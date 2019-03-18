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Ашхабад сыграл за противников Кабула. Туркменистан обвинили в выдаче афганских военнослужащих талибам, - В.Панфилова
07:28 19.03.2019

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
18.03.2019

Туркменские пограничники не пропустили афганских военнослужащих, которые под натиском талибов (радикальное движение "Талибан" запрещено в РФ) отступили к границе, пытались перейти ее и укрыться в Туркменистане. В итоге около 100 солдат армии Афганистана сдались в плен радикалам. Ашхабад ситуацию не комментирует, поскольку именно по территории провинции Бадгис, где сегодня идут бои, должен пройти маршрут будущего трубопровода TAPI (Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия).

Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов на днях побывал в Исламабаде и подписал с президентом Пакистана Арифом Алви пакет документов, касающихся строительства газопровода TAPI. Часть маршрута пройдет по афганской провинции Бадгис. Накануне там побывал ряд специалистов, которые должны были начать изучение условий прокладки газопровода.

Ничто не предвещало обострения обстановки. Тем более, что часть провинции, в частности, административный центр провинции Бадгис находился под контролем "Талибан" еще с прошлого года, а силы правительственных военных и полиции удерживали лишь административный центр района Мургаб и несколько важных дорог.

Однако началось очередное наступление. "Талибан" разгромил силы афганской армии и полиции и полностью блокировал административный центр Калай-Нау. В ходе боев более 100 афганских военнослужащих были выдавлены к туркменской границе. По информации New York Times, туркменские пограничники задержали их, а на следующий день передали военнослужащих талибам.

Министерство обороны Афганистана предоставляет иную информацию: 17 марта военнослужащие перешли туркменскую границу, но уже на следующий день вернулись на родину и преступили к выполнению своих обязанностей. Но все же признает, что 58 солдат оказались в плену у талибов: "Операция по их освобождению продолжается".

Политолог, эксперт по постсоветскому пространству Аркадий Дубнов склонен доверять информации New York Times, поскольку для Ашхабада афганские правительственные военнослужащие в некотором смысле "расходный материал", такой же, "как ГСМ, электроэнергия и все то, что они поставляют в приграничные районы Афганистана главам северных провинций, которые отвечают за безопасность, покупая таким образом их лояльность". "Попытка вернуть талибам их "приз" – военнослужащих – это попытка Ашхабада умиротворить местные афганские власти, находящихся сразу по ту сторону границы. Эти власти в гораздо меньшей степени представляют правительственные структуры, чем талибские. К тому же в этих районах проживают туркменские племена, которые вынуждены сотрудничать с талибами. И лояльность этих племен Ашхабаду важнее, чем лояльность Кабула, – сказал "НГ" Аркадий Дубнов. – Жить туркменам еще со времен Туркменбаши удавалось довольно мирно только потому, что они всегда покупали любую власть, которая оказывалась по ту сторону туркменско-афганской границы. Выдавая военнослужащих, Ашхабад, несомненно, рассчитывал на то, что талибы отпустят их, дабы не подрывать переговорный процесс по урегулированию ситуации. Также хочу упреждающе отметить, что в постсоветское пространство талибы вторгаться не будут. Это в отличие от других радикальных группировок не входит в их задачи и интересы".

Туркменский эксперт Сердар Айтаков сказал "НГ", что официальный Ашхабад комментировать инцидент не будет и будет скрывать правду до последнего. "Считается, что обстановка в приграничных с Афганистаном районах мирная, а строительство TAPI идет полным ходом. Хочу обратить внимание, что описываемые боевые действия проходят именно в районе TAPI. А именно – прокладка газопровода является идефиксом туркменских властей. На прошлой неделе Рашид Мередов побывал Пакистане, где подписал очередной документ по реализации этого проекта. Поэтому любые сообщения об обострении ситуации и боевых действиях в Афганистане встречают категорический отпор со стороны как туркменского официоза, так и финансируемых МИД Туркменистана формально независимых ресурсов", – сказал "НГ" Айтаков.

По мнению эксперта, факт выдачи талибам военнослужащих афганских вооруженных сил говорит лишь о том, что туркменские власти сделали выбор в пользу "Талибана". "Это означает фактическое признание власти "Талибана" именно в связи с желанием иметь в Афганистане силу, которая обеспечит безопасное строительство TAPI. С другой стороны, нужно отдать должное усилиям правительства Туркменистана по задабриванию групп этнический туркмен (и не только их), которое выражается в поставках продуктов питания, медикаментов, медоборудования, строительных материалов, сжиженного газа, а также электричества в приграничные районы Афганистана. Это обеспечило некоторую лояльность приграничного населения, но не могло никоим образом уберечь туркменскую территорию от риска стать ареной столкновения разных афганских сил. И когда эта угроза стала реальной, туркменские власти взяли сторону более "перспективного" игрока, который может в будущем обеспечить порядок и спокойствие во всех трансафганских начинаниях туркменских властей", – считает Айтаков. По его словам, местные наблюдатели данный инцидент уже расценивают как подарок политической судьбы, так как сейчас у туркменских властей появилась возможность доказать свое расположение движению "Талибан". "Эдакий политический реверанс в их сторону. Только очень жаль, что заложниками ситуации опять стали судьбы и жизни сотен людей", – сказал "НГ" Айтаков.

Источник - независимая газета
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