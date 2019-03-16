В голландском Утрехте неизвестный боевик расстрелял пассажиров трамвая

18:03 18.03.2019

В Утрехте неизвестный открыл стрельбу в трамвае, три человека погибли



Стрельба в Утрехте: в нападении на трамвай погибли три человека

В голландском городе Утрехт неизвестный открыл огонь по пассажирам трамвая. По словам мэра города Яна ван Занена, а результате стрельбы погибли три человека, еще девять получили ранения. Местная полиция не исключает версию теракта.



Инцидент произошел в трамвае в 10:45 по местному времени (12:45 мск) недалеко от трамвайной остановки за пределами центра города. Сейчас на месте происшествия находятся аварийные службы, туда вылетели три вертолета.



Территория возле трамвайной остановки оцеплена. Движение трамваев в городе временно приостановлено.



Полиция говорит, что расследует возможный террористический мотив нападения. Уровень террористической угрозы в Утрехте объявлен максимальным до 18:00 вечера по местному времени (20:00 по Москве).



На место происшествия также направлено антитеррористическое подразделение полиции Нидерландов, пишет голландский портал ED.nl.



Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал, что "глубоко обеспокоен" случившимся. Инцидент в Утрехте он назвал "тревожной ситуацией".



Правоохранительные органы рекомендовали держать закрытыми двери школ в городе. Также власти ужесточили меры безопасности в школах, мечетях, правительственных зданиях и на транспортных узлах по всей стране.



Что известно о нападавшем?

Как заявили в полиции, подозреваемому удалось скрыться. По неподтвержденным данным, он уехал с места преступления на машине. На данный момент его разыскивает полиция.



Правоохранительные органы Утрехта опубликовали в своем официальном Твиттере фотографию подозреваемого в нападении - это 37-летний уроженец Турции Гекмен Танис.



Сейчас полицейские рассматривают версию о том, что нападавший действовал в одиночку, как приоритетную, однако версия о нескольких нападавших также не исключается.



На данный момент проводится операция по задержанию преступника, сообщил глава голландского Национального бюро по противодействию терроризму Питер-Яап Алберсберг.