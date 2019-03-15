Вашингтон стал безусловным лидером в торговле вооружениями, поток которых идет в основном на БлВосток, - SIPRI

07:37 19.03.2019 "Поджигатели войны" XXI века



Вашингтон стал безусловным лидером в торговле вооружениями, поток которых идет в основном на Ближний Восток



Регион Ближнего Востока, судя по всему, еще на многие годы останется главной горячей точкой планеты. По крайней мере именно такой неутешительный вывод можно сделать на основе данных, приведенных в исследовании, обнародованном 11 марта с.г. Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute – SIPRI).



По информации специалистов института, за последние пять лет объем импорта различных вооружений, военной и специальной техники в страны данного региона почти удвоился по сравнению с предыдущим пятилетним периодом: в 2014–2018 годы импорт оружия здесь вырос на 87% по сравнению с 2009–2013 годами и достиг отметки в 35% общемирового объема импорта обычных вооружений, уступив только Азии и Океании с их совокупными 40% в общем объеме мирового импорта вооружений (в предыдущую пятилетку их доли были соответственно 20% и 47%). При этом совокупный объем международных поставок основных видов обычных вооружений в 2014–2018 годы, по данным специалистов SIPRI, вырос на 7,8% по сравнению с периодом 2009–2013 годов и на 23% – по сравнению с периодом 2004–2008 годов.



Особо следует отметить, что сразу четыре страны из данного региона вошли в топ-10 крупнейших импортеров оружия в мире за 2014–2018 годы: Саудовская Аравия (1-е место в общемировом рейтинге с долей в 12%), Египет (3-е место с долей в 5,1%), Объединенные Арабские Эмираты (7-е место с долей 3,7%) и, что интересно, Ирак (8-е место тоже с долей около 3,7%).



Примечательно, что пусть не призовое, но весьма значимое четвертое место в данном рейтинге импортеров вооружений заняла далекая Австралия: по данным аналитиков института SIPRI, ее оружейный импорт в 2014–2018 годы по сравнению с предыдущей пятилеткой вырос на 37%. Основные статьи закупок у военных из страны кенгуру – это авиация, военно-морская техника и ракетные вооружения. И судя по всему, воевать Австралия собирается отнюдь не с Россией или Новой Зеландией, ее главный вероятный противник – Китай. Именно для этого и нужны боевые самолеты, корабли, подлодки и ракеты различных типов.



А вот пятое место в топ-10 импортеров вооружений занял Алжир – на его долю, что интересно, пришлось 56% всего африканского оружейного импорта в 2014–2018 годы. Наибольшим спросом у алжирских военных в минувшую пятилетку пользовались самолеты и вертолеты, боевые корабли (включая, конечно, подводные лодки), различная бронетехника и ракеты. "Большинство других государств Африки импортирует небольшое количество вооружений", – указывается в релизе стокгольмского института.



Особо следует отметить и такой весьма тревожный факт: согласно представленной аналитиками SIPRI информации, в ведущих странах Ближнего Востока наблюдается серьезный рост закупок вооружений. Так, рост объемов оружейного импорта в 2014–2018 годы по сравнению с периодом 2009–2013 годов для Египта составил 206%, для Саудовской Аравии – 192%, а для Ирака – 139%. Впрочем, у Катара прирост – 225%, а у Израиля он и вовсе составил 354%. Сразу видно, кто и как готовится к войне, а то и уже оказался в нее втянут по тем или иным причинам.



Кто же поставляет в этот взрывоопасный регион смертоносный товар?



"Оружие из США, Великобритании и Франции пользуется большим спросом в регионе Персидского залива, где сохраняются конфликты и напряженность", – отмечает Питер Веземан, старший научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI, и добавляет, что "за последние пять лет Россия, Франция и Германия резко увеличили свои продажи оружия в Египет".



Указанные страны-поставщики вооружений, исключая Великобританию, входят, по версии SIPRI, в пятерку крупнейших экспортеров военной продукции: США, Россия, Франция, Германия и Китай аккумулировали 75% совокупного объема мирового экспорта вооружений в 2014–2018 годы. Их доли в общемировом экспорте при этом составили: США – 36%, Россия – 21%, Франция – 6,8%, Германия – 6,4%, а Китай – 5,2%. Остальные страны из топ-10 экспортеров вооружений в 2014–2018 годы заняли следующие доли в общемировом экспорте вооружений: Великобритания – 4,2%, Испания – 3,2%, Израиль – 3,1%, Италия – 2,3%, Нидерланды – 2,1%.



При этом Париж по сравнению с 2009–2013 годами, как указывают в SIPRI, увеличил за пятилетку экспорт вооружений на 43%, Берлин – на 13%, а Пекин – на 2,7%. Впрочем, на последнем не стоит заострять внимание, поскольку в 2009–2013 годы по сравнению с 2004–2008 годами китайский экспорт вооружений вырос на 195%. Причем Пекин в минувшую пятилетку поставлял оружие в 53 страны, тогда как в 2009–2013 годы в списке его клиентов числилась 41 страна, а в 2004–2008 годы – 32.



