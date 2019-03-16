 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Таджикистан   | 
Матери "бунтовщиков" обратились к президенту Таджикистана
00:47 19.03.2019

Группа матерей заключенных, подозреваемых в участии в бунте в колонии строгого режима №3/3 города Худжанда, обратилась с письмом к президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, председателю Верховного суда Шермухаммаду Шохиену и Генеральному прокурору страны Юсуфу Рахмону с просьбой содействовать объективному рассмотрения новых уголовных дел, возбужденных в отношении их детей. Суд над предполагаемыми участниками произошедших в ноябре беспорядков в худжандской тюрьме проходит при закрытых дверях.

Власти Согдийской области даже не стали рассматривать наши обращения, поэтому мы решили приехать в столицу, говорят женщины. Утром 18 марта в приемной Исполнительного аппарата президента РТ приняли письмо и обещали, что рассмотрят его и сообщат о результатах.

"Нас не пускают в зал, где проходит заседание суда. Я не знаю, в каком состоянии сейчас находится мой сын, соблюдаются ли его права? Мы должны убедиться, что суд проходит объективно. Я мать и не могу остаться равнодушной к судьбе сына", - говорит Масуда Содыкова, жительницы города Исфары.

Два года назад ее сына Фархода Содыкова приговорили к 16 годам тюрьмы за кражу. Приговором суда она осталась недовольна – судебный процесс, по ее словам, прошел предвзято и с многочисленными нарушениями. "Я не хочу, чтобы подобная ситуация повторилась и на сей раз решила действовать решительно. Я не верю, что Фарход причастен к бунту в колонии. К сожалению, о новом уголовном деле у меня нет никакой информации", - сказала она корреспонденту Радио Озоди.

Муъджиза Шомуродова, мать Сафронуддина Шомуродова, приговоренного к 14 годам лишения свободы за экстремизм, говорит, что просит разрешение на свидание с сыном. "Мне не разрешили поговорить с ним, я хочу, чтобы он сам мне рассказал – как все это произошло, почему против него возбудили новое дело". По словам Шомуродовой, сын долгое время находился на заработках в России, потом перебрался в Турцию. "Власти нам сказали: пусть приедет, он будет помилован. Но когда вернулся на родину, сразу его арестовали", - рассказала она.

11 марта в СИЗО N2 города Худжанда начался суд на предполагаемыми участниками бунта в колонии строгого режима №3/3. На скамье подсудимых более 30 отбывающих наказание в колонии. Они обвиняются в убийстве, нанесении тяжких телесных повреждений, сопротивлении представителям власти и нарушении режима содержания в исправительном учреждении.

Во время беспорядков, которые произошли в исправительном учреждении в ночь на 8 ноября прошлого года, по официальной информации, погиб 21 заключенный. При бунте были убиты двое работников тюрьмы, пять охранников получили тяжелые ранения.

Однако другие источники сообщали, что в ходе подавления бунта в колонии строгого режима в Худжанде погибли не менее 53 человек и еще 186 получили ранения.

Спустя две недели после бунта президент Таджикистана Эмомали Рахмон 23 ноября освободил Иззатулло Шарифзода от должности замминистра юстиции и начальника Главного управления исполнения уголовных наказаний "в связи с уходом на пенсию". Иззатулло Шарифзода работал главным тюремщиком Таджикистана 12 лет. Его кресло занял Мансурджон Умаров, который до этого был заместителем председателя ГКНБ Таджикистана.

В связи с беспорядками в исправительном учреждении ранее были арестованы 7 сотрудников колонии – среди них начальник тюрьмы Файзулло Сафарзода и начальник отдела режима Фарход Садиров. Ордер на арест выдал суд города Худжанда по запросу Согдийской областной прокуратуры.

Ответственность за бунт в худжандской колонии взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ). Однако эксперты мало этому верят - известно, что ИГ берет на себя ответственность за почти любое резонансное происшествие в исламском мире.

Ранее послы западных стран призвали власти Таджикистана при расследовании бунта в худжандской колонии придерживаться нормам закона.

Алишер Зарифи
Шахло Абдулло

Источник - Радио Озоди
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552945620
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