Йемен под знаменем с красной звездой. "Новые сепаратисты" вернулись к проверенным социалистическим лозунгам, - А.Храмчихин

07:49 19.03.2019 Йемен оказался обделен черным золотом и сейчас это одно из самых нищих государств Азии. Дополнительной проблемой стала внутренняя расчлененность.



Разделение на северную (турецкую) и южную (английскую) части сложилось во второй половине ХIХ века. После распада Османской империи в 1919 году Северный Йемен стал независимым королевством, Южный остался британской колонией.



В сентябре 1962-го в Северном Йемене произошел военный переворот, в результате которого монархия была свергнута и провозглашена Йеменская Арабская Республика (ЙАР). Идеология новой власти была левой, однозначно прогрессивной для этой страны. В частности, в Йемене было наконец-то отменено рабство. Как часто случалось в арабском мире, военные оказались наиболее передовой частью общества.



Сторонники свергнутого короля при поддержке Саудовской Аравии (где, кстати, рабство на тот момент еще не отменили), Иордании и Великобритании развязали в стране гражданскую войну. Она быстро переросла в войну классическую, поскольку на помощь республиканским войскам пришел насеровский Египет, поддержанный СССР.



В 1967 году ее ход изменили два события. В июне Египет потерпел сокрушительное поражение в шестидневной войне с Израилем, что резко ограничило его возможности по поддержке республиканцев в ЙАР. В июле британцы были вынуждены покинуть Южный Йемен, где была провозглашена Народно-Демократическая Республика Йемен (НДРЙ) открыто социалистической ориентации. В августе Каир и Эр-Рияд договорились о взаимном выходе из чужой гражданской войны. Она продолжалась еще два года и закончилась отказом монархистов от дальнейшей борьбы с условием их включения в республиканские органы власти.



Уже через два года была скоротечная война между ЙАР и НДРЙ (в сентябре-октябре 1972-го). Никаких реальных результатов ни одной из сторон она не принесла. В феврале-марте 1978 года случилась еще одна война – вновь без внятного результата.



"Каждая йеменская семья имеет как минимум один калашников"



После этих событий ЙАР почти выпала из числа союзников СССР, теперь гораздо большее влияние на Сану, чем Москва, имели бывшие противники – Вашингтон и Эр-Рияд. Зато НДРЙ стала одной из главных опор Москвы в третьем мире. Аден превратился в важнейший пункт базирования ВМФ СССР, позволяющий контролировать Баб-эль-Мандебский пролив, то есть выход из Красного моря. Военная база СССР появилась также на острове Сокотра.



В 1988 году между ЙАР и НДРЙ начались переговоры об объединении, которое официально состоялось в мае 1990-го.



Формально равноправное объединение на деле сильно напоминало аннексию трехмиллионного Юга десятимиллионным Севером. Президентом объединенного Йемена стал глава ЙАР, в стране начались ползучие репрессии против бывшего руководства НДРЙ. При этом ВС двух стран по сути так и не были объединены, но оказались перемешаны территориально.



В апреле 1994 года на севере страны бронетанковая бригада бывших ВС ЙАР внезапно атаковала и разгромила перемещенную сюда бронетанковую бригаду бывших ВС НДРЙ. Причины откровенного вероломства до сих пор не очень понятны, а следствием стала новая война. Армия формально единой страны начала целенаправленное самоуничтожение и разгром инфраструктуры.



Руководство Йеменской социалистической партии (ЙСП), ранее правящей в НДРЙ, несколько раз призывало к миру, однако глава государства (бывший президент ЙАР, руководивший страной с 1978 года) Али Абдалла Салех все предложения отвергал. 21 мая ЙСП провозгласила восстановление независимой НДРЙ, только без Н. От социализма лидеры ЙСП отказались, переквалифицировавшись в исламистов, после чего сразу начали получать помощь от Саудовской Аравии. На стороне южан выступили также Египет и Сирия, правда, чисто словесно. Иордания, Ирак, Иран и Судан поддержали северян.



Решающую роль в войне сыграло их более чем трехкратное превосходство в численности населения. В начале июля бои шли уже в столице Южного Йемена. Они носили исключительно ожесточенный характер, но фактор количественного превосходства северян был решающим. 8 июля 1994-го Аден пал, к середине июля война закончилась, остатки вооруженных южан ушли в Оман.



