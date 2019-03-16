"Русскоязычные эмигранты сделали Голливуд", - Сергей Бодров

12:28 18.03.2019 "Русскоязычные эмигранты сделали Голливуд"

Режиссер Сергей Бодров - о работе в Америке, скандале с Харви Вайнштейном и первом сценарии сына



Николай Корнацкий



Сергей Бодров давно живет и работает в Голливуде, но регулярно приезжает в Россию - в том числе для того, чтобы снимать кино. Режиссер разъяснил "Известиям", почему взялся за фильм о Калашникове, как скандал с Харви Вайнштейном меняет индустрию, а также рассказал о Георгии Данелии, Терренсе Малике и съемках "Брата 3".



Свет в окошке



- У вас в фильмографии - "Кавказский пленник", одна из самых сильных антивоенных картин в новейшей истории. А совсем скоро стартуют съемки вашего нового фильма "Калашников", который расскажет о создателе знаменитого автомата. Выбор материала кажется несколько удивительным.



- Меня привлекла удивительная судьба этого человека. В биографии Калашникова были детали, которые он долгие годы скрывал, иначе бы его просто не допустили ни к какому оружию. Он родился в большой крестьянской семье, которую потом раскулачили и отправили в Сибирь. В 15 лет вынужден был подделать документы. Его ловят, он пускается в бега, скитается, просит милостыню на станциях, пока знакомые не дают ему приют в Казахстане.



А в 1938 году он был призван в армию. Начинается война, и оказывается, что наше оружие просто неконкурентоспособно. У немцев "шмайсеры", а у нас - одна винтовка на троих, которую и то постоянно клинит. И он, полуграмотный, в общем, человек, придумывает оружие для своего брата солдата - простое, надежное, пригодное в любых условиях. Калашников хотел сделать оружие Победы, но из-за бюрократических проволочек автомат поступил на вооружение уже после войны.



Мне кажется, это очень русская история. Думаю, мало есть на свете великих конструкторов, которые начинали свою биографию с милостыни на улице.



- В этом году вы стали президентом фестиваля "Зеркало" - почему? Это же не фиктивные обязательства. Надо тратить время, силы.



- Я дал согласие во многом потому, что фестиваль носит имя Тарковского. Он жил здесь, на Волге, в городе Юрьевец. А Тарковский - это икона. В конце 1960-х годов я был на "Мосфильме" осветителем и видел, как он работает. Конечно, из-за разницы статусов никаких особых разговоров у нас с ним не было и быть не могло. Но одного взгляда было достаточно, чтобы понять - человек это совершенно неординарный.



Уже позднее, когда я стал сценаристом и жил в знаменитой "башне" на Мосфильмовской, мне с 12-го этажа был виден дом, где жил Тарковский. Я знал точно окно его квартиры (кажется, она была на шестом этаже). И, как сейчас помню, там всегда по ночам горел свет. Бывало, встану часов в пять утра, а он все горит. В этом было что-то успокаивающее…



Словом, Тарковский - это первая причина. Вторая - сам фестиваль. Жители Иванова гордятся тем, что на их земле жил такой человек. И это кажется очень правильным - показывать на родине Тарковского хорошее качественное кино. Местная публика вообще очень образованная.



Ну, и наконец, фестиваль - хороший повод приехать в Россию с семьей, провести время с людьми, которых ты знаешь.



- Режиссер Александр Рокуэлл стал членом жюри благодаря вам? Лет 20 назад он снял фильм по вашему сценарию.



- Да, он мой давний-давний приятель. Ему тогда были нужны деньги, и мы вместе написали сценарий, который стал фильмом "Тот, кто влюблен". Вообще Алекс отличный парень. Мы давно не виделись, и я предложил встретиться здесь. У него дедушка русский (Александр Алексеев, пионер игольчатой анимации. - "Известия"), а он еще ни разу не был в России. На фестивале мы покажем мультфильмы деда, а также замечательную картину самого Алекса "В супе", которая получила Гран-при "Сандэнса".



- Нет ли в планах воспользоваться "коррупцией дружбы" и пригласить еще кого-то, например Терренса Малика? Он ведь помогал вам со сценарием фильма "Медвежий поцелуй".



- Я очень уважаю и люблю Терренса и горжусь, что мы друзья. Но я ни за что не попрошу его о чем-то подобном. Он панически боится публичности, у него во всех контрактах стоит: никаких интервью, никаких фотографий. Это надо уважать. Я вообще стараюсь его сильно не тревожить, не звоню часто, но когда мы встречаемся, можем проговорить часами. Его обычный вопрос: "Сергей, а что ты сейчас читаешь?" (смеется)



Терренс - настоящий книжник и большой знаток русской литературы. О ней он готов говорить в любое время. Однажды 20 человек актеров сидели и слушали, как мы с ним обсуждаем Чехова. Иногда он на них отвлекался, спрашивал: "А вы этот рассказ читали?" Но они, как правило, не читали (смеется).



