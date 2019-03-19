Китай спасает уйгуров от самих себя. Пекин отчитался о поимке в Синьцзяне 13 тыс. террористов

07:42 19.03.2019

Госсовет КНР выпустил новый доклад, посвященный ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Ведомство попыталось еще раз объяснить, что же происходит в регионе, где эксперты ООН обнаружили около миллиона насильно удерживаемых в "лагерях перевоспитания" мусульман. По словам авторов доклада, террористическая обстановка в регионе была очень тяжелой: с 2014 года задержано около 13 тыс. террористов и изъято 345 тыс. копий "нелегальных религиозных материалов". Эксперты ООН и западные правозащитники уверены: китайская политика осуществляется в нарушение прав человека. Мусульманские страны, кроме Турции, пока воздерживаются от критики Пекина, предположительно, боясь потерять масштабные китайские инвестиции.



"С 2014 года в Синьцзяне было уничтожено 1588 террористических группировок, арестовано 12 995 террористов, конфисковано 2052 единицы взрывчатки, за участие в 4858 актах незаконной религиозной деятельности наказано 30 645 человек, изъято 345 тыс. копий нелегальных религиозных материалов",- пишут авторы доклада. Он озаглавлен "Борьба против терроризма и экстремизма и защита прав человек в Синьцзяне". Выпуск доклада - еще одна попытка Пекина ответить представителям западных государств и правозащитных организаций, обвиняющих власти Китая в грубом нарушении прав человека.



"Ситуация очень опасная, представители всех этнических групп СУАР требуют принятия решительных мер против терроризма и экстремизма",- утверждается в докладе. Отвечая на эти чаяния, местное правительство в Урумчи "наносит решительный удар" по всем проявлениям экстремизма и терроризма "в соответствии с законом". В докладе отмечается, что при этом осуществляется всесторонняя защита прав жителей региона, удовлетворяются их "разумные религиозные потребности".



Опираясь на факты и руководствуясь законами государства, судебные органы Синьцзяна ведут политику, в которой соблюдается верный баланс между состраданием и жесткостью",- сообщают авторы.



В конце они подытоживают, что в Синьцзяне проводится "основанная на законе политика дерадикализации", которая эффективно помогла побороть распространение терроризма и экстремизма. Преследования мусульман по религиозному признаку в докладе отрицают, отмечая, что борьба ведется против террористов, которые "долгие годы били в барабаны сепаратизма, извращая и усугубляя существующие религиозные и этнические различия между жителями Синьцзяна, провоцируя вражду и раздор". Главной сепаратистской организацией в тексте названо "Исламское движение Восточного Туркестана", которое "осуществляет свои акты сепаратизма и саботажа" при поддержке "международных антикитайских сил".



Как Вашингтон готовил Китаю санкции из-за ситуации с уйгурами

Напомним, после заседания комиссии ООН по ликвидации расовой дискриминации в августе 2018 года внимание всего мира приковано к ситуации в СУАР. На заседании эксперты назвали цифру 1 млн человек, которые, по утверждениям многочисленных очевидцев, содержатся на недобровольной основе в так называемых лагерях перевоспитания. Эксперты и бывшие заключенные лагерей сообщают, что в них содержатся не совершившие никаких правонарушений представители мусульманских народов Синьцзяна (уйгуры, казахи, киргизы и т. п.), которых заставляют отказаться от обрядов своей религии и под угрозой физического наказания заставляют петь революционные песни, заучивать пропагандистские слоганы и изучать политику Коммунистической партии Китая. По утверждению китайских властей, цифра заключенных намного меньше (но какая точно - не называется), в самих лагерях обеспечены комфортные условия проживания, а заключенным помогают интегрироваться в китайскую жизнь: выучить язык и законы КНР, а также получить профессию.



Выступая на прошлой неделе на сессии Всекитайского собрания народных представителей, глава правительства СУАР Шохрат Закир заявил, что распространяемая о "лагерях перевоспитания" информация - "абсолютная ложь" и "на самом деле они похожи на пансионаты, где люди бесплатно живут и бесплатно питаются". Он также пообещал, что лагеря "исчезнут, как только исчезнет необходимость в них".



Большинство лидеров мусульманских государств и организаций пока воздерживаются от критики Китая за нарушение прав единоверцев. 1 марта Организация исламского сотрудничества (ОИС), одно из наиболее авторитетных собраний представителей мусульманских государств (57 членов), похвалила в своем докладе Китай за "защиту законных прав и интересов мусульманского сообщества". Это вызвало возмущение Всемирного уйгурского конгресса (запрещенной в Китае организации уйгуров-иммигрантов), обвинившего ОИС в "предательстве интересов единоверцев". Она также предположила, что подобный результат связан с боязнью исламских государств потерять масштабные китайские инвестиции, обещанные им в рамках китайской инициативы "Пояс и путь".



Из крупных государств в защиту уйгуров выступила только Турция, которая долгое время принимала у себя ищущих защиты от китайских властей представителей этого народа.

Выступая в ООН в конце февраля, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что "сообщения о массовых нарушениях прав человека в Синьцзяне вызывают серьезное опасение", что он надеется на решение Китаем этой проблемы и что "нужно отделять террористов от невинных людей". Сразу после его выступления посол Китая в Анкаре Дэн Ли сообщил: "Если Турция выберет неконструктивный путь, это серьезным образом отразится на взаимном доверии и экономических связях двух стран".



"Власти КНР продолжают упорно настаивать на том, что с помощью "чрезвычайных мер" спасают СУАР от превращения во "вторую Сирию",- заметил в беседе с "Ъ" старший преподаватель Уральского федерального университета, востоковед Дмитрий Желобов.- Однако начиная с 2016 года под удар попали не только представители творческой интеллигенции, имевшие мало отношения к религии, но и партийные кадры, и многие другие". По мнению господина Желобова, мусульманские страны находятся в крайне сложном положении: ранее они выстраивали отношения с Китаем исходя из реалий до 2016 года (именно тогда начали массово появляться "лагеря перевоспитания"), и продолжение этих отношений так, как будто проблемы не существует, постепенно вызывает и будет вызывать внутриполитические проблемы с их собственным, зачастую очень религиозным и довольно радикальным населением.



Михаил Коростиков

"Коммерсантъ" от 19.03.2019, 01:32