Зам акимшу Атырауской области Казахстана Сайлауову задержали и обвиняют во взятках весом 5 млн тенге

06:37 19.03.2019

Экс-замакима Атырауской области задержана по подозрению в коррупции

Ей вменяют получение взятки в размере 5 млн тенге.



Бывший заместитель акима Атырауской области Нурсауле Сайлауова задержана по подозрению в коррупции, сообщает "Ақ жайық".



- 18 марта поздним вечером сотрудники департамента нацбюро по противодействию коррупции задержали бывшего заместителя акима Атырауской области Нурсауле Сайлауову. Она помещена в изолятор временного содержания, - говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что Сайлуова, курировавшая в акимате социальный блок и ранее ушедшая в отставку по собственному желанию, подозревается в присвоении или растрате вверенного чужого имущества (статья 189 УК РК) и получении взятки (статья 366).



- Ей вменяют получение взятки в размере 5 млн тенге, - сказано в сообщении.



Предполагается, что задержание Сайлауовой связано с уголовным делом, возбужденным в конце 2019 года в отношении руководителя управления образования Атырауской области Каиргали Кенжегалиева и его заместителя Розы Кабдуловой по подозрению во взяточничестве.



- В рамках этого дела были арестованы уже три человека из местной системы образования: кроме двух руководителей в СИЗО была помещена также главный бухгалтер одной из школ-интернатов. И есть основания полагать, что Сайлауова не последний фигурант коррупционного скандала – наши источники утверждают, что это дело может "зацепить" директоров не менее 15 городских школ", - пишет издание.



Кенжегалиева и Кабдулову подозревают в получении взяток в размере 10 млн тенге за покровительство при заключении договоров государственных закупок.



Сайлауова покинула пост замакима Атырауской области с формулировкой "по собственному желанию" в середине января. На этой должности она проработала с 2017 года.