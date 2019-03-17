"Желтые жилеты" уничтожают Париж. Новые антиправительственные выступления разорили Елисейские Поля

07:31 18.03.2019

Вчера в Париже произошли новые беспорядки, вызванные выступлениями "желтых жилетов". Накануне лидеры движения призвали прибегнуть к насилию, чтобы заставить правительство пойти на очередные уступки. Елисейские Поля подверглись погрому, но своими радикальными действиями "жилеты" только усилили позиции правительства. С подробностями - корреспондент "Ъ" во Франции Алексей Тарханов.



Свой четвертый месяц "желтые жилеты" решили отметить "ультиматумом" президенту Макрону. Один из лидеров движения Эрик Друэ призвал всех сторонников явиться в Париж, а другой стратег интернета Максим Николь добавил, что "призывов к спокойствию больше не будет". "Жилетам" объяснили, что только так они смогут "достучаться до правительства и президента". Никакие доводы, что правительство уже отреагировало на их предыдущие выступления и готовит реформы, не были услышаны.



В прошлые субботы ситуация накалялась к вечеру. На этот раз уже к 11 утра демонстрации превратились в погромы. Грабежи начались на всем протяжении Елисейских Полей. Были разбиты витрины, толпа бросилась выносить товары - не только мячи и футболки из магазина PSG, кроссовки из Foot Locker или одежду из Zara. Грабители сорвали щиты, защищавшие витрины ювелирного магазина Bvlgari и украли все, что было внутри. Уничтожены были магазины Hugo Boss, Nespresso, Samsung, Swarovski. Даже те "желтые жилеты", которые непосредственно не участвовали в грабежах, давали интервью, говоря: "Теперь-то нас услышат".



Погромщики вломились в один из самых известных ресторанов Парижа Fouquet’s, разграбили его, а затем попытались поджечь.

Ресторан этот, существующий с 1899 года и внесенный в списки памятников архитектуры, известен не только тем, что в нем дают кинематографические премии "Сезар". Здесь в 2007 году отпраздновал победу на выборах Николя Саркози, и с тех пор для леваков и анархистов ресторан стал символом ненавистной буржуазии. Его дверь украсила надпись "Сарко все сломал".



Несколькими кварталами ближе к центру, на углу улицы Франклина Делано Рузвельта манифестанты подожгли агентство банка Tarneaud, находящееся в жилом доме. В огне едва не погибли жители дома, в том числе женщина с грудным ребенком, которых спасли пожарные. "Совершившие это - не демонстранты, не погромщики, а убийцы",- заявил глава МВД Кристоф Кастанер.



Как президент Франции перехватил инициативу у "желтых жилетов"

В результате "самая красивая улица мира" от Триумфальной арки до перекрестка Елисейских Полей стала напоминать поле боя. Работники коммунальных служб в желтых жилетах пытаются убрать мостовые, на которых вчера бушевали другие желтые жилеты, но исправить ситуацию нелегко. Кафе и многие магазины могут сегодня не открыться. Коммерсанты рвут на себе волосы, городские власти требуют объяснений от полиции: почему не были приняты меры по защите Парижа?



Президент Макрон провел субботу в горах, катаясь на лыжах. Фотографии его отдыха еще больше подогрели страсти. Президент появился в городе к вечеру и присутствовал на совещании в штабе МВД. Он записал короткое обращение, поблагодарив силы правопорядка за профессионализм.



В своем обращении глава государства обратил внимание на то, что, пока "желтые жилеты" дрались на Елисейских Полях, в других кварталах Парижа 45 тыс. человек выступали в защиту природы.



Произошедшее на Елисейских Полях - это больше не демонстрация,- сказал президент.- Это люди, которые хотят разрушить Республику и все, что с ней связано. Все, кто там был, их сообщники. Все".



Как бунт "желтых жилетов" дорос до выборов в европарламент

По мере того как на улицах остаются все более радикально настроенные "желтые жилеты", правительство заговорило о солидарной ответственности демонстрантов, а не только воров и погромщиков. Уже вчера днем премьер-министр Эдуар Филипп, имея в виду сетевых лидеров движения, упомянул о "сообщниках и провокаторах", которые должны заплатить за свои действия.



Разгромившие вчера Париж демонстранты выступали против президента и правительства, но нанесли удар прежде всего по своим соотечественникам. Теперь французы будут ждать от правительства большей твердости. Закон против погромщиков, инициированный правительством, который был одобрен двумя палатами парламента и находится в Конституционном совете, будет утвержден.



Алексей Тарханов



"Коммерсантъ" от 17.03.2019,