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|Дархан Сатыбалды назначен послом Казахстана в Ташкенте
20:56 18.03.2019
НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ НАЗНАЧИЛ НОВОГО ПОСЛА КАЗАХСТАНА В УЗБЕКИСТАНЕ
Указом Президента Казахстана, в Узбекистане назначен новый Чрезвычайный и Полномочный посол. Предыдущий глава диппредставительства был освобожден от должности по подозрению в хищении $400 тысяч.
Сатыбалды Дархан Амангельдиевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Узбекистане, сообщает пресс-служба Акорды.
Дархан Сатыбалды занимал должность депутата Сената Парламента. С 2013 года на протяжении двух лет являлся акимом Шымкента, а также в 2015-2017 годах был первым заместителем акима Южно-Казахстанской области.
Напомним, Ерик Утембаев, занимавший должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в Узбекистане, был отстранен от своей должности в октябре прошлого года по подозрению в хищениях почти $400 тысяч.