А Йемен постепенно переквалифицировался в "важнейшего союзника США в борьбе с терроризмом", предоставляя американским войскам (в первую очередь спецназу) территорию для борьбы с "Аль-Каидой". При этом, как ни парадоксально, началась ползучая исламизация страны. Здесь очень быстро укрепила свои позиции "Аль-Каида на Аравийском полуострове". Этому способствовали внутренняя раздробленность страны и поголовная нищета населения при столь же повальной вооруженности (каждая йеменская семья имеет как минимум один калашников). Очень большие ВС Йемена состояли из множества бригад (более 50), каждая из которых по сути являлась племенным воинским формированием.



В 2004 году на севере страны проявили себя повстанцы-хоуситы (местные шииты), требовавшие автономии. В сентябре 2009-го между ними и правительственными силами началась открытая война. На стороне последних выступила Саудовская Аравия, которая в ходе боев потеряла 73 человека. В феврале 2010 года правительство и хоуситы подписали перемирие, которое, однако, продлилось недолго. На юге уже действовали сепаратисты, стремящиеся к восстановлению НДРЙ (возможно, под другим названием).



В 2011-м Йемен попал под "арабскую весну". Первые антиправительственные выступления начались в январе, после чего в стране случилась очередная гражданская война, только уже не между Севером и Югом, а между племенами, на сей раз разделенными отношением к президенту Салеху. Соответственно воевали между собой в основном бригады ВС Йемена. К ноябрю многочисленные международные посредники (в первую очередь Вашингтон и Эр-Рияд) все же дожали Салеха, убедив его уйти в отставку и передать власть вице-президенту аль-Хади, который в 2012 году был благополучно избран президентом, получив абсолютно демократические 98 процентов голосов. Поскольку подобная "демократия" устроила не всех, возобновление войны было делом времени. Обиженный Салех нашел общий язык с бывшими противниками – хоуситами. В начале 2015 года их совместные силы взяли под контроль Сану, а затем очень быстро – всю территорию бывшей ЙАР. Попытки сформировать в стране коалиционное правительство провалились, после чего хоуситы и салеховцы начали наступление на территорию бывшей НДРЙ. Хади бежал в Аден, но уже в марте город подвергся штурму. В итоге в ночь с 25 на 26 марта группа стран во главе с Саудовской Аравией начала интервенцию в Йемен.



В коалицию, кроме КСА, вошли ОАЭ, Кувейт, Катар, Бахрейн, Иордания, Египет, Судан, Марокко, поддержанные США, Пакистаном и другими странами. Хотя сухопутные контингенты в помощь сторонникам Хади направили лишь Саудовская Аравия и ОАЭ, а остальные предоставили только авиацию и флот (для блокады побережья), количественное и качественное превосходство коалиции над хоуситами в людях и технике оказалось настолько велико, что его невозможно выразить конкретными цифрами. Как хорошо известно, аравийские монархии никогда не жалели денег на новейшее оружие в объемах, близких к неограниченным. А хоуситы внешней помощи не имеют вообще либо получают чисто символическую (от Ирана). Тем поразительнее дальнейшее.



"При абсолютном господстве противника в воздухе хоуситы продолжают успешно применять бронетехнику и артиллерию"



Исходя из соотношения сил аравийская коалиция должна была бы взять под контроль всю территорию Йемена максимум за пару месяцев (то есть к лету 2015 года). Причем такой вариант был, казалось бы, логичен и для хоуситов: их переход к чисто партизанским действиям отчасти нивелировал бы колоссальное превосходство противника в технике (история знает массу подобных примеров, наиболее известны Вьетнам и Афганистан). Но никакой партизанщины хоуситам не понадобилось. Они совершают регулярные рейды в тыл противника, в том числе заходят довольно далеко в юго-западные районы Саудовской Аравии. Такие рейды – нормальная составляющая часть классической войны, именно ее хоуситы и ведут уже четыре года, с широким использованием тяжелой наземной техники и постоянным контролем территории. В этом самая поразительная особенность данной войны. В мировой истории, по-видимому, нет аналогов того, чтобы при том неравенстве сил, которое наблюдается в Йемене, уступающая в силах сторона не то что не была полностью разгромлена, но уступила менее половины территорий. А ведь хоуситы и салеховцы уже в первые дни войны лишились ВВС и ВМС, уничтоженных массированными авиаударами коалиции.



