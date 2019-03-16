Новостройки в Туркменистане передадут на баланс учреждений

12:00 18.03.2019

На заседании Кабмина 15 марта президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил вице-премьеру Дадебаю Амангелдиеву усилить контроль над проводимыми в стране строительными работами и их завершением в намеченные сроки.



Как сообщает госинформагентство ТДХ, глава государства заявил, что необходимо "передавать возведенные объекты на баланс какого-либо учреждения или предприятия для поддержания в надлежащем эксплуатационном состоянии".



Отметим, что сейчас в Туркменистане проводятся масштабные строительные работы. В Ашхабаде возводится очередной район, в Ахалском велаяте – новая столица, а у озера "Алтын асыр", в Ахалском и Лебапском велятах – современные села.