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Социальная ловушка: почему Казахстан – не Швеция
00:15 18.03.2019

Беспрецедентные социальные инициативы, исходящие в последнее время от власти, все более четко очерчивают на теле казахстанской экономики грани так называемого социального государства. Но если сравнить степень социальной защиты и объем социальных гарантий в нашей республике с тем, что предлагается жителям ряда западноевропейских стран, не обладающих такими природными богатствами, то становится очевидным, что мы явно проигрываем им.

Наиболее успешной во всем мире признана "шведская модель" социального развития. И вполне заслуженно. Швеция ежегодно тратит на социальную защиту своих граждан порядка 40 процентов ВВП. Сюда входят бесплатное среднее и высшее образование, практически бесплатная медицина (взять хотя бы бесплатную стоматологическую помощь для всех граждан страны до достижения ими 20-летнего возраста или компенсацию затрат на лечение и приобретение лекарств в том случае, если за год они превысили определенную сумму), а также всевозможные социальные пособия, об уровне которых нам, увы, остается только мечтать. Например, при средней заработной плате в 3 тысячи евро семье с шестью детьми государство ежемесячно выплачивает в качестве поддержки более тысячи евро, и это не считая других видов "льгот". Но самое интересное - в Швеции, как и в ряде других стран, население может взять кредиты с нулевой и даже отрицательной ставкой. Ипотека под минус 1,25 процента – это шведская реальность.

Резонно возникает вопрос: а можем ли мы построить такой развитой социализм? Позволит ли это наша экономика? Предоставим слово экспертам.

Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий):

"Казахстан пока неспособен приблизиться по уровню социального благополучия к развитым странам Запада"

- Казахстан, Россия и многие другие страны бывшего Союза сегодня активно реализуют социальную политику. Но позволят ли им их экономики стать поистине социальными государствами?

- Возможности социальной политики зависят, прежде всего, от состояния и динамики экономики. Есть и обратное влияние: повышение уровня благосостояния людей увеличивает платежеспособный спрос, что стимулирует рост производства и инвестиций при развитом рынке. Но Казахстан, как и Россию, можно отнести к развивающимся рынкам с их несовершенствами и "болезнями". Схожа и преимущественно сырьевая направленность экономик, что во многом сохраняет их зависимость от мировой конъюнктуры цен на сырье.

- Иными словами, нам и мечтать не стоит о том, что наши страны догонят Запад в плане предоставления социальных гарантий?

- Пока нельзя говорить о том, что наши страны способны приблизиться по уровню социального благополучия к развитым государствам Запада. Например, одной из важных "опций" там можно считать долговременные и практически беспроцентные кредиты, позволяющие жителям при необходимости приобретать материальные блага без существенной переплаты. Более того, в последние годы во многих банках практикуется отрицательная ставка – то есть, они доплачивают своим заемщикам. Делается, это, правда, не для того, чтобы снизить расходы получающих кредиты, а из-за политики центральных банков, таких, как Европейский центральный банк, Банк Швейцарии, Банк Японии. Они устанавливают свои отрицательные ставки с целью стимулирования экономики. Коммерческим банкам приходится платить за нахождение их средств в центробанке. И им выгоднее отдать деньги в кредит с доплатой, но по меньшей ставке, чем держать их в центральном банке, доплачивая ему больше. Однако как бы то ни было, для рядовых заемщиков – физических лиц это выливается в существенную социальную поддержку.

В Казахстане и в России такая практика невозможна. Прежде всего, из-за высокой инфляции, которая в обеих странах превышает 5 процентов ежегодно. Поэтому и ставки рефинансирования высоки: у Центрального банка России – 7,75 процента, у Национального банка РК – 9,25 процента. Это одно из проявлений относительной слабости экономики, но оно заставляет банки держать проценты по кредитам для физических лиц на более высоком уровне, чем ставки их регуляторов.

Аналогично обстоят дела и с размерами социальных пособий. В Казахстане и в России они не могут обеспечить достойный уровень жизни своим получателям и зачастую призваны лишь поддерживать его на минимально необходимом рубеже.

Сапарбай Жубаев, кандидат экономических наук, старший преподаватель Казахского университета технологии и бизнеса:

"Казахстан – социальное государство с рыночной экономикой"

- Можно ли считать Казахстан государством всеобщего благосостояния?

- После обретения независимости Казахстан проводит социально ориентированную рыночную экономическую политику. Это означает, что основная часть расходов, до 50 процентов республиканского и местных бюджетов, направляется на финансирование социальных программ. Речь идет о социальном страховании, пенсионном обеспечении, социальной поддержке малообеспеченных семей, здравоохранении, образовании.

