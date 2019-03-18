"Я пил коньяк, Сооронбай Жээнбеков – "белую", - экс-кыр-президент Атамбаев погрузился в ностальгию

08:52 18.03.2019

Атамбаев: "Я пил коньяк, Сооронбай Жээнбеков – "белую"



В своем выступлении на митинге-реквиеме в память погибших в Аксыйских событиях экс-президент Алмазбек Атамбаев рассказал, как 29 марта прошлого года он и Сооронбай Жээнбеков пили коньяк и водку.



"29 марта прошлого года Сооронбай Жээнбеков пришел ко мне домой, мы сидели, пили коньяк и водку. Я пил коньяк, у меня есть привезенная из Китая 10-граммовая рюмка. Жээнбеков пил "белую". Если скажет, что ложь, то есть свидетели. Говорили с ним более 4-х часов. Он попросил меня не говорить на съезде про Асылбека Жээнбекова и Райымбека Матраимова. Я в конце ноября узнал, кого из себя представляет Райымбек Матраимов, кто давал деньги на выборах Сооронбаю Жээнбекову. Я ему открыто сказал: "Соке, смотрю на тебя и вижу Бакиева". Сказанные год назад слова оказались правдой. Я и сегодня хочу обратиться к Сооронбаю Жээнбекову. Не как к другу, как в прошлом году, упаси нас Бог от таких друзей. Я хочу обратиться как экс-президент. Ты раскалываешь не партию, не общество "Айкол Ала-Тоо", а народ. Прекращай, пока не поздно, потому что народ как сель, народ терпит, но никто не сможет остановить, если в один день он проснется. Мы это видели", - сказал Атамбаев.



Источник: super.kg

Автор: Жылдыз Джускембаева

SUPER.KG

18 марта 2019