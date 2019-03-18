Саудовского принца МБС лишают власти из-за ссоры с отцом, - И.Субботин

07:24 19.03.2019

Мухаммеда бин Салмана сочли виновным в оттоке инвестиций



Игорь Субботин

18.03.2019



Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед мог лишиться части своих полномочий из-за разногласий со своим отцом – королем Салманом. Такой вывод делают источники британской Guardian, которые обратили внимание на то, что кронпринц уже две недели не появляется на различных правительственных и дипломатических встречах. Не исключено, что корень возможного разлада кроется в противоречиях по поводу внешней политики королевства и кадровых перестановок, ранее инициированных наследником без ведома отца.



Мухаммеда не было на двух последних заседаниях правительства, которые проходят еженедельно под председательством монарха. На дипломатических встречах наследник трона также отсутствовал. К примеру, без принца велись переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который в рамках ближневосточного турне находился в Саудовской Аравии, а также встречи с главой Всемирной организации здравоохранения, с премьер-министром Ливана, а также с послами Индии и Китая. Финансовые и экономические вопросы с членами правительства обсуждались без участия принца, отмечают источники Guardian, параллельно отмечая, что, по их данным, теперь ответственность за инвестиционную активность стал нести один из ближайших советников короля Мусаид Аль Айбан. Пресс-служба посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне отказалась комментировать данные о графике наследного принца.



Несмотря на то что принц Мухаммед и раньше пропускал некоторые важные встречи, последние "неявки" наследника престола стали причиной искреннего удивления. Предполагают, что король был недоволен отсутствием своего сына на последнем заседании кабинета министров, когда обсуждалось множество проблем, связанных с внутренней политикой. На встрече с министрами Салман, как сообщается, выразил обеспокоенность по поводу потерь в сфере инвестиций. Монарх потребовал, чтобы все будущие финансовые решения, представляющие особую важность, получали бы его личное одобрение. Накануне издание New York Times сообщало, что один из инвесторов в Голливуде порвал огромный контракт с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии. Об уходе инвесторов от Саудовской Аравии сообщается регулярно – после того как в Стамбуле прогремел скандал с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги.



Впрочем, у короля есть и другие основания для того, чтобы обижаться на сына. В феврале стало известно, что утверждение принцессы Римы на пост главы саудовской дипмиссии в Вашингтоне и перевод брата кронпринца – Халида – в руководство саудовского оборонного ведомства произошли без ведома монарха. Кадровые решения были приняты, когда Салман находился в Египте – на первом в истории саммите Евросоюза и Лиги арабских государств. Указы о перестановках были подписаны "заместителем короля", то есть наследным принцем, что наблюдатели называют экстраординарным для жизни двора. Наблюдатели заметили и то, что Мухаммед не приехал встретить короля, когда тот вернулся из своего путешествия в Северную Африку. Несмотря на то что в саудовском посольстве в США называют обычным делом переназначения за подписью заместителя монарха, сомнения по поводу атмосферы в доме Аль Сауд все равно остаются.



В экспертной среде относятся со скепсисом к сообщениям о разладе в королевской семье и обращают внимание на то, что принц Мухаммед часто пропускает переговоры на высшем уровне без какого-либо объяснения. "Честный ответ заключается в том, что никому ничего не известно, – заявил "НГ" доцент Королевского колледжа в Лондоне Дэвид Робертс, комментируя возможные причины отсутствия Мухаммеда на серьезных переговорах. – Это уже не первый раз, когда Мухаммеда нет на важных встречах. В целом, если исходить из того, что обычно понимают по поводу природы их (короля и принца. – "НГ") отношений, есть предположения, что Мухаммед бин Салман по-прежнему является центральным лицом, принимающим решения в Саудовской Аравии. Несколько домыслов, которые базируются на неизвестных источниках, следует воспринимать с некоторой долей скептицизма".



Принц стал объектом критики после того, как стало известно, что Хашогги был убит в саудовском посольстве дознавателями, предположительно действовавшими с санкции Мухаммеда. Как сообщила New York Times, наследник престола примерно за год до трагедии лично начал кампанию по подавлению диссидентов. Работа дознавателей заключалась в слежке, пытках и похищениях. Активную роль в этом, как утверждают источники американского издания, играли те люди, которые несут ответственность за преступление в Стамбуле. Саудовцы, подчеркивает газета, с 2017 года провели не менее чем 10 операций подобного рода – в том числе на территории других государств.