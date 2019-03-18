 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай должен готовиться к "жесткой борьбе", - В.Пироженко
00:43 19.03.2019

Китайская экономика в 2019 году по итогам сессии ВСНП

5-15 марта в Пекине работала вторая сессия высшего законодательного органа КНР – Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва. Представляют интерес оценки китайским правительством ситуации в экономике КНР. Вызовы китайской экономике и способы их нейтрализации окажут существенное влияние на мировые экономические процессы.

Ключевой тезис в правительственной оценке ситуации, высказанный премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в отчетном докладе правительства (Госсовета) сессии ВСНП, заключается в том, что Китай должен готовиться к "жесткой борьбе", поскольку сегодня страна сталкивается с "серьезной и более сложной средой". Распространение в мире протекционизма и торговый конфликт с Соединенными Штатами усиливают давление на экономику и финансовые рынки КНР.

Для общей экономической ситуации показательным является состояние потребительских расходов на автомобильном рынке Китая. По данным ассоциации автомобильных производителей КНР, продажи автомобилей падают восемь месяцев подряд. В феврале 2019 г. продажи сократились еще почти на 14% (на 1,48 миллиона автомобилей) по сравнению с февралем 2018 года. Однако представленные в докладе Ли Кэцяна данные показывают, что ситуация остается управляемой, а риски подконтрольны.

Среди основных направлений правительственной политики – борьба с задолженностью госпредприятий, значительное снижение налогов на предприятия и денежных сборов, ускоренное внедрение инноваций в экономику, увеличение доли в ВВП высокотехнологичной и наукоемкой продукции, борьба с бедностью, господдержка фермерских хозяйств и сельского хозяйства в целом.

По словам Ли Кэцяна, в 2019 году экономика будет замедлять рост, хотя и незначительно. Официальный показатель роста ВВП в 2019 году планируется на уровне 6,0-6,5 % по сравнению с 6,6% в 2018 году.

Прежние сверхвысокие темпы роста (10-11% в год) достигли сейчас естественных пределов, и нынешний рост в пределах 6-7% признан "новой нормальностью". При этом новые темпы роста экономики КНР остаются намного выше среднемировых. Проблема в том, чтобы обеспечить иное качество роста. В Китае понимают, что дальнейшее поддержание нынешних "нормальных" темпов увеличения ВВП одним механическим наращиванием инвестиций, без опережающего роста производительности труда невозможно.

Побочный эффект предыдущего бурного развития – высокая задолженность большого числа субъектов экономики, а также местных органов власти – остается проблемой, которую требуется решать, о чем также говорилось на сессии ВСНП.

Дальнейший рост экономики необходим и для выравнивания разного рода диспропорций, начиная с бедности и заканчивая неравномерным развитием регионов. Эти диспропорции появились как болезни роста в период бурного экономического развития и урбанизации Китая в предыдущие годы.

Сейчас главная задача, как следует из материалов сессии ВСНП, – поддерживать стабильный рост, снижая зависимость экономики от долгов. Для этого в КНР развивают подходы, которые уже оправдали себя.

1. Китай переходит от роста на основе увеличения инвестиций к росту на основе научно-технологических инноваций. Объем расходов Китая на НИОКР в 2018 году превысил 293 млрд долл., что на 11,6% больше, чем в 2017 году. При этом количество патентных заявок, поданных китайскими исследователями внутри страны и за рубежом, выросло на 16,9%, до 4,32 млн. Как итог, в рейтинге стран мира по Глобальному инновационному индексу (ГИИ) Китай поднялся с 22-го места в 2017 году на 17-е в 2018 году.

Курс на инновации уже привел к целому ряду оригинальных научных достижений в Китае, таких как первый в мире спутник квантовой связи Micius, запущенный в 2016 году, один из самых мощных в мире суперкомпьютеров Sunway TaihuLight и другие.

2. Происходят ослабление зависимости от экспорта и расширение внутреннего спроса. По данным Всемирного банка, экспорт товаров и услуг в процентах к ВВП снизился в КНР с 36,04% в 2006 году до 19,76% в 2017 году. Сейчас экономика Китая в значительной степени зависит уже от внутреннего спроса. Несмотря на снижение темпов роста розничных продаж потребительских товаров в 2018 году на 1,2%, их рост остается достаточно высоким – 9%. Причем структура потребления в Китае оптимизируется, потребление в сельских районах растет быстрее, чем потребление в городах на 1,3%; разрыв между доходами сельских и городских жителей хотя и медленно, но сокращается.

3. Китай продолжит усилия по открытию экономики и снижению ограничений доступа на китайский рынок иностранных инвестиций. Правительством согласован с депутатами ВСНП проект закона об иностранных инвестициях, который был представлен на сессии 8 марта. Расчет делается в первую очередь на привлечение тех иностранных компаний, чья продукция производится в КНР с использованием китайских комплектующих, а продается в тех странах (например, в США), которые ввели заградительные меры против импорта из КНР. Эти компании и, прежде всего высокотехнологичные, получат стимул переносить производство в КНР и расширить продажи на китайском рынке.

По данным Американо-китайской торговой палаты, Китай остается приоритетным рынком для большинства опрошенных американских компаний, несмотря на напряженность в торговых отношениях.

ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 18.03.2019

Источник - fondsk.ru
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