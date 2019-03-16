Турецкие султаны. Ч. 4. Сулейман Великолепный

00:10 19.03.2019

Турецкие Султаны (Часть четвертая)



История Османской империи является неотъемлемой частью истории многих современных стран. Когда-то она была мировой державой, покорившей себе многие государства. Мы уже рассказали о трех величайших ее правителях. Сегодня речь пойдет о Султане Сулеймане Великолепном.



Турки считают его великим правителем и даже сняли исторический сериал, в основу которого лег период правления Султана Сулеймана, названный "Великолепный Век". 46 лет Османской Империи прошло под его руководством (1520-1566). К власти он пришел в 26 лет, но несмотря на молодость, оказался достойным правителем огромной империи.



И хотя он не был так кровожаден, как его отец, и европейцы вздохнули более свободно, однако и он был Султаном завоевателем. К империи прибавились Венгрия и Родос, Босния, Герцеговина и Словения, а также княжества Персидского залива и Молдавию. Еще на 8 426 000 кв. км. Империя стала больше в период его власти.



Сам очень творческий человек, он активно покровительствовал художникам, поэтам и архитекторам. Знаменитая мечеть Сулеймание в Стамбуле была построена именно в период его руководства страной. Был он и активным борцом с коррупцией среди своих чиновников.



В отличие от сюжета известного сериала, первый сын Султана ничем не выделился и умер от оспы. Шахзаде Мустафа был третим сыном, родившимся от Махидевран-султан. Причем она никогда не была его женой, а лишь наложницей. История же смерти Мустафы рассказана в фильме вполне достоверно.



Единственной законной женой Сулеймана была Хюррем-султан. Только ей удалось изменить статус наложницы. И любовь к ней Султана до сих пор обрастает легендами. Турецкий сериал в своем повествовании достаточно достоверно передает многие исторические факты, хотя и не лишен вымысла.



Сулейман умер во-время военного похода от дизентирии в возрасте 71-ого года. Его тело привезли в столицу и похоронили на кладбище построенной им мечети, возле мавзолея любимой Хюрем. Он правил дольше всех из султанов Османского государства - 46 лет.