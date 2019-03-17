Газовые потоки переходят в область фантастики, - А.Комраков

07:14 18.03.2019

Дадут ли Украине взятку за отказ от транзита российского топлива



Самый короткий путь к захвату американцами газового рынка ЕС за счет вытеснения России – прекращение украинского транзита. В конце года транзитный контракт прекращает действие. И все, что нужно американцам, – это не допустить подписания Киевом нового контракта. Для этого Вашингтон может посулить даже некоторую компенсацию потерянных денег от транзита российского газа в ЕС. Такой сценарий вытеснения РФ с европейского газового рынка описал высокопоставленный российский дипломат.



Для того чтобы прорваться на газовый рынок Европы и ограничить там влияние России, США могут разыграть самые чудовищные комбинации, которые только могут прийти в голову. Одну из них подсказал замглавы МИД РФ Александр Панкин.



"Возможен такой сценарий. Сейчас идет сильное сопротивление "Северному потоку – 2" ("СП-2"). Допустим, он не построен. Затем некая страна предложит Украине некую сумму отступных, сопоставимую с ее доходами от газового транзита, чтобы она прекратила использовать свою газотранспортную систему и закрыла доступ на европейский рынок для российского газа с тем, чтобы американский газ мог прийти сюда", – заявил в пятницу Панкин, выступая на экспертном форуме "Соединяя Евразию – от Атлантики до Тихого океана" в Брюсселе.



Как он пояснил, отвечая на вопрос ТАСС, такой сценарий носит чисто гипотетический и даже фантастический характер. "Однако не надо забывать, что США рассматривают европейский газовый рынок как свой будущий, перспективный, предназначенный для собственного сжиженного газа. Чтобы прорваться на этот рынок, они могут разыграть самые чудовищные комбинации, которые только могут прийти в голову", – заявил российский дипломат.



Предложенный дипломатом сценарий пока не выглядит фантастическим, так как ни "Северный поток – 2", ни "Турецкий поток", по словам экспертов, не будут построены к моменту прекращения ныне действующего договора РФ с Украиной на транзит газа в Европу (он действует до конца 2019 года), а перспективы заключения нового договора выглядят более чем туманными.



В самой Европе продолжает усиливаться давление на строителей "Северного потока – 2". Перед майскими выборами нынешний состав Европарламента решил хлопнуть дверью и присоединился к активным критикам проекта, приняв соответствующую резолюцию. В тексте утверждается, что "Северный поток – 2" усиливает зависимость Евросоюза от поставок российского газа, а также угрожает внутреннему европейскому рынку.



Структуры ЕС готовят принятие модифицированной газовой директивы, которая потребует зарезервировать 50% мощности газопровода "СП-2" под топливо от альтернативных экспортеров, которые на самом деле являются фантастикой, таких в России нет.



США продолжают держать в рукаве туза – санкции, которые единственные на фоне "упорства" Германии и других западных стран могут остановить российский поток, но они не вводят санкции против компаний, участвующих в строительстве, только потому, что эти меры "нанесут удар по сердцу трансатлантического альянса", заявил эксперт Американского совета по внешней политике Стивен Бланк. По словам эксперта, США сегодня находятся в ситуации, когда для прекращения проекта ("СП-2") они "должны угрожать своим союзникам".



Отраслевой эксперт, прокомментировавший заявление Панкина, считает, что описанный им сценарий не до конца реалистичен, поскольку американцы платить украинцам за непонятную услугу и с непонятными результатами не будут. Кроме того, эксперт уверен, что России и Украине не миновать заключения нового договора о транзите, хотя и предполагает, что до окончания в конце декабря срока действующего договора стороны предложат еще немало вариантов, в том числе и гипотетических, для выхода из клинча.



"Фантастикой можно назвать предположение, что США будут кому-то за что-то платить: США никогда никому ничего не компенсируют, и предпочитают, чтобы платили им. Что касается судьбы транзита российского газа в Европу, то так или иначе он сохранится, вопрос стоит только один: в каких объемах и на какой срок. Украина хочет выгодный для нее договор на большой объем газа на большой срок. Россия заинтересована в небольших объемах и на короткий срок. Очевидно, что "Северный поток-2" и "Турецкий поток" в начале 2020 года не смогут заработать на полную мощность, так как будут запущены только по одной нитке каждого газопровода. Вторые нитки будут введены в эксплуатацию позже. Можно ожидать, что на полную мощность "СП-2" запустится в 2021 году, а балканские страны могут затянуть с прокладкой второй нитки "Турецкого потока" и до 2022, тогда начала поставок по ней можно ждать в 2023 (хотя и тогда останется вопрос о поставках в Молдавию и Приднестровье через территорию Украины), – сказал "НГ" директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. – Что касается поставок в Европу СПГ, то сейчас Газпром скорее конкурирует с российской же компанией "Новатэк", нарастившей поставки в 2018 году до 6,7 млрд куб.м. и вышедшей на четвертое место по объему поставок в Европу вслед за Катаром (23,4 млрд), Нигерией и Алжиром. США в прошлом году поставили 3,7 млрд и заняли пятое место".



Эксперт считает, что до конца 2019 года РФ и Украина еще обменяются несколькими заявлениями с целью упрочить свою переговорную позицию, но в итоге им не обойтись без заключения нового договора. "Компромисс, на мой взгляд, будет найден, но ближе к декабрю", – считает Правосудов.



Анатолий Комраков

17.03.2019