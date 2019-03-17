Кыргызы/Таджики. Наряду с аксыйскими событиями вспомнили и о старых обидах, - Б.Торегельди уулу

07:42 18.03.2019

Президент Сооронбай Жээнбеков и экс-президент Алмазбек Атамбаев.



17 лет назад произошли аксыйские события, в ходе которых по мирным жителям, вышедшим на акцию протеста против политики тогдашнего президента Аскара Акаева, был открыт огонь, из-за чего погибло шесть человек.



По случаю этой даты президент КР Сооронбай Жээнбеков отправился в село Боспиек, где принял участие в митинге-реквиеме в память о погибших гражданах.



В этот же день Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК), возглавляемая экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым, провела аналогичное мероприятие, где прозвучали обвинения в адрес властей о том, что "они встали на путь семейно-кланового правления". В частности, Алмазбек Атамбаев выступил с заявлением, попросив прощения "за то, что привел Сооронбая Жээнбекова к власти".



В митинге-реквиеме, который проходил в селе Боспиек Аксыйского района Джалал-Абадской области приняли участие президент Сооронбай Жээнбеков, депутаты Жогорку Кенеша, политики Азимбек Бекназаров и недавно вышедший из тюрьмы Бектур Асанов, а также пострадавшие в аксыйских событиях и местные жители.



Сооронбай Жээнбеков в своей речи затронул вопрос значимости тех событий:



"Железная воля аксыйцев вдохновила кыргызстанцев к борьбе с произволом власти, оказала огромное воздействие на общественное сознание, открыв дорогу новым переменам в стране. Это стало источником всенародной борьбы против несправедливости и беззакония", - заявил президент, добавив, что помнит об этих днях, как один из активных участников апрельских событий и тех, кто боролся с семейно-клановым правлением.



Однако некоторые участники мероприяти соатлись недовольны тем, что кроме президента на митинге-реквиеме больше никому не предоставили слово. Пострадавшая в аксыйских событиях Наркыз Шералиева заявила, что мероприятие прошло с недочетами, так как президенту необходимо было выслушать участников тех событий:



"Мы совершили революцию голыми руками и ногами. Кто-то был застрелен, а другие получили увечья. Сколько человек ведь тогда пострадало? Я подвергалась гонениям, когда была учительницей. Власть до сих пор не дала ответа на наши вопросы. Поэтому надо было выслушать мнение людей, которые боролись за справедливость. Это мероприятие прошло с недочетами. Нам не нужна была речь президента, выступать должны были люди".



В этот же день мероприятие в память об аксыйских событиях в Бишкеке, у здания "Медиа форум", организовала СДПК, возглавляемая Алмазбеком Атамбаевым. На этом митинге экс-президент сделал заявление по поводу политической ситуации в стране.



В своей речи, говоря о причинах аксыйских событий, Алмазбек Атамбаев напомнил, что тогда народ выступил против власти, которая передала Китаю участок Узенгу-Кууш, и в то время Сооронбай Жээнбеков был вице-спикером, а его брат, Жусуп Жээнбеков - губернатором. При этом бывший президент заявил, что Сооронбай Жээнбеков тогда "сидел молча".



Здесь же Алмазбек Атамбаев обвинил власти в том, что "они препятствовали проведению митинга-реквиема, и пытались помешать людям прийти на мероприятие у "Форума". Здесь же он попросил прощения у народа "за то, что Сооронбая Жээнбекова к власти".



"Всю жизнь, борясь с семейно-авторитарным режимами, я не разглядел нутро такого человека, и видя только внешнее, поддерживал такого человека, такую семью привел к власти и за это прошу прощения у кыргызского народа. Я всегда исправляю свои ошибки. И даст бог всегда буду озвучивать такую правду", - сказал Атамбаев, обвинив власти в делении народа:



"Сооронбай Жээнбеков. Ты вносишь раскол не только в партию и "Айкол Ала-Тоо", но ты делишь народ. Я специально привел тебя из Ошской области, Кара-Кульджи, чтобы народ не делился на юг и север, был един. А ты внес большой раскол, начал делить наш народ. Вот мы видим, что начал вмешиваться вплоть до чтения молитвы. Остановись! Остановись, пока не поздно! Потому что народ – это селевой поток. Народ вытерпит. Но до каких пор он будет терпеть, не знаю. Если в один день народ проснется, его никто не сможет остановить. Мы уже видели такое. Возможно я неверно думаю, но с каждым днем мы начинаем походить на правление Курманбека Бакиева".



