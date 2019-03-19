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Талибы переходят все границы. Конфликт в Афганистане подкрадывается к Средней Азии, - "Къ"
07:44 19.03.2019

Многолетнее противостояние талибов и афганских властей впервые громко заявило о себе на постсоветском пространстве, затронув граничащий с Афганистаном нейтральный Туркменистан. Обострение ситуации вызвано нападением "Талибана" на контрольно-пропускные пункты в провинции Бадгис. Под натиском талибов афганские пограничники попытались бежать в соседнюю страну, но, по данным газеты The New York Times, туркменские власти отказались пропустить их на свою территорию, в результате чего около 100 афганских военнослужащих попали в плен к талибам. Инцидент на границе показал: помимо Таджикистана и Узбекистана талибы ищут новые пути проникновения в Среднюю Азию, демонстрируя свою растущую силу в зоне стратегических интересов России.

Самое крупное за время афганского конфликта боестолкновение на южном фланге СНГ - в Туркменистане, который в МИД РФ называют "братской страной", проводящей политику "позитивного нейтралитета", произошло в минувшее воскресенье. Отряд радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), в котором, по некоторым данным, было до 1 тыс. боевиков, атаковал контрольно-пропускные пункты в уезде Бала-Мургаб северо-западной провинции Бадгис (протяженность туркменско-афганской границы в этом районе составляет 100 км).

Афганским пограничникам пришлось сдерживать наступление значительно превосходящих их сил талибов. В итоге талибы сообщили о разгроме правительственных сил и взятии в плен около 100 пограничников. Их фото разместили в соцсетях. По данным представителей местных властей, в плен было захвачено сначала около 50 силовиков, еще несколько десятков бойцов, заблокированных на границе с Туркменистаном, продолжали держать оборону, пока в воскресенье вечером их не вывезли армейские вертолеты. При этом часть афганских военнослужащих под натиском талибов была вынуждена покинуть свои позиции и искать убежище в Туркменистане. Об этом, в частности, сообщил председатель совета провинции Бадгис Абдула Азиз Бик, по словам которого около 100 пограничников пытались спастись на туркменской территории, однако власти соседнего государства их не пропустили, после чего афганские силовики и попали в плен.

По версии газеты The New York Times, "официальный Ашхабад блокировал около 100 подготовленных американцами афганских военных и пограничников, пытавшихся отступить на его территорию". Ссылаясь на афганского офицера из Бадгиса, газета сообщает: туркменские власти якобы даже вели тайные переговоры с талибами, обсуждая с ними вопрос о том, как поступить с афганскими силовиками и их оружием.

По другой версии, которую изложил представитель одной из общественных организаций провинции Бадгис Хикматулла Хасанзай, группа афганских силовиков в составе от 60 до 100 человек все же сумела укрыться на территории Туркменистана и теперь талибы требуют у Ашхабада вернуть их в Афганистан.

Ситуация неопределенности усугубляется тем, что никаких официальных заявлений Ашхабада в связи со столкновениями на границе с Афганистаном до сих пор не поступало.

До последнего времени на туркменско-афганской границе сохранялось относительное спокойствие. Между тем, комментируя ситуацию в Афганистане накануне инцидента в провинции Бадгис, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: "Мы отмечаем заметное обострение военно-политической обстановки в этом государстве в последнее время. Движение талибов совершило серию масштабных нападений на военные базы и КПП правительственных сил". Госпожа Захарова обратила особое внимание на то, что дестабилизация происходит на фоне мирных переговоров между США и движением "Талибан". "Вероятно, в такой ситуации противоборствующие стороны стремятся подкрепить свои аргументы на переговорах. Мы считаем такой путь бесперспективным, не только не способствующим достижению договоренностей, но и прямо ведущим к их срыву",- отметила представитель МИД РФ.

Ее комментарий совпал с заявлением заместителя лидера движения "Талибан" Муллы Гани Барадара, который выразил удовлетворение "существенным прогрессом, достигнутым на переговорах в Дохе" со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом. "Сдержанный оптимизм" выразил и председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.

Между тем опрошенные "Ъ" эксперты считают, что талибы демонстрируют свою растущую силу соседям по региону и ищут новые пути проникновения в Среднюю Азию. Еще одним таким маршрутом помимо Таджикистана и Узбекистана может стать Туркменистан. Однако в Ашхабаде пытаются этого избежать.

По мнению российского эксперта по Центральной Азии Аркадия Дубнова, туркменская сторона могла принять решение выдать афганских военнослужащих талибам, руководствуясь прагматическими соображениями. "За все годы независимости главным инструментом обеспечения безопасности для властей Туркменистана была покупка лояльности властей приграничных афганских провинций. Не только официальных властей, но и реальных, даже если это талибы",- пояснил "Ъ" господин Дубнов. Что касается последствий последнего инцидента для Ашхабада, то они, по мнению Аркадия Дубнова, будут достаточно серьезными: "Кроме очевидного ухудшения отношений с Кабулом теперь можно забыть о планах Ашхабада предложить себя в качестве площадки для будущих межафганских переговоров".

"Реакция Ашхабада на подобные инциденты свидетельствует о том, что говорить о соблюдении норм международного права не приходится,- заявил "Ъ" казахстанский эксперт по Афганистану Александр Князев.- Решения принимаются исходя из сиюминутных целей. В 90-е годы туркмены давали окруженным талибам коридор через свою территорию. А в последнем случае Ашхабад просто попытался не ввязываться в афганский конфликт".

Сергей Строкань, Кирилл Кривошеев
Газета "Коммерсантъ" №47 от 19.03.2019, стр. 6

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552970640
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