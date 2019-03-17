Гуайдо марширует против Мадуро, - Ф.Селимова

07:17 18.03.2019

Венесуэльский кризис сведет дипломатов РФ и США в Риме



Москва и Вашингтон попытаются найти пути разрешения венесуэльского политического кризиса. Во вторник заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков проведет в Риме встречу со спецпредставителем Соединенных Штатов Америки по Венесуэле Эллиоттом Абрамсом. Эксперты не ожидают прорыва от этой встречи.



"Переговоры состоятся 19 марта. Это запланированный контакт, не спонтанная встреча, – сообщил Рябков ТАСС. – Будем предостерегать США от силового вмешательства и других форм противозаконного воздействия на легитимную власть в Каракасе. Конечно, будем объяснять, почему необходимо прилагать усилия для того, чтобы внутривенесуэльский диалог все-таки завязался". Ранее встречу дипломатов двух стран анонсировал Госдепартамент США.



2 марта по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств РФ и США. Как сообщили в российском МИДе, в ходе беседы Сергей Лавров подтвердил Майклу Помпео готовность Москвы к переговорам с Вашингтоном по Венесуэле, но лишь при соблюдении принципов Устава ООН.



Что касается самого Гуайдо, то в последнее время все его усилия были в основном сосредоточены на мобилизации своих сторонников в столице, которая постепенно возвращается к нормальной жизни после масштабного блэкаута, вызванного аварией на ГЭС "Эль-Гури". В минувшую субботу он отправился в турне по стране под лозунгом "Операция Свобода", которое объявил "новым этапом" борьбы с действующим режимом. "Мы пойдем на Мирафлорес (президентская резиденция в Каракасе) и потребуем отдать нам то, что принадлежит народу", – заявил Гуайдо, выступая перед сторонниками в городе Валенсия. Оппозиционер признался, что собирается посетить как можно больше регионов, чтобы поднять сторонников на общенациональный марш против Мадуро. Но конкретную дату масштабного протеста Гуайдо не назвал.



Политическую активность проявляли и сторонники правительства. В тот же день в Каракасе прошел митинг в поддержку Мадуро. "Они угрожают отправиться в Мирафлорес. Но мы не сдадимся, мы полны сил и готовы защищать Мирафлорес хоть днем, хоть ночью, если придется", – обратился к собравшимся председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо.



Гуайдо сейчас как никогда нужна широкая общественная поддержка, считает заместитель директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь. "Ему нужно создать массовую поддержку именно на улицах для того, чтобы показать, что за ним стоит реальное большинство населения. Однако сделать это достаточно непросто, учитывая общую усталость от политической борьбы, которая в стране продолжается уже не один месяц. И эта усталость препятствует попыткам Гуайдо мобилизовать общество. Поэтому сейчас его самая главная цель, как я это вижу, состоит в максимальной мобилизации своих сторонников с тем, чтобы они были готовы выходить на улицы и активно выступали против Мадуро", – пояснил эксперт в беседе с "НГ".



Согласно опросу общественного мнения, проведенного компанией Meganalisis в 16 густонаселенных штатах и 32 городах Венесуэлы с участием 1,1 тыс. человек, 88,9% респондентов высказались за то, чтобы Мадуро сложил с себя полномочия президента. Они также хотели бы, чтобы чавизм перестал играть в стране определяющую роль.



Впрочем, Розенталь выразил скепсис относительно итогов данного исследования. Он отметил: один из пунктов опроса Meganalisis говорит о том, что якобы около 88% венесуэльцев выступают за то, чтобы Национальная ассамблея обратилась к иностранным державам за военной помощью. "Мне эти цифры кажутся не очень правдоподобными, так как они противоречат тому, что в ходе своего недавнего опроса выявила известная социологическая служба Datanalisis. Согласно ее исследованию, более 70% жителей Венесуэлы поддерживают Гуайдо и при проведении выборов отдали бы за него свои голоса. Однако этот же самый опрос показал, что по меньшей мере около 20% венесуэльцев выступают за Мадуро. Я не очень верю, что из этих 20% кто-нибудь поддерживает иностранное военное вторжение", – сказал Розенталь. При этом он отметил, что блэкаут отрицательно сказался на позициях Мадуро, что привело к снижению его рейтинга и политического авторитета среди населения.



Комментируя предстоящую встречу Рябкова с Абрамсом, эксперт назвал ее позитивным шагом, который может позволить конфликту в Венесуэле не скатиться в открытое вооруженное противостояние. "Это такая общая гуманитарная повестка. Россия и США могут выступить с какой-то идеей миротворчества с тем, чтобы политический конфликт не перерос в военный", – предположил он.



В то же время возлагать больших надежд на эту встречу не стоит, считает Розенталь, отмечая большую разницу во взглядах Москвы и Вашингтона на политический кризис в латиноамериканской стране, а также в подходах к его разрешению. "Найти какой-то реальный вопрос, на котором российская и американская дипломатия могли бы пересечься, очень сложно, учитывая, что позиции Москвы и Вашингтона по ситуации в Венесуэле полярны. Кроме того, не будем забывать, что сами стороны конфликта – Мадуро и оппозиция – не способны о чем-то договориться. Ждать от этой встречи какого-то большого прорыва с точки зрения сглаживания углов я бы не стал", – отметил эксперт.



Фемида Селимова

17.03.2019