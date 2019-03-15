Город Глупов и его обитатели... Суракматов останется в истории тем, что провел гей-парад

08:55 18.03.2019

Общественность требует отставки мэра Бишкека Азиза Суракматова. Дескать, он разрешил провести 8 марта гей-парад. Вопрос поднимался и на трибуне Жогорку Кенеша, где потребовали рассмотреть ответственность тех, кто позволил ударить топором по истокам народа. Сам Суракматов оправдывается: "Никто не должен подвергать дискриминации людей из-за их пола, языка, общественного положения". В социальных сетях вовсю потешаются над мэром, критикуют его мол, Суракматов останется в истории благодаря тому, что разрешил провести гей-парад.



Источник: газета "Фабула пресс" №7 от 15.03.2019 / стр. 3