мероприятие 16 марта в Киеве выглядело прилично. Пусть озвученная рядом источников цифра в десять тысяч человек воспринималась как преувеличение, но в том, что собралось тысяч пять-шесть, сомневаться, думаю, не стоит. О чем это говорит? О том, что в рамках своей компетенции А. Белецкий, "Нацкорпус", его группы и афилированные структуры сработали достойно, обеспечив массовость, достаточную для большого гвалта. Развитие ситуации по тому или иному сценарию зависело, понятно, от "смежников" или, точнее, от заказчиков антикоррупционной "музыки" в исполнении конкретных исполнителей. Они явно подвели. Если, конечно, полагать, что заявленные спикерами протестов 9 марта намерения соответствовали реальным целям и задачам их - протестов - "директоров". Если же цели и задачи были и остаются другими, то в вяло-рутинном течении акции 16 марта присутствует своя логика.



"Азовская" гора, потешив поначалу отечественную и зарубежную публику мощными раскатами гневного словесного грома, родила если не мышь, то резиновую свинку, очень ее напоминающую. Кому-то, может быть, это покажется странным. Кто-то другой не увидит в таком развитии событий ничего необычного. Все как всегда. Все так, как ему положено быть. Хозяин ослабил поводок - песик потявкал и на потеху зевакам погонял голубей. Хозяин поводок подтянул - песик опять стал тихим и безобидным. Вот уж воистину: нельзя быть в политике и быть свободным от политики! Или как там в оригинале звучала эта мудрая мысль из раньшего времени?



Совсем по-другому, чем 9 марта в Черкассах, вела себя 16 марта в Полтаве полиция. Реакция представителей правоохранительных органов на действия протестующих в первом и во втором случае была поразительно различной. В Черкассах бойцы "Нацдружин" шли буквально напролом, явно провоцируя полицию и вступив с ней в потасовку. Местные же полицейские во главе с начальником областного УВД отбивались, больше думая о собственной безопасности, чем об исполнении служебных обязанностей. В Полтаве все было по-другому. Протестующие не хулиганили, не лезли на рожон, ограничившись бросанием игрушечных свинок. И что же полиция? А реакция полиции оказалась явно чрезмерной. Полицейские работали по участникам акции жестко, наступательно, агрессивно. Так, как должны были бы действовать их коллеги в Черкассах. Однако совершенно не так, как того требовала ситуация в данном случае. Только ли тут дело в том, что в Черкассах городская власть во главе с мэром для "Нацкорпуса" своя, а в Полтаве - чужая? Или же за всем этим торчат "уши" кого-то из Киева?



Яков Рудь

Киев