- Как получилось, что вы снялись в его фильме "Рыцарь кубков"?



- Совершенно случайно. Терренс оказался рядом с моим домом в Лос-Анджелесе и позвал на ланч. Мы пришли с женой, немного поговорили. А потом он вдруг говорит: "Сергей, можешь задержаться на пару минут? К тебе сейчас подойдет Кристиан Бэйл и будет просить деньги на сценарий, а ты как бы русский олигарх". Мне показалось, что я на олигарха не похож - с другой стороны, я вообще не знаю, как они выглядят - но согласился. Однако шутка подзатянулась. Действительно пришел Бэйл и мы на камеру сымпровизировали диалог.



Я думать про это забыл, а через два месяца мне звонит кастинг-директор: "Не могли бы вы приехать в Лас-Вегас? Терренс Малик хочет вас снять в одной сцене". Конечно, я не мог отказать. Приезжаю, из меня делают уже настоящего олигарха: одевают в белый костюм, вешают золотую цепь, а я даже не сопротивляюсь. Снова что-то импровизируем с Бэйлом, и на этом все. А потом выходит фильм, но я долго боялся смотреть, лишь недавно пересилил и посмотрел на себя (смеется).



Теперь мне периодически приходят чеки с денежными отчислениями. После "Рыцаря кубков" я официально стал актером и получил членство в SAG (Гильдии киноактеров) со всеми вытекающими.



Брат раз, два, три



- На фестивале, который пройдет в июне, будет несколько специальных акций в честь 60-летия со дня рождения Алексея Балабанова. На одном из кинопорталов указано, что вы снимались в "Морфии". Это правда?



- Нет, это какая-то ошибка. Меня даже не было в то время в стране. Конечно, мы были знакомы с Лешей, но на его съемочной площадке я ни разу не оказывался. Мы много разговаривали по телефону в свое время. Я был очень скептически настроен насчет "Брата 2" и пытался его отговорить: "Леша, ты такую картину сделал. Зачем тебе эти хоккеисты, Америка?" А он парировал: "Ты не понимаешь". И оказался прав - вышел супербоевик, настоящая кассовая картина.



- Раз зашел разговор о сиквелах. "Брат" остается культовым фильмом, и крайне специфическое тому свидетельство - прогремевшая новость о якобы съемках продолжения, "Брата 3". Вы не считаете, что такие инициативы надо как-то пресекать?



- Знаете, вот совершенно не хочу это комментировать (ранее режиссер уже назвал идею продолжения странной и отказался от развернутого комментария. - "Известия").



- "Морфий" по мотивам рассказов Михаила Булгакова был снят по сценарию вашего сына. Как так получилось, что Сергей сам его не экранизировал?



- Серега хотел его снимать как дебютный фильм и долго с ним мучился. И я, и Сережа Сельянов (продюсер фильмов Балабанова. - "Известия") ему твердили, что тема тяжелая (Гражданская война!), затрат много, просто не потянуть. Надо что-то попроще.



Я дал ему свой сценарий "Дочка бандита", основанный на реальном случае: "Почитай. Очень простая картина про двух девочек в бегах. Это ты снимешь". Сначала он отказался, а потом, уже года два спустя, приехал, взял сценарий и быстро за две недели под себя переписал. Приехал в Москву, дал Сельянову, тот сказал: "Давай снимать". Так появились "Сестры".



Номинация открывает двери



- Было объявлено, что на "Зеркале" также состоится показ вашего фильма "СЭР" (1989).



- Мы постараемся его показать, но фильм нужно запрашивать через Госфильмофонд и переводить в цифровой формат. Если не успеем, покажем "Кавказского пленника", который уже есть в "цифре". Оригинал "Пленника", кстати, потерялся в 1990-е, и копия чудом нашлась в американском архиве. Сейчас картина, к счастью, спасена и хранится у меня.



- "СЭР", я правильно понимаю, принес вам первую известность на Западе?



- Да. Это была, к всеобщему удивлению, самая продаваемая картина "Совэкспортфильма". Только официально СССР заработал на ней $6 млн. Да и сам я не ожидал успеха. Эту картину я сделал благодаря Георгию Данелии. Мы подружились, пока писали вместе сценарий "Француза". Свой следующий фильм, комедию, я должен был снимать у него на объединении "Ритм", но он меня отговорил. Сказал, стоит подумать еще.



А у меня уже несколько лет не выходила из головы школа для малолетних правонарушителей. Я оказался там, когда искал детей для своей второй картины "Непрофессионалы". И ужаснулся: я увидел пацанят, у которых просто нет будущего. Наши классики - Толстой, Достоевский - говорят, что в человеке все закладывается в первые четыре-пять лет жизни. А эти ребята в свои годы ничего хорошего не видели.



