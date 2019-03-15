Бессилие премьера Абылгазиева обрушило полудохлую экономику Кыргызстна, - "Фабула"

06:01 18.03.2019

Экономика страны откинулась назад за год пребывания Мухаммедкалыя Абылгазиева на должности премьер-министра. Сократились показатели импорта и экспорта. В январе 2019 года внешнеторговый оборот Кыргызстана составил 457 млн долларов. Это на 8,4% меньше, чем показатель за январь прошлого года. В том числе в январе текущего года показатель экспорта снизился на 15,4%, а импорта – на 6,4%. В первом месяце года товарооборот со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) снизился на 4,1%. По сравнению с прошлым годом экспорт сократился на 6,7%, а импорт – на 3,3%. От безысходности Абылгазиев включил в бюджет 600 млн сомов, посчитав, что они поступят с проекта "Безопасный город", хотя штрафы эти еще не были оплачены. Сам проект "Безопасный город" стоит на грани развала…



Источник: газета "Фабула пресс" №7 от 15.03.2019 / стр. 3



Фабула

15 марта 2019