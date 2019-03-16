Царь-самозванец? Грузинская мечта о монархии разбилась о суд

07:46 18.03.2019 В Тбилисском городском суде начались слушания по иску представителей царского дома Багратидов – Багратион-Грузинских – к главе другой ветви царского дома – Давиду Багратион-Мухранскому. Царевича Давида обвиняют в незаконном присвоении королевских полномочий и даже в коррупции.



Коллегия из трех судей тбилисского городского суда приступила к рассмотрению иска отца и дочери Багратион-Грузинских, Нугзара и Анны, к Давиду Багратион-Мухранскому – представителю другой ветви царского дома Багратидов – Мухранбатони.



Беспрецедентный судебный процесс сразу оказался в центре внимания и может иметь далеко идущие последствия, в том числе для политической жизни Грузии, окончательно похоронив идею конституционной монархии. Он стал ударом по идее установления в стране конституционной монархии. Такой проект всерьез рассматривался с конца 1980-х, когда зародилось движение за независимость.



Грузинские политики, разделяющие монархические взгляды, никогда не скрывали, что надеялись с помощью наследников прославленного царского дома решить многие современные проблемы страны, в том числе примириться с Абхазами как историческими союзниками в процессе создания некогда существовавшего средневекового "Царства Абхазов и Грузин" (это было многонациональное государство, существовавшее в течение нескольких веков до распада в XV веке, который впоследствии привел к полной потере государственности к началу XIX века. – РС).



Багратион-Грузинские обвиняют Багратион-Мухранских в том, что Давид Мухранбатони "незаконно объявил себя главой царского дома Багратидов", присвоил право даровать титулы и царские ордена с королевской символикой.



Судя по всему, последней каплей и непосредственным поводом для давно назревшего открытого конфликта в царском доме стала скандальная публикация британского таблоида Daily Mail. Авторы статьи, использовавшие в заголовке оскорбительное словосочетание "принц-клоун", утверждают, что провели журналистское расследование после того, как Давид Багратион-Мухранский, от имени всего царского дома Багратионов, передал династический орден королеве Великобритании Елизавете Второй во дворце Кенсингтон. Ее Величество королева лично не присутствовала на церемонии.



По информации Багратион-Грузинских, журналист Daily Mail связался с Давидом Мухранбатони под видом богатого бизнесмена и якобы выяснил, что точно такой же орден можно купить за деньги! Журналист утверждает, что царевич Давид якобы дал согласие, если конечно бизнесмен хорошо заплатит. Но ответчик эту информацию категорически опровергает: адвокат Давида Мухранбатони Леван Чхаидзе подчеркивает, что Daily Mail считается в Великобритании и во всем мире "маргинальной прессой, не заслуживающей доверия".



Истцы требуют от суда запретить Давиду Багратион-Мухранскому выступить от имени царского дома Багратидов и осуществлять любые акции без согласия Багратион-Грузинских.



Кто больше царь?



Судебный процесс привлек к себе особое внимание еще и по той причине, что один из истцов – Анна Багратион-Грузинская, бывшая супруга ответчика, с которой Давид Багратион-Мухранский в 2009 году сочетался браком. Венчание королевских особ состоялось в кафедральном соборе Святой Троицы в присутствии всей политической и общественной элиты страны. Правда, уже тогда многие обратили внимание, что католикос-патриарх всея Грузии Илия Второй, по праву считающийся очень осторожным и дальновидным деятелем, на венчании не присутствовал.



Представители дворянского собрания Грузии тогда не скрывали: цель династического брака – объединить две ветви знаменитого королевского дома и возвести на престол их наследника. Действительно, два года спустя у Давида и Анны родился сын Георгий – законный представитель обеих ветвей рода Багратионов.



Но к тому моменту брачный союз распался, и в Грузии до сих пор спорят, что же стало истинной причиной столь очевидного краха династического проекта. Многие убеждены, что тут не обошлось без политики и вмешательства тогдашних властей, в частности президента Михаила Саакашвили, который был явно не в восторге от монархической перспективы, а также грузинских спецслужб.



Daily Mail в своей публикации повторяет расхожее в Тбилиси мнение о том, что причиной развода королевских супругов стала "роковая женщина" – топ-модель Шорена Бегашвили.



По другой версии, причиной разлада стали разногласия по вопросу наследования трона: отец королевы, Нугзар Багратион-Грузинский, требовал от зятя, Давида Мухранбатони, признать себя в качестве единственного законного наследника и только при этом условии соглашался признать своим наследником царевича Георгия – сына Давида и Анны.



Параллельно судебному процессу, начавшемуся во вторник, Багратион-Грузинские и Багратион-Мухранские обмениваются взаимными обвинениями и даже оскорблениями. В частности, по утверждению адвокатов Давида Мухранбатони, глава семейства Багратион-Грузинских, Нугзар, вовсе не из рода Багратидов, а его дед – Петр Александрович Багратион-Грузинский – не признавал своим сыном отца Нугзара – Петра Багратиона.