На митинге-реквиеме у "Медиа форума" в адрес властей чаще всего звучали обвинения в том, что "они встали на путь семейного правления". Экс-президент заявил, что год назад он напоминал брату президента Асылбеку Жээнбекову о необходимости сдать мандат, а сейчас, по его словам, депутатами парламента руководит Асылбек Жээнбеков.



Также он добавил, что власть продолжает покрывать бывшего заместителя председателя Государственной таможенной службы КР Райымбека Матраимова. Алмазбек Атамбаев практически во всех своих заявлениях затрагивает тему Райымбека Матраимова, известного общественности как "Раим миллион".



Экс-депутат Жогорку Кенеша Мээрбек Мискенбаев поддержал слова Атамбаева о семейном правлении и заявил следующее:



"Сейчас установился семейно-клановый, криминальный режим. С сегодняшнего дня мы начали переходить к авторитарному режиму. Потому что они ходили по домам, запугивали людей по телефону, пытаясь не допустить их прихода сюда. Но все пришли. Новая власть начала делить партию, народ, общество. Завтра они начнут делить каждую семью. Вот такая власть пришла. Если будут продолжаться запугивания и преслеования, то мы должны выйи с лозунгом "Кыргызстан без братья Жээнбековых". Таким должен быть наш призыв".



В свою очередь президент Сооронбай Жээнбеков, выступая на митинге-реквиеме в селе Боспиек, напомнил, что "наш народ за годы независимости видел разные виды семейного правления", и добавил, что "было время, когда государством управляла организованная преступная мафия". При этом он заверил, что не допустит "семейного правления".



"Как один из тех, кто стоял во главе борьбы с семейным кланом, никогда не допущу семейно-кланового правления! Мы построим чистое, правовое и справедливое общество, уважающее законы".



Обвинения Атамбаева, обещания Жээнбекова



Политолог Эмиль Жороев говорит, что годовщина аксыйских событий стала хорошим поводом для экс-президента Алмазбека Атамбаева и его сторонников для озвучивания заявлений.



По его мнению, это была ожидаемая ситуация, и то, что бывшая и нынешняя власть вспоминали об аксыйских событиях в разных местах и с разными настроениями довольно точно передает нынешнее состояние политической ситуации в стране. При этом эксперт обратил внимание на события, которые произошли при правлении бывшего президента:



"Атамбаев пытается показать себя хорошим президентом, возвыситься, гвооря, что "я не приводил свою семью во власть". Но ведь при этом он ставил на высокопоставленные должности своих приближенных людей, которые совсем не годились на такие посты. Например, своих телохранителей он сделал министрами, а помощникам дал другие должности. И это ничем не отличается от семейно-кланового правления".



17 марта 2002 года по участникам пешего марша, которые вышли против властей, был открыт огонь, в результате чего погибли шесть человек. Люди тогда требовали выпустить из-под стражи депутата Азимбека Бекназарова и не отдавать Китаю участок Узенгу-Кууш.



​В свое время по факту случившегося были созданы правительственная, депутатская, а также общественная комиссии, которые изучили обстоятельства произошедшего и вынесли свои заключения. Во время правления Аскара Акаева основная вина была возложена на местные власти, некоторые представители которых были привлечены к уголовной ответственности, а затем амнистированы.



Вопрос о даче правовой оценки аксыйским событиям поднимался и во времена Курманбека Бакиева, но тогда Верховный суд КР сказал, что нет необходимости вновь расследовать это дело.



17 марта 2019

Бакыт Торегельди уулу