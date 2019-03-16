В Киргизии реабилитировали еще одного гос-заговорщика - Толубая Колубаева

09:20 18.03.2019

С Толубая Колубаева сняли обвинение в попытке насильственного захвата власти



С члена "Народного парламента" Толубая Колубаева Верховной суд снял обвинение в попытке насильственного захвата власти. Об этом сообщает ВС КР.



По его данным, Толубаю Колубаеву сокращен срок наказания. Ему предстоит отсидеть пять лет.



Как сообщил 24.kg глава Комитета политзаключенных Сапарбек Аргынбаев, в ближайшее время должно быть рассмотрено представление адвокатов Толубая Колубаева об условно-досрочном освобождении.



Напомним, в мае 2016 года ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении членов объединения "Народный парламент". Их обвинили по статьям 27–295 "Приготовление к насильственному захвату власти" и 27–341 "Приготовление к применению насилия в отношении представителя власти" УК КР. Бекболота Талгарбекова и Толубая Колубаева приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, Марата Султанова - к десяти годам, Тойгонбека Калматова - к пяти годам (условно), Александра Гусева - к шести годам (условно).



Уточняется также, что судебной коллегией по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда было рассмотрено ходатайство осужденных Марата Султанова, Бекболота Талгарбекова и Тойгонбека Калматова, а также представления учреждения № 27 о пересмотре постановления ВС КР по новым обстоятельствам. Оно оставлено без удовлетворения.



18 марта 2019, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