Петр Петрович Багратион был популярным в Грузии поэтом, и в советское время песни на его стихи исполняли многие известные исполнители, в том числе Буба Кикабидзе. Одна из его самых известных романтических песен – "Ты только будь моею, а молись где хочешь".



Багратион-Мухранские попытаются доказать в суде, что "царь-поэт" был вовсе не царских кровей, а все претензии его сына Нугзара на принадлежность к династии лишены оснований. В первый же день судебного процесса Давид Мухранбатони через своего адвоката официально предложил главе ветви Багратион-Грузинских провести ДНК-анализ, но тот ушел от ответа на вопрос журналистов, согласен ли на эту процедуру.



Ведущий грузинский специалист по династическим вопросам, историк Георгий Отхмезури сказал в интервью Радио Свобода, что именно Багратион-Грузинские и являются истинными наследниками царского трона Багратидов: "Они – прямые наследники, и если ДНК-анализ состоится, все будет доказано". Профессор Отхмезури подчеркивает, что Багратион-Мухранские, конечно, имеют отношение к дому Багратидов, но они все-таки представляют "боковую ветвь" царского рода.



Спор между Багратион-Грузинскими и Багратион-Мухранскими имеет вековую историю еще с тех времен, когда в XVI веке великий князь Баграт Константинович основал новую ветвь царского дома, обосновавшись во владении Мухрани на востоке Грузии. Но, как неоднократно отмечали многие историки, Мухранские – это все-таки "параллельная ветвь" рода Багратидов, тогда как Грузинские являются прямыми наследниками Царя Ираклия второго Багратиона – последнего значимого монарха из дома Багратионов, оформившего в 1783 году Георгиевский трактат с Российской империей.



Монархия для Грузии



С конца 1980-х, когда в Грузии началось движение за независимость, большинство неформальных объединений, а затем политических партий всячески пытались превратить тему восстановления монархии (в ее конституционной форме) в общественно значимый дискурс. И уже тогда было заметно, что предпочтение отдавалось Багратион-Мухранским, а не Багратион-Грузинским. Причина такого предпочтения очевидна: носители аристократической фамилии Мухранбатони в большей степени связаны с Европой, ведь отец Давида Мухранбатони – Георгий Багратион-Мухранский – родился и вырос в Испании. Он слыл известным автогонщиком, и его благородное происхождение признавал глава испанского монархического дома: Георгий Багратион-Мухранский был принят при дворе короля Хуана Карлоса. Багратион-Грузинские, в свою очередь, в большей степени связаны с Россией, от которой Грузия после вооруженного конфликта в Абхазии и Южной Осетии пытается отмежеваться.



Идея установления конституционной монархии была настолько популярна, что глава грузинского государства Эдуард Шеварднадзе нередко рассматривал ее с лидерами политических партий в ходе обсуждения проекта новой конституции в 1995 году. Но по итогам дискуссии все же было решено, что страна станет республикой с президентской формой правления. Сам Эдуард Шеварднадзе впоследствии был избран президентом.



Бывший начальник аппарата главы государства Петре Мамрадзе рассказал, что на самом деле Шеварднадзе никогда не придерживался монархических взглядов и его переговоры на эту тему с грузинскими монархистами были всего лишь проявлением "технологии власти" – формой политической игры: "Шеварднадзе просто давал высказаться всем до тех пор, пока абсурдная идея не исчерпала себя сама. Мамрадзе подтвердил, что и сам считает идею установления в Грузии конституционной монархии "фантастически абсурдной", поскольку "Грузия была на первых местах в мире по числу дворян на душу населения, и никакой бюджет такой массы дворян не выдержал бы".



Республиканская партия Грузии – одна из старейших политических партий страны – естественно, всегда выступала против восстановления монархии. Основатель партии, диссидент советской эпохи Леван Бердзенишвили в интервью Радио Свобода подчеркнул, что восстановление монархии даже в символической форме противоречит демократическим устремлениям прогрессивных прозападных сил страны. "Мы даже полномочия президента ограничили, поскольку опасаемся единоличной власти", – напомнил Бердзенишвили. По его мнению, любая параллель с конституционной монархией, например в Великобритании, – несостоятельна, поскольку "если бы у англичан, как у грузин, царя не было бы в течение 200 лет, то монархия в Великобритании никогда бы не была восстановлена. У нас царя не было слишком давно и, я уверен, уже не будет никогда", – заключил политик.



Гордость общества



Грузины в целом всегда очень гордились своей царской династией. Многие ее представители сыграли значительную роль в истории не только Грузии, но и России. Достаточно вспомнить генерала Петра Багратиона, одного из героев Отечественной войны 1812 года.



Багратионы – старейшая царская династия в Европе. Она правила страной с начала IX века по 1801 год, когда был издан манифест российского императора Александра Павловича о присоединении Грузии к Российской империи. То есть речь идет о почти тысяче лет – это дольше любой другой царской династии в Европе.



Георгий Кобаладзе Источник - радио Свобода

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