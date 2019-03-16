 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Массовые торжества на Новруз будут организованы по книгам президента Аркадага
12:24 18.03.2019

На заседании Кабмина 15 марта вице-премьер по культуре Бахаргуль Абдыева отчиталась о подготовке мероприятий, посвященных Национальному празднику весны.

Как сообщает госинформагентство ТДХ, основные мероприятия состоятся 21 марта в долине Новруз этрапа Ак бугдай Ахалского велаята. Планируется организовать культурно-массовые торжества на основе произведений президента Гурбангулы Бердымухамедова, посвященных истории и культуре туркменского народа, а также книги "Новрузнама".

В этот же день по всей стране будут проведены массовые субботники.

Президент Туркменистана написал более 40 книг. По мотивам произведений главы государства не только проводят торжества, но и ставят спектакли.

Источник - Хроника Туркменистана
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