Социалистические Штаты Америки: американская молодежь пресытилась капитализмом, - К.Сенин

Президент США, наряду с потенциальными соперниками из Демократической партии, уже начал подготовку к выборам 2020 года. Судя по его последним заявлениям, одним из основных препятствий на пути к переизбранию Дональд Трамп видит все более популярную среди американцев, особенно молодых, социалистическую идеологию. Кто и как помог идеям общественного равенства и справедливости овладеть умами части электората, чьи голоса могут сыграть решающую роль при голосовании всего через полтора года, разбирались "Известия".



Ветер перемен



Среди американской молодежи и людей "младшего среднего" возраста постепенно набирают популярность идеи социализма. Об этом, например, свидетельствуют итоги опроса общественного мнения, проведенного исследовательской службой Harris Poll. Согласно результатам, который опубликовал портал Axios, в США среди миллениалов и представителей поколения Z (люди, родившиеся в 1995 году и позже) почти половина - 49,6% - хотели бы жить в социалистическом государстве (в целом по стране о таком желании заявили 37,2% опрошенных).



Многие респонденты считают необходимым достижение социалистических по своей сути целей: оплату государством расходов на высшее образование (67,1%), создание всеобщей системы здравоохранения (73,2%) и упразднение миграционной службы, деятельность которой закрывает доступ в страну приезжим и беженцам, например, из Латинской Америки и стран Ближнего Востока и Северной Африки (43,1%).



О взглядах молодых американцев красноречиво говорят и те вопросы, которые они считают важнейшими на выборах. Так, для представителей поколения Z это, в частности, расовое равенство и политика в области миграции и отношения к приезжающим в страну выходцам из других стран. У миллениалов в топ-3 предвыборных тем попала ситуация в сфере здравоохранения. Здесь массовые протесты вызывает отказ администрации президента Трампа от системы доступного медицинского страхования Obamacare, которую начал внедрять его предшественник в Овальном кабинете.



Мнением части общества в теории можно было бы и пренебречь, если бы не одно крайне важное обстоятельство: по подсчетам социологов, эта возрастная группа к 2020 году, когда в США пройдут президентские выборы, будет составлять до 37% электората. Для Трампа, рассчитывающего на второй срок в Белом доме, равно как и для его оппонентов-демократов, среди которых есть и явные сторонники социалистических взглядов, борьба за эту часть электората может оказаться судьбоносной.



Новые социалисты



В стране, которая является ведущей мировой капиталистической державой, идеи социальной справедливости в той или иной мере присутствуют уже на протяжении десятилетий. Однако в последние годы неприятие обществом усиливающейся роли корпораций и расслоения общества, вызванного расовым, гендерным и материальным неравенством, сделало социалистические идеи весьма популярными.



В США добиться массовой популярности кандидатам социалистической партии никогда не удавалось: так, на пике популярности социалистов в 1920 году их кандидат Юджин Дебс набрал порядка 915 тыс. голосов на президентских выборах, напоминает "Голос Америки".



"Однако сейчас, согласно последним опросам общественного мнения, социалистические идеи становятся все более популярными - вплоть до того, что члены Демократической партии, которые добиваются выдвижения на выборы 2020 года, выступают с такими экономическими, налоговыми и социальными подходами, которые тесно связаны с социалистическими взглядами", - отмечает радиокомпания.



Мнимая угроза



Одним из главных проводников взглядов, которые могут считаться социалистическими, является заявивший о желании побороться в 2020 году за Белый дом сенатор из Вермонта Берни Сандерс. Сам себя называющий социал-демократом, с подобными идеями он выступал еще в борьбе за право стать кандидатом партии на президентских выборах 2016 года. Соперником Трампа тогда выбрали Хиллари Клинтон, однако в ходе кампании перед праймериз Сандерсу удалось мобилизовать определенную часть электората, которой нравились такие его идеи, как бесплатное высшее образование и всеобщая система здравоохранения. И это немудрено - по официальным подсчетам, долги за колледж выплачивают порядка 44 млн американцев и столько же жителей Соединенных Штатов не имеют медицинской страховки.



