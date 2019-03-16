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"Эру независимости" Елбасы издали в Латинской Америке... Макулатура для Гуайдо
20:43 18.03.2019

Впервые казахстанская книга "Эра независимости" представлена в Латинской Америке

В столице Бразилии состоялась презентация книги президента Казахстана Нурсултана Назарбаева "Эра независимости". Переведенная на португальский, она повествует об этапах становления и развития республики, ее роли на международной арене.

"Эра независимости" - первая казахстанская книга, переведенная на португальский язык. Презентация исторического труда Елбасы организована Фондом Первого Президента РК - Елбасы, Посольством Казахстана в Бразилии при содействии министерства иностранных дел Бразилии.

В мероприятии приняли участие члены Национального конгресса, глава парламентской группы-дружбы "Бразилия-Казахстан" сенатор Чико Родригес, сенатор Кристовам Буарке, замминистра иностранных дел Бразилии по вопросам коммуникаций и культуры Марсия Доннер, директор департамента России и Центральной Азии МИД Бразилии Ари Квинтелла, президент Центра экономических и политических исследований "Фонд Александра де Гусмао" Роберто Гойданиш, замдиректора Бразильского агентства по сотрудничеству Деметрио Карвальо, главы дипмиссий, общественные деятели, академические и бизнес-круги, а также представители СМИ.

Книга как мост дружбы между странами
Открывая мероприятие, Марсия Доннер высоко оценила перевод на португальский язык книги Нурсултана Назарбаева, чья жизнь и деятельность тесно связаны с обретением независимости и развитием современного Казахстана.

"Будучи послом в Казахстане, я имела возможность лично наблюдать за достижениями, ростом и развитием казахстанского общества – замечательного и гордого народа с его прекрасными традициями.

Я надеюсь, что эта книга будет способствовать улучшению взаимных связей и дружбы между Бразилией и Казахстаном", - заключила г-жа Доннер.

Представляя труд, посол Казахстана в Бразилии Кайрат Саржанов подчеркнул, что

"Эра независимости" стала первой казахстанской книгой, переведенной на португальский язык

"Труд главы государства не только раскрывает неизвестные факты современной истории Казахстана, но и отражает характер нашего президента, его решительную, прагматичную и дальновидную политику в построении и управлении современной государственностью", - заявил казахстанский дипломат.

Сенатор Чико Родригес заявил, что презентация книги "Эра независимости" на португальском языке свидетельствует о дружественных взаимоотношениях между Казахстаном и Бразилией.

Интерес академических кругов
В своем выступлении Ари Квинтелла акцентировал внимание на том, что Казахстан занимает совершенно особую позицию на международной арене.

"Тот факт, что презентация книги главы казахстанского государства проходит в аудитории Центра экономических и стратегических исследований "Фонд Александра де Гусмао" при МИД Бразилии является подтверждением приверженности Фонда к изучению широкого спектра тем в области международных отношений.

Несомненно, португалоязычное издание книги охватит широкую бразильскую аудиторию

и будет особенно популярно среди академических кругов нашей страны", - добавил директор департамента России и Центральной Азии МИД Бразилии.

Алькей Маргуланулы выразил благодарность гостям мероприятия за интерес в изучении истории Казахстана и отметил, что книга основателя современной казахстанской государственности позволит им от первого лица узнать об основных этапах становления независимого Казахстана и важнейших принципах управленческой модели главы казахстанского государства.

"Книга лидера Казахстана позволяет каждому найти свое прочтение, ее уникальность в том, что она ориентирована на широкий охват, книга рассказывает о прошлом и помогает по-новому взглянуть на будущее Казахстана", - отметил он.

В рамках презентации Фонд Первого Президента РК организовал фотовыставку "Неизвестный Казахстан", а также представил культурную программу, в ходе которой музыкант, кобызист и композитор Алмат Сайжан исполнил чарующие мелодии казахской степи на разных инструментах.

Евгения Скалей

Источник - 365info.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552930980
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