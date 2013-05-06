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Опять "шапраштун". В Казахстане новый Генеральный прокурор - Гизат Нурдаулетов
09:26 18.03.2019

Назначен новый генеральный прокурор Казахстана
Им стал Гизат Нурдаулетов.

Указом Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Гизат Нурдаулетов назначен генеральным прокурором РК, передает Zakon.kz.

- Уважаемые депутаты, сегодня согласно указу президента Казахстана Кайрат Кожамжаров в связи с переходом на другую работу освобожден от должности генерального прокурора. Согласно установленному порядку по поручению главы государства сейчас я пришел к вам для получения согласия на назначение генерального прокурора. Президент Казахстана предлагает кандидатуру Гизата Нурдаулетова на должность генерального прокурора Казахстана, - сказал глава администрации Президента РК Асет Исекешев на заседании сената.
Депутаты проголосовали единогласно "за".

Указом Президента РК Гизат Нурдаулетов был назначен генеральным прокурором Республики Казахстан.

Ранее он занимал должность первого заместителя генпрокурора РК.

Нурдаулетов Гизат Дауренбекович родился в 1964 году в с. Каракастек Джамбульского района Алма-Атинской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист.

Трудовой стаж:

· Юрист колхоза (1987-1990);

· Работа в органах прокуратуры (1990-1996);

· Работа в органах Государственного следственного комитета Республики Казахстан (1996-1997);

· Работа в органах Комитета национальной безопасности Республики (1997-2007);

· Начальник Департамента Комитета национальной безопасности Алматинской области (2007-07.2017);

· Первый заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан (с 07.2017)

Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:

· Генерал-майор национальной безопасности (с 06.05.2013).

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Источник - zakon.kz
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