Протесты в Сербии. Коллективное безумие, - Дм.Лане

12:23 18.03.2019

Протесты в Сербии



Коллективное безумие



Акции протеста, которые продолжаются в Сербии уже 3 месяца, перешли в активную фазу. Мирными шествия протестующих против действующей власти Александра Вучича перестали быть в минувшую субботу, 16 марта.



15-й по счету протест "1 из 5 миллионов" начался, как обычно, на площади перед философским факультетом в Белграде. Перед прогулкой к собравшимся обратилась Елена Анасонович, эта девушка координирует действия симпатизирующей требованиям оппозиции молодежи и через странички в соцсетях собирает на митинг студентов. "Мы смогли что-то изменить вместе! - кричала в толпу недавно замеченная на встрече с представителями посольства США Анасонович. - Мы ослабляем нажим за нажимом, освобождаем человека за человеком, и пока мы не освободим всех, мы не остановимся! Все, кто выходит на улицы, обещаем защищать вас и себя!"



После нее слово взял известный в Сербии драматург Синиша Ковачевич, и его речь была реально драматична: "Я пришел сюда, чтобы пригласить вас не на прогулку, а на марш к свободе! Я приветствую всех тех, кто сегодня в Белграде. Добро пожаловать в город, где царит коллективное безумие!"



После этих пламенных речей демонстранты отправились по намеченному маршруту и через некоторое время пришли на улицу Таковску, к зданию РТС. Доподлинно неизвестно, было ли это запланировано или все произошло спонтанно, но когда колонна добралась до государственной телекомпании, в открытые двери РТС ринулись возглавляющие шествие лидер партии "Двери" Бошко Обрадович и организатор протеста Елена Анасонович. С ними в здание ворвались несколько десятков граждан и, преодолев пару длинных коридоров и два лестничных пролета, толпа влетела в помещение, где находились журналисты РТС. Предводитель протестной "группы захвата" Обрадович обратился к работникам телекомпании: "Добрый вечер! Это не революция, мы вас бить не будем. Мы пришли освободить вас! Отведите нас в студию, откуда транслируются выпуски новостей "Дневник". Мы просим несколько секунд эфира для организаторов протестов, которые длятся 3 месяца". Самое интересное, что вместе с активистами, ворвавшимися в помещения РТС, туда проник и оператор проамериканского телевидения N1, которое транслирует эти протесты каждую неделю. Появившиеся редакторы государственной телекомпании вывели желающих попасть в эфир в холл и сказали Бошко Обрадовичу, что он и его соратники нарушили закон и скоро прибудет полиция. Тем временем в здание с улицы завалилась новая волна демонстрантов, возглавляемых другим оппозиционером - Драганом Джиласом, бывшим мэром Белграда, который в студенческие годы активно участвовал в протестах против Слободана Милошевича начала 90-х. Вместе с ним в коридорах государственной телекомпании появились радикально настроенные люди в масках, один из которых был вооружен электрической "бензопилой". Прибывшая на место полиция не смогла утихомирить рвущихся в студию новостей. Сделать это удалось, спустя 2 часа противостояния, подоспевшему на помощь спецназу. Ему пришлось буквально метр за метром выдавливать из помещений телекомпании ворвавшихся туда людей. Министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович собрал внеочередную пресс-конференцию и заявил в прямом эфире, что тем, кто вторгся в здание РТС, придется отвечать перед законом. Вытолкнутые и обиженные протестующие соединились с толпой на улице, спели вместе гимн Сербии и еще около часа сидели на улице у ворот РТС, пока Бошко Обрадович и Драган Джилас решали, что делать дальше. Лидеры оппозиции призвали всех собравшихся собраться еще раз в воскресенье у Президентского дворца. На том и разошлись.



Надо сказать, предыдущее такое вторжение на государственное телевидение активистов, которые выступали против властей, было в Сербии 5 октября 2000 года, когда в Белграде свергали Слободана Милошевича.



В воскресенье 17 марта в 12.00 президент Сербии собрал пресс-конференцию для журналистов. Именно поэтому Обрадович и Джилас назначили сбор протестующих на 11.55. Предусмотрительный Александр Вучич спутал им все карты, прибыв на место в 10.30. На этом расхождения закончились, и дальше все происходило в параллельных мирах.



Всего через полчаса после начала пресс-конференции демонстранты прорвались через забор, который полиция разместила перед зданием Президентского дворца, и добралась до самых его ворот.



Буквально через минуту Александр Вучич сказал журналистам, что он получил информацию, как Драган Джилас и собравшиеся у дворца сломали ограждение и уже у дверей, но его это не пугает, и нет необходимости, чтобы граждане, поддерживающие президента, приходили защищать его. "На это есть правоохранительные органы, они этим займутся. Ни фашист Обрадович, ни магнат Джилас не настолько храбры, чтобы идти дальше испуганных дам в бюро РТС", - сказал Вучич.



Протестующие, как-то пробившись сквозь кордоны полиции, подогнали к зданию грузовик с импровизированной сценой. Про "коллективное безумие" в этот раз с нее не вещали, но оно явно увеличивалась.



Александр Вучич успокоил журналистов: "Их всего 1023 человека, и это несанкционированный митинг".



Демонстранты на улице скандировали: "Вучич - вор! Арестовать и судить его".



Президент сказал журналистам:



"Я ничего не крал и никого не грабил, у меня чистая совесть, и я их не боюсь. Это они нарушили закон и хотят ворваться в одну из дверей, думая, что у них есть право кого-нибудь убить. Но перед законом все равны, и закон будет соблюден".



Со сцены грузовика на улице тем временем организаторы протестов кричали собравшимся: "Ничего не бойтесь. Только без страха мы победим!".



Внутри Президентского дворца спокойно говорил Вучич: "Цель лидеров оппозиции не РТС, а те, кто не боится все о них рассказать. Я - цель, потому что провожу национальную консолидацию страны, а им не нужна сильная Сербия. Никто никогда в таких обстоятельствах не проводил пресс-конференцию. Я хотел показать им, что в Сербии не должно быть страха!"



Тем временем лидеры демонстрантов, уставшие надрывать голоса в мегафоны и пробиваться в здание, повели толпу к отделению полиции, где содержатся под стражей арестованные вчера за беспорядки в помещении государственной телекомпании активисты, чтобы потребовать освободить хулиганов в течении 24 часов, то есть до 15:00 понедельника.



Президент Вучич поздравил полицейских с тем, что они взяли и убрали демонстрантов из здания РТС самым спокойным образом, а еще добавил: "Большой друг магната Джиласа премьер-министр Македонии Заев говорит, мол, похвалите министра внутренних дел - это он допустил, чтобы Обрадович и другие вошли в РТС. Я считаю, что Стефанович и полиция думали, что они имеют дело с ответственными людьми, и совершить подобное не придет им в голову".



В то время как поддавшиеся "коллективному безумию" буйные участники протестов бросали пустые бутылки в служителей закона, встретивших их перед полицейским управлением города Белграда на бульваре деспота Стефана, Александр Вучич вышел через главные ворота Президентского дворца, послушал, что за обвинения кричит ему оставшаяся дожидаться группа митингующих, и, прежде чем уехать, сказал им:



"Ничего подобного. Всего вам наилучшего. Да здравствует Сербия, но не бандитская Сербия!".



Дмитрий Лане, balkanist.ru специально для ИА REGNUM, Белград