Налицо активное наращивание Поднебесной своего присутствия на мировом оружейном рынке. При этом основным получателем китайских вооружений, военной и специальной техники в минувшие пять лет был Пакистан (37% всего китайского оружейного экспорта). Впрочем, как утверждают в SIPRI, пальму первенства Исламабад занимал в этой сфере и в течение всех пятилетних периодов с 1991 года. Основные закупки пакистанские военные сосредоточили на самолетах, ракетных вооружениях, бронетехнике, боевых кораблях и средствах ПВО. Покупают все это, естественно, не только у Китая.



А вот импорт вооружений со стороны Индии, с которой, судя по всему, собирается не на жизнь, а на смерть воевать Пакистан, в рассматриваемый период, напротив, сократился на 24% (заметим, что Москва пока все же сохраняет здесь лидирующие позиции – на ее долю пришлись 58% всего индийского импорта вооружений в 2014–2018 годы).



По данным SIPRI, в 2014–2018 годы экспорт вооружений из Израиля, Южной Кореи и Турции вырос соответственно на 60%, 94% и 170%. Однако в глобальном плане основным бенефициаром растущего спроса на обычные вооружения являются все же Соединенные Штаты. При этом разрыв между ними и другими экспортерами в этой сфере растет необыкновенно высокими темпами. Так, если в 2014–2018 годы по сравнению с предыдущей пятилеткой экспорт оружия из США вырос "всего" на 29%, а доля Вашингтона в общем объеме мировых поставок вооружений увеличилась на скромные 6% (с 30 до 36%), то по сравнению с российским оружейным экспортом в 2014–2018 годы американские продажи основных видов вооружений оказались аж на 75% больше, хотя в 2009–2013 годы превышение составляло лишь 12%.



"США еще больше укрепили свои позиции в качестве ведущего в мире поставщика оружия, – отмечает директор Программы вооружений и военных расходов SIPRI доктор Од Флеран. – За последние пять лет США поставляли оружие как минимум в 98 стран; эти поставки часто включали в себя современное оружие, такое как боевые самолеты, крылатые и баллистические ракеты малой дальности и большое количество управляемых бомб".



Принимая во внимание стоимостное выражение экспорта, подсчитанное специалистами SIPRI и выраженное в единицах специального индикативного показателя TIV (Trend-Indicator Value), разработанного SIPRI и отражающего не финансовую стоимость определенной единицы вооружения, а ее стоимость как "военного ресурса", в основном американские оружейные корпорации отправляют на внешний рынок авиационную технику (53,2% от общего объема поставок на экспорт), различные ракетные вооружения (19,3%), бронетехнику (12,2%), средства противовоздушной и противоракетной обороны (6,7%), а также двигатели различного предназначения (3,4%).



А знаете, куда в основном идет американское оружие?



Правильно – на Ближний Восток. Доля последнего в общем объеме экспорта вооружений США в 2014–2018 годы составила 52%. Сюда же направлена основная часть и оружейного потока из Туманного Альбиона: по данным специалистов SIPRI, в 2014–2018 годы экспорт вооружений из Великобритании по сравнению с предыдущей пятилеткой увеличился на 5,9% и 59% всего британского оружейного экспорта пришлось на Ближний Восток (основную часть этого потока, кстати, составили поставки боевых самолетов в Саудовскую Аравию и Оман).



В советское время широко использовалось клише "поджигатели войны", которым напропалую клеймили Вашингтон и его союзников по блоку НАТО. Приходится признать, что этот сомнительный титул США и по меньшей мере один из их союзников, причем самый ближайший (речь – о Великобритании, если кто не понял), сегодня заслужили вполне правомерно и осмысленно. И разговоры о том, что, дескать, мы тут продаем некое "оборонительное оружие", как говорится, в пользу бедных. Впрочем, относится это отнюдь не только к Вашингтону и Лондону. В этом плане еще многим странам неплохо бы пересмотреть приоритеты своего военно-технического сотрудничества.



Владимир Щербаков

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"

15.03.2019 Источник - НВО

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552970220

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Указ Президента Республики Казахстан от 18 марта 2019 года №877

- Сенат дал согласие на назначение Гизата Нурдаулетова Генеральным прокурором Казахстана

- О заседании Антитеррористического центра Республики Казахстан

- Ж. Касымбек провел совещание по подготовке к паводковому периоду

- В Мажилисе рассмотрели меры по повышению качества медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями

- Министр энергетики РК К. Бозумбаев принял участие в заседании ОПЕК+

- На повестке дня – противопаводковые мероприятия и празднование Наурыз

- Доля Группы ФНБ "Самрук-Қазына" в экономике Республики Казахстан увеличилась