О популярности Сандерса, которая превосходит популярность действующего президента, со ссылкой на данные социологов пишет и журнал The Nation. Издание также обращает внимание на другую интересную статистику. "Членство в организации "Демократические социалисты Америки" подскочило с 7 тыс. человек в 2016 году до более чем 55 тыс. на сегодняшний день, - говорится в материале The Nation. - Кроме того, десятки социал-демократов сейчас работают на выборных должностях - от сената и палаты представителей конгресса США до законодательных собраний штатов, муниципальных органов власти и школьных советов по всей стране". "Эти цифры отнюдь не говорят о том, что Америка - это социалистическая страна, - подчеркивает журнал. - Однако они позволяют сделать вывод о том, что американцы заинтересованы социализмом как альтернативой капитализму".



Членами "Демократических социалистов Америки" являются, в частности, одна из первых мусульманок в палате представителей Рашида Тлаиб (демократ от штата Мичиган) и ее коллега из Нью-Йорка Александра Окасио-Кортес. Имя последней регулярно появляется в СМИ, которые пишут о плеяде молодых политиков, попавших в конгресс по итогам ноябрьских выборов прошлого года.



На прошедшем в начале марта мероприятии в Остине, штат Техас, Окасио-Кортес попробовала развенчать критику, с которой в адрес ее социалистических взглядов выступали ее однопартийцы, также претендующие на пост в Белом доме, например бывший генеральный президент Starbucks Говард Шульц. По ее словам, в случае ее победы на выборах правительство не получит контроль над крупными корпорациями, которые "уже сами контролируют наше правительство". По словам Окасио-Кортес, которые приводила NBC News, социал-демократическая система в ее понимании лишь делает более демократическим устройство политической и экономической сфер.



На той же конференции 29-летняя Окасио-Кортес, вероятно, апеллируя к молодой аудитории, среди которой очень популярны антиглобалистские настроения, отметила, что сейчас "прибыль и накопление денег ставятся выше всего остального, выше ценности человека и экологии".



- На мой взгляд, капитализму нет оправдания, - добавила она.



Не сотвори себе врага



Понятно, что за полтора года до президентских выборов нынешний глава государства не мог не отреагировать на ставшие столь популярными в стане его политических противников социалистические взгляды. О том, какое значение Трамп, пришедший в политику из большого бизнеса, придает антикапиталистической идеологии, говорит хотя бы тот факт, что об опасностях социализма для Соединенных Штатов он говорил в ежегодном обращении "О положении страны" в конгрессе.



Сразу после призывов к свержению режима президента Николаса Мадуро в Венесуэле и осуждения его социалистической политики, которая привела страну "в состояние презренной нищеты и отчаяния", Трамп быстро переключился на своих противников внутри страны - благо президент "доказал, что он изощренно владеет мастерством создания злодеев, которые могли бы выступать в роли его политических антагонистов", отмечала The New York Times.



- Здесь, в США, мы встревожены новыми призывами к принятию социализма в нашей стране, - заявил президент. - И сегодня мы обещаем, что Америка никогда не станет социалистическим государством.



По словам Трампа, "Америка зиждется на свободе и независимости, а не на принуждении, доминировании и контроле со стороны государства".



- Такими мы родились и такими останемся, - пообещал он.



Газета обращает внимание на то, что хоть угроза социализма - тема для американской политики новая (ну, или очень хорошо забытая), рассуждения о ней могут стать серьезным инструментом риторики "в кампании по переизбранию" Трампа, аналогично тем тезисам об угрозе со стороны криминальных элементов, попадающих в страну с волной нелегальных иммигрантов, которые нынешний президент использовал в рамках агитационной кампании перед выборами 2016 года.



Опасностям социализма посвящен целый доклад, подготовленный экономическими советниками Трампа. Там в красках расписаны крайне негативные последствия перехода к другой системе управления и общественного устройства - авторы предупреждают, что в случае внедрения, например, венесуэльской версии социализма экономика США сократится вполовину, а "такие инициативы, как бесплатное высшее образование, были упомянуты в столь же зловещих тонах, как и зверства, которые творились во времена Владимира Ленина и Мао Цзэдуна", подчеркивает NYT.



По мнению профессора истории в Джорджтаунском университете Майкла Казина, тактика, которую берет на вооружение Трамп, - это "попытка представить демократов как носителей чересчур радикальных для американцев взглядов и связать их с Венесуэлой - и, конечно, это умный ход".



- Большинство американцев явно не смогут увидеть различия между социалистами демократического толка и коммунистами, - подчеркивает Казин. - Он [Трамп], как и другие консерваторы, которые в течение многих лет говорили о так называемой красной угрозе, пытается сделать так, чтобы люди путали эти два понятия. Источник - Известия