Однако "заменителем ВВС" для них стали тактические ракеты, в первую очередь советские "Точки". С их помощью хоуситы нанесли несколько настолько эффективных ударов по военным объектам в Саудовской Аравии, что сложили посвященную "Точке" торжественную песню. А ракетами иранского производства (или советскими Р-17) они несколько раз достреливали до окрестностей Эр-Рияда. И на море, не имея флота, хоуситы тоже умудряются воевать. При поддержке береговой ПКР китайского производства (или ее иранской копии) они нанесли фатальные повреждения скоростному катамарану ВС ОАЭ HSV-2, а с помощью телеуправляемого взрывающегося катера повредили саудовский фрегат "Медина".



На сегодня коалиция (включая йеменские войска на стороне Хади) безвозвратно потеряла более 100 танков, 11 БМТВ, до 90 БМП, около 120 "традиционных" БТР, до 650 бронеавтомобилей и MRAPов, 6 боевых самолетов и до 10 вертолетов, 4 ударных беспилотника. Количество поврежденных машин невозможно установить, как и размер людских потерь. Разумеется, хоуситы и салеховцы тоже понесли значительные потери в живой силе и технике, тем не менее при абсолютном господстве противника в воздухе продолжают массированно и успешно применять бронетехнику и артиллерию. То есть новейшие F-15S и "Апачи" с высокоточными ракетами и УАБ американского производства неспособны выбить даже древние Т-55 и Т-62, составляющие основу танкового парка Йемена (подробнее – "Страна бесконечной войны", "ВПК" №9, 2019).



При этом в восточной части Йемена (которая все время подконтрольна Хади, а затем коалиции) быстро расширяются зоны, находящиеся под властью "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" и "Исламского халифата". Обе террористические организации позиционируют себя как третью силу в йеменской войне, но фактически главным их противником являются хоуситы.



Военное фиаско монархий оглушительно, причем его нельзя списать на "тупость арабов", ведь хоуситы той же крови. На самом деле налицо полный провал концепции "профессиональной", то есть чисто наемной армии, никаких других объяснений нет. Солдаты и офицеры монархий пришли в армию за большими деньгами, а не затем, чтобы умереть в бою.



Разумеется, саудовские "профессионалы" очень успешно воюют с мирным населением, коего убили уже не менее 10 тысяч человек напрямую (в основном с воздуха) и как минимум стольких же уморили голодом, причем эти цифры продолжают быстро расти. Интервенция коалиции привела Йемен к гуманитарной катастрофе колоссальных масштабов, но западные защитники прав человека и прочие моралисты этого в упор не видят. Давно и хорошо известно, что Эр-Рияду можно абсолютно все: создавать и финансировать суннитские террористические группировки по всему миру, как угодно гнобить собственное население (особенно женщин и конфессиональные меньшинства). За все заплачено колоссальными саудовскими инвестициями в западные экономики, отсюда и слепота "правозащитников". Правда, они заметили убийство единственного саудовского журналиста тамошними "опричниками", и это показалось нехорошо. Скандал с Хашогги совпал с провалом штурма интервентами главного северойеменского порта Ходейда. После этого началось что-то вроде мирных переговоров, ибо стороны окончательно выдохлись. Впрочем, это совершенно не означает, что война закончена. И неясно, что может стать ее итогом.



Формально война ведется за возвращение всего Йемена под власть "законного правительства". Однако фактически на территории, им контролируемой, стремительно набирает силу движение за восстановление НДРЙ, причем под прежними социалистическими лозунгами. Эти "новые сепаратисты" даже воюют под флагом НДРЙ с красной звездой. Особенно удивительно то, что южане-социалисты пользуются явным покровительством ОАЭ. Разделенному еще в первой половине ХIХ века Йемену, похоже, не дано объединиться. Ему суждено стать жертвой амбиций близких и далеких иностранных держав.



Александр ХРАМЧИХИН, заместитель директора Института политического и военного анализа



18 марта 2019 Источник - vpk-news.ru

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