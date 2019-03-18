Хитрость по-кыргызски. Правящая в стране СДПК объявила себя... оппозиционной

08