Карим Масимов дослужился да генерала КНБ Елбасы

20:00 18.03.2019

Масимов и Ермекбаев получили звания генералов

Назарбаев подписал указ о присвоении воинских званий.



На официальном сайте Президента Казахстана сообщается о присвоении высших воинских и специальных званий, передает Zakon.kz.



- Присвоить воинское звание генерал-майор Ермекбаеву Нурлану Байузаковичу; специальное звание генерал-майор национальной безопасности Масимову Кариму Кажимкановичу, - говорится в постановлении.



Масимов Карим Кажимканович, председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан родился 15 июня 1965 года в Целинограде.



Окончил: Университет Дружбы народов им. Патриса Лумумбы, факультет международного права, Москва, Российская Федерация (1985-1988), Пекинский институт культуры и языков, Пекин, КНР (1988-1989), Уханьский университет, Институт Международного Права, КНР (1989-1991), Казахская государственная академия управления (1992-1995), Колумбийский университет, Нью-Йорк, США (1999)



Трудовой стаж:



· Юридический советник Торгового представительства СССР в КНР (1991);



· Главный экономист, Начальник отдела внешнеэкономических связей Министерства труда Республики Казахстан (1991-1992);



· Заместитель директора фирмы "Казахпригранторг" (1992);



· Старший экономист представительства МВЭС, заместитель директора РО "Казахинторг" в г. Урумчи СУАР КНР (1992-1993);



· Заместитель директора по ВЭД ТОО "Акцепт" (1993-1994);



· Управляющий директор Казахского торгового дома в Гонконге (1994-1995);



· Председатель правления ЗАО "Алматинский торгово-финансовый банк" (07.1995-1996);



· И.о. председателя правления ЗАО "ТуранБанк" (1996-08.1997);



· Первый заместитель Председателя правления ЗАО "Народный сберегательный банк Казахстана" (08.1997-09.1997);



· Председатель правления ОАО "Народный сберегательный банк Казахстана" (09.1997-08.2000);



· Председатель ЗАО "Национальная инвестиционная финансовая акционерная компания "НСБК-груп" (12.1999-03.2000);



· Министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (07.08.2000-27.11.2001);



· Заместитель Премьер-министра Республики Казахстан (27.11.2001-06.2003);



· Помощник Президента Республики Казахстан (06.2003-18.01.2006);



· Заместитель Премьер-министра Республики Казахстан - Министр экономики и бюджетного планирования (19.04.2006-04.10.2006);



· Заместитель Премьер-министра Республики Казахстан (18.01.2006-01.2007);



· Премьер-Министр Республики Казахстан (с 10.01.2007-09.2012);



· Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан (09.2012-01.2014);



· Временно исполняющий обязанности государственного секретаря Республики Казахстан (01.2014-04.2014);



· Премьер-Министр Республики Казахстан (с 02.04.2014; переназначен - с 29.04.2015);



· Председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (с 09.2016)



Ермекбаев Нурлан Байузакович, министр обороны Республики Казахстан родился 1 января 1963 года в Шымкенте.



В 1986 году окончил военный Краснознаменный институт МО СССР в Москве, а также Казахскую государственную архитектурно-строительную академию.



Трудовой стаж:



· Воинская служба в зоне боевых действий в Народной Республике Ангола в составе военных советников СССР (1984-1985);



· Прохождение воинской службы на офицерских должностях в Вооруженных Силах СССР (1986-1991);



· Главный специалист РВА "Казахстан-коммерция" (1991-1992);



· Ведущий специалист корпорации "Крамдс", начальник отдела корпорации "КРАМДС-отель" (1992-1993);



· Старший эксперт торгового представительства при Посольстве Республики Казахстан в КНР (1993-1995);



· Директор Алматинского представительства Казахского торгового дома в Австрии (1995-1996);



· Советник председателя правления ЗАО "Алматинский торгово-финансовый банк" (1996-1997);



· Генеральный директор компании "Юнитэк ЛТД" (1997-1999);



· Глава представительства ОАО "Народный сберегательный банк Казахстана" в г. Пекин (1999-2001);



· Советник посольства Республики Казахстан в КНР (2001-2003);



· Поверенный в делах Республики Казахстан в Республике Сингапур (08.2003-04.2004);



· Заведующий Центром внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан (04.2004-01.2006);



· Советник Президента Республики Казахстан - заведующий Центром внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан (01.2006-01.2007);



· Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан (01.2007-09.2010);



· Помощник Президента Республики Казахстан (09.2010-04.2012);



· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике (с 04.2012);



· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам по совместительству (с 07.2012);



· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству (10.2012-11.2014);



· Помощник Президента - Секретарь Совета безопасности Республики Казахстан (19.11.2014-09.2016);



· Министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан (13.09.2016-04.2018);



· Помощник Президента - Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан (04.04.2018-08.2018);



· Министр обороны Республики Казахстан (07.08.2018, переназначен с 25.02.2019)