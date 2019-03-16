Дархан Сатыбалды назначен послом Казахстана в Ташкенте

20:56 18.03.2019

НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ НАЗНАЧИЛ НОВОГО ПОСЛА КАЗАХСТАНА В УЗБЕКИСТАНЕ

Указом Президента Казахстана, в Узбекистане назначен новый Чрезвычайный и Полномочный посол. Предыдущий глава диппредставительства был освобожден от должности по подозрению в хищении $400 тысяч.



Сатыбалды Дархан Амангельдиевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Узбекистане, сообщает пресс-служба Акорды.



Дархан Сатыбалды занимал должность депутата Сената Парламента. С 2013 года на протяжении двух лет являлся акимом Шымкента, а также в 2015-2017 годах был первым заместителем акима Южно-Казахстанской области.



Напомним, Ерик Утембаев, занимавший должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в Узбекистане, был отстранен от своей должности в октябре прошлого года по подозрению в хищениях почти $400 тысяч.