Массовые торжества на Новруз будут организованы по книгам президента Аркадага

12:24 18.03.2019

На заседании Кабмина 15 марта вице-премьер по культуре Бахаргуль Абдыева отчиталась о подготовке мероприятий, посвященных Национальному празднику весны.



Как сообщает госинформагентство ТДХ, основные мероприятия состоятся 21 марта в долине Новруз этрапа Ак бугдай Ахалского велаята. Планируется организовать культурно-массовые торжества на основе произведений президента Гурбангулы Бердымухамедова, посвященных истории и культуре туркменского народа, а также книги "Новрузнама".



В этот же день по всей стране будут проведены массовые субботники.



Президент Туркменистана написал более 40 книг. По мотивам произведений главы государства не только проводят торжества, но и ставят спектакли.