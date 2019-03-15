Турецкий султаны. Ч 3. Селим Грозный (история)

00:46 18.03.2019

Турецкие Султаны (Часть третья)



Мы продолжаем рассказ о наиболее выдающихся Султанах Османской Империи. История Турции интересная тем, что в свое время это была мировая держава, державшая в страхе многие европейские государства. Историю основателей империи турков-сельджуков вы можете узнать и в Алании, где сохранилась крепость тех времен, а краеведческий музей имеет много экспонатов того времени.



Мы уже рассказали о первом Султане Османской Империи Мураде Первом и Султане Мехмете II, которые завоевывали земли и расширяли границы своего государства. Каждый из них правил по 30 лет.



Султан Селим Грозный (Селим Первый) был у власти всего 8 лет (1512-1520), однако увеличил размеры страны гораздо больше, чем оба его великих предшественника. За время его правления территория государства приросла более, чем на 4 182 000 кв. км. Такого успеха до него не добивался никто. И если бы не болезнь, в возрасте 54-х лет, он мог бы добиться большего.



Непокорность и стремление к власти проявлялись у Селима еще при жизни отца Султана Баязида II. Он даже проявлял попытку захватить власть, путем свержения отца. Но не смог и долго скрывался в Крыму, среди крымских татар.



Однако, организовывая постоянные волнения и дестабилизируя работу государства, он все же сумел добиться того, что его отец, в целях сохранения государственности, отрекся от престола и передал власть сыну. Селим с триумфом взошел на престол и уничтожил всех возможных претендентов на власть, за что получил имя - Грозный.



Его период правления отличается тем, что завоеваний земель христиан почти не было. Он пошел завоевывать Иран, Ирак, Афганистан, Палестину и Сирию. Именно он устроил кровавую резню шиитов.



Именно его сыном был Султан Сулейман Великолепный, о котором нам повествовал турецкий сериал "Великолепный Век". Отец боялся сына и даже посылал ему отравленный кафтан, но жена Хафса-султан сумела уберечь своего ребенка.



После его смерти, Османская империя была как никогда велика и сильна. Он был девятым Султаном в истории Османов.