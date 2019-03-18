Американский проект "Большой Центральной Азии" в действии, - А.Пахолин

00:44 19.03.2019

АЛЕКСЕЙ ПАХОЛИН | 18.03.2019



Об одной версии "контролируемого геополитического плюрализма"



1 марта таджикское информационное агентство "Авеста" сообщило, что строительство таджикского участка проекта CASA-1000 (Central Asia – South Asia) начинается в середине марта. Проект должен связать единой линией электропередачи Кыргызстан и Таджикистан с Афганистаном и Пакистаном.



Проект поддерживают Госдепартамент США, USAID, Всемирный банк, Исламский банк развития, Министерство международного сотрудничества Великобритании (DFID) и Австралийское агентство международного развития (AusAID). Для США этот проект является одной из несущих конструкций так называемой Большой Центральной Азии.



Таджикистан, обладающий большими гидроэнергетическими ресурсами, активно продвигает идею CASA-1000. Комментарии таджикских экспертов и официальных лиц по поводу перспектив проекта выдержаны исключительно в благожелательном ключе. Душанбе уже внес предоплату по проекту. В числе подрядчиков значатся шведская компания АВВ и индийская Kalpataru Power Transmission Ltd, которая уже приступила к предварительным работам по строительству таджикского участка ЛЭП переменного тока напряжением 500 кВ.



Подготовительные работы по строительству CASA-1000 начались также в Киргизии, Афганистане и Пакистане. Последняя из этих стран стала для CASA-1000 основным рынком сбыта. Первый секретарь посольства Таджикистана в Исламабаде Баходур Буриев в июле прошлого года рассказал пакистанскому изданию The Nation, что проект CASA-1000 успешно реализуется и будет готов к передаче электроэнергии в Пакистан и Афганистан к середине 2020 года. В Кабуле заявили, что готовы обеспечить безопасность новой энергомагистрали, а талибы, "по некоторым данным и сообщениям СМИ", заверили, что не причинят ей ущерба. Правда, доверия такие заверения не вызывают.



У проекта CASA-1000 есть еще одна существенная особенность: его продвигают и финансируют США, в чьих долгосрочных планах – изменение с помощью инфраструктурных проектов геополитической конфигурации Центральной Азии. Еще в 2013 году Госдепартамент США заявлял​​​​​​​: "Поддержка Соединенными Штатами проекта CASA-1000 объясняется нашей давней приверженностью делу мира, стабильности и процветания Афганистана и его соседей".



Официальная церемония запуска проекта CASA-1000 состоялась в мае 2016 года в таджикском городе Турсунзаде. Проект предусматривает строительство ЛЭП мощностью 1300 МВт. Поставлять электричество планируется в летний период, когда таджикские и киргизские ГЭС вырабатывают излишки электроэнергии. Предполагается, что около 70% электроэнергии будет поставлять в Южную Азию Таджикистан и 30% – Киргизия.



В общей сложности Афганистан и Пакистан по CASA-1000 должны получить до 5 млрд. КВт/ч. Доходы Таджикистана от экспорта электричества оцениваются в 150 млн. долл. в год. По Киргизии таких оценок нет, да и большими излишками электричества она не располагает. Поэтому среди киргизских экспертов отношение к проекту CASA-1000 гораздо более скептическое, чем в Таджикистане. Часть из них считает, что участие в нем для Бишкека вообще невыгодно, поскольку электричества для поставок на экспорт нет и затраты на строительство ЛЭП не окупятся. В июне 2017 г. исполнительный директор по реализации проектов ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" Акылбек Тюменбаев заявил, что прибыль по проекту CASA-1000 Киргизия начнет получать лишь через 15 лет после начала поставок.



Создаваться новая ЛЭП будет на американские кредитные средства, которые странам-получателям, Киргизии и Таджикистану, придется возвращать. Американский интерес в создании такой энергетической инфраструктуры – сугубо политический: интегрировать Киргизию и Таджикистан не с Россией, а с Афганистаном и Пакистаном, формируя новый геополитический район – "Большую Центральную Азию".



Концепция "Большой Центральной Азии" впервые была сформулирована руководителем Института Центральной Азии и Кавказа Университета Дж. Хопкинса Фредериком Старом в 2005 году. Вскоре она была инкорпорирована в политику США в Центрально-Азиатском регионе. Суть концепции сводится к объединению бывших советских республик Средней Азии, Афганистана и стран Южной Азии в рамках учрежденного Вашингтоном "Партнерства по сотрудничеству и развитию Большой Центральной Азии". Цель партнерства – развитие сотрудничества включенных в него стран с Соединенными Штатами и НАТО.



В свое время появление концепции "Большой Центральной Азии" вполне адекватно оценивалось центральноазиатскими экспертами, которые считали главной целью проекта политический, экономический и инфраструктурный отрыв Центрально-Азиатского региона от России, Китая и Ирана. В конечном итоге образование "Большой Центральной Азии" должно привести к созданию в регионе пространства "контролируемого геополитического плюрализма".



Начало работ по CASA-1000 показывает, что этот проект остается для Вашингтона рабочим и действующим. Помимо развития транспортно-коммуникационной инфраструктуры, проект осуществляется и на других уровнях. В сфере политики и дипломатии ему соответствует формат "С5+1", в котором участвуют США и пять стран Центральной Азии. Не исключено, что США расширят данный формат за счет Афганистана и Пакистана. В военной сфере это уже произошло: Пакистан и Афганистан участвовали в февральской (2019) конференции Центрального командования США и начальников генштабов стран Центральной Азии в Ташкенте.