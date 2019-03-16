 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Глава Комитета по водным ресурсам Минсельхоза Казахстана Абишев арестован
20:29 18.03.2019

Он взят под стражу на два месяца.

Арестован глава Комитета по водным ресурсам МСХ РК Ислам Абишев, передает Zakon.kz.

По данным пресс-службы суда города Астаны, 16 марта Специализированный межрайонный следственный суд города удовлетворил ходатайство органа досудебного расследования об избрании в отношении Ислама Абишева меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, до 14 мая.

Ранее стало известно, что глава Комитета по водным ресурсам МСХ РК Ислам Абишев был отстранен от работы. Причина официально не озвучена.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
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