И я решил: дай-ка напишу о том, что видел. Придумал сюжет: мальчик из спецшколы ищет отца. Сел и за три недели, может, меньше, написал сценарий - 42 страницы. Приехал в субботу к Данелии домой. Он сказал: "Иди пока, посмотри телевизор, я прочту". Вышел через час, а в глазах - слезы. "Сегодня у нас суббота? С понедельника я тебя запускаю".



И я очень ему благодарен за это - за то, что он развернул меня в правильную сторону.



- Вас выпускали вместе с фильмом за границу?



- Не сразу. Какие-то фестивали он объехал без меня, а потом нашелся организатор из Денвера и устроил мне трехмесячную поездку практически по всем Штатам - в Америке в каждом городе есть фестиваль. Тогда меня в первый раз вызвали в комитет и сказали: "Какой-то чудак прислал тебе приглашение, поезжай".



- Недавно читал воспоминания одного кинематографиста, который также объездил полмира со своим фильмом в годы перестройки, и столкновение с западным укладом его просто раздавило. Насколько для вас это был травматичный опыт?



- Никакого отторжения, негатива у меня не возникло - я, в общем, толерантный человек. Но в то же время я понимал, что, например, остаться и жить там на тот момент я бы не смог. Да, мое кино резонировало со зрителем, были интересные встречи, знакомства, но… Я бы не прижился. И уехал обратно, чтобы потом вернуться спустя пять-шесть лет с "Кавказским пленником". И тогда уже все было иначе.



"Оскаровская" номинация открывает любые двери ("Кавказский пленник" был номинирован как лучший иностранный фильм. - "Известия"). Мне звонили с разных студий, например, от Спилберга, и приглашали на разговор: спрашивали, что бы я хотел снять, предлагали уже готовые сценарии.



Творились и вовсе удивительные вещи. Однажды зазвонил телефон, а на другом конце провода - Терренс Малик, мой кинематографический бог. Его фильмы показывали на семинарах в болшевском Доме творчества, и я буквально благоговел перед ним. А тут сам бог звонит мне и просит показать мой фильм. После такого понимаешь, что реально в силах что-то делать и снимать.



- Этот лифт сейчас стал доступнее для людей из России, как считаете?



- В профессиональной среде политическая конъюнктура, в общем, не играет особой роли. Если ты снял действительно хорошее кино, пусть даже на телефон, тебя заметят. Никакого железного занавеса в нашем деле нет и не будет. По крайней мере, я никогда такого рода проблем не испытывал. Наоборот, всем интересно, что ты из России. Тем более, в Голливуде полно русских эмигрантов. Мой агент, Стив Рабинофф (он же представляет Альфонсо Куарона, например), помнит и знает, что дедушка у него приехал из Москвы.



Более того, можно сказать, что русские - русскоязычные, во всяком случае - и сделали Голливуд. Эмигрантов всегда привлекало кино. Люди, которые начали немного зарабатывать, условно говоря, на сборе металлолома, стали вкладывать в этот бизнес деньги. А потом решили переехать в это место, которое называется Голливуд, просто потому что здесь теплее. Местным это очень не нравилось (как будто какие-то цыгане понаехали!). Я находил в газетах 1920-х годов множество объявлений об аренде жилья: "Киношникам и с собаками не сдается". А вот как все обернулось.



- Что вы как человек, находящийся внутри индустрии, думаете о скандале с Харви Вайнштейном и вообще о движении #metoo?



- Что говорить, Харви Вайнштейн - продюсер от бога, но он был и остался свиньей. Я помню нашу первую встречу. Он видел в Торонто "Кавказского пленника" и пригласил к себе пообщаться. Его помощник назначил встречу на ранее утро, а потом несколько раз перезванивал и переносил: сначала 7:30 утра, потом в 8, 8:30… В итоге я пришел, и вижу - сидит в номере большой человек в белом халате и пьет кофе. То есть деловые вопросы он решал вот так.



Вайнштейн годами позволял себе невесть что, но платил за молчание. А когда все вскрылось, оказалось, что он такой далеко не один. В Голливуде много влиятельных престарелых мужиков, которые хотят наслаждаться жизнью. Сейчас на фоне этих скандалов вести себя так, как раньше, уже нельзя. Поэтому в каком-то смысле это оздоровительный процесс.



СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"

Сергей Бодров родился в 1948 году в Хабаровске. Окончил сценарный факультет ВГИКа.

В 1990-е переехал в Голливуд. Дважды номинировался на "Оскар" за фильмы "Кавказский пленник" (1997) и "Монгол" (2008). Кроме того, номинацию получил "Восток-Запад" (2000), где Бодров был одним из сценаристов. Последний на сегодняшний день фильм режиссера - фэнтези на $95 млн "Седьмой сын" с Джеффом Бриджесом и Джулианной Мур (2014). Отец актера, режиссера и сценариста Сергея Бодрова – младшего. Снял его в шести фильмах, в том числе - сказке "Медвежий поцелуй" (2002), ставшей для артиста последней. Источник - Известия

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