Социальную сферу государство поддерживает и развивает по мере роста макроэкономических показателей. Например, если рост экономики составляет 4-5 процентов в год, то основные расчетные показатели формирования бюджетных расходов (прожиточный минимум, минимальная зарплата, минимальный размер пенсии и другие) тоже увеличиваются ежегодно на 4-5 процентов с учетом корректировки на уровень инфляции. Поэтому можно смело утверждать, что Казахстан – социальное государство с рыночной экономикой.

- Но вряд ли так считает большинство казахстанцев – они все громче выражают свое недовольство проводимой государством социальной политикой. Да и примеры других стран, например, Швеции, говорят не в вашу пользу. Размер минимальной пенсии (для тех, кто и дня не работал) там составляет 800 евро, ежемесячное пособие на детей до достижения ими 16-летнего возраста – 114 евро в месяц, а для многодетных предусмотрена еще доплата – порядка 400 евро ежемесячно…

- Чтобы выплачивать социальные пособия или даже заработную плату, соизмеримые со шведскими, надо просто работать с такой же производительностью труда, как в Швеции. Пока у нас она в 4-5 раз меньше, чем у "загнивающих" капиталистов. Даже их коровы дают в четыре раза больше молока, чем наши!

- Но хотя бы снизить проценты по кредитам, ставшим для нашего населения самым популярным средством сведения концов с концами, мы, наверное, можем?

- Ставки по кредитам устанавливаются с учетом показателей инфляции и норм внутренней доходности страны. И у нас эти показатели говорят не в пользу снижения процентных ставок.

Что касается Европы, то там ситуация другая. После финансового кризиса 2008-2010 годов уровень инфляции там замер на уровне 0 процентов. И это не очень хорошо. То, что происходит, называется рецессией. И инвестировать в экономику, находящуюся в таком состоянии, никому не выгодно. Председатель правления Центрального банка Европы Марио Драги всеми силами старается довести инфляцию хотя бы до 2-х процентов . Тогда и кредиты будут выдаваться под 3-5 процентов . Этого уже, кстати, добилась Федеральная резервная система США.

- Хорошо. Не будем равняться на Европу, поговорим о нас. Насколько социальным государством может позволить себе быть Казахстан? Где то "дно" социального благополучия, которое безопасно с точки зрения дальнейшего полноценного развития экономики и жизнедеятельности страны в целом?

- Понятие "дно" в социальной политике определяется долей населения, проживающей на средства меньше установленного прожиточного минимума. У нас, согласно статистике, данный показатель составляет около 10 процентов. Для Казахстана это много. Хотя, как говорится, все познается в сравнении. В соседних с нами братских республиках этот показатель достигает 25-35 процентов. Наша цель - уменьшить этот показатель до 4-6 процентов. Такой уровень характерен для стран Восточной Европы. В Западной же Европе он не превышает 2-3 процентов. Кстати, одна из поставленных президентом страны и зафиксированных в программе "Путь в Европу" целей как раз в этом и заключается. Для этого необходимо увеличить подготовку грамотных экономистов – профессионалов, уменьшить коррупцию и научиться жить по средствам, а не "съедать" средства Национального фонда, предназначенные для будущих о поколений.

Расул Рысмамбетов, директор общественного фонда Financial Freedom:

"Даже минимальных доходов от нефти хватит на то, чтобы Казахстан стал социальным государством"

- Что мешает Казахстану перенять опыт ряда европейских стран, например, Швеции, которая считается чуть ли не лучшим образцом социального государства, и предоставить своим гражданам более широкие социальные гарантии и защиту?

- Экономика Казахстана сильно зависит от экспорта сырья. А социальные выплаты и зарплаты госслужащих составляют чуть ли не половину расходов бюджета. Но при всем при этом, как ни странно, в случае осуществления ряда бюджетных оптимизаций Казахстан может стать социальным государством. Даже минимальных доходов от нефти хватит. Главное – государству нужно сократить свою долю в экономике, а высвобожденные деньги активнее вкладывать в человеческий капитал и в социальную инфраструктуру.

Мы, конечно, не сможем сразу начать выплачивать пособия, которые могли бы обеспечить такой же уровень жизни, как в Швеции. То есть, у нас есть значительные социальные выплаты, но чаще всего вопросы возникают относительно их администрирования – как найти, как выбрать и сколько платить человеку. Думаю, социальная политика у нас есть, однако подход к ней, как и к другим сферам деятельности государства, можно охарактеризовать словами " на скорую руку".

-То есть, превращение Казахстана в социальное государство пока откладывается на неопределенный срок?

-Думаю, что мы постепенно идем к этому. Введение декларирования доходов должно вовлечь людей в активное участие в жизни государства, что, несомненно, поднимет их гражданскую активность. Следующий этап – улучшение прозрачности расходов государства. А там не за горами и куда более вдумчивый подход к социальной политике, обеспечение минимального уровня жизни даже для самых неимущих.

Асель Омирбек

Источник - Camonitor.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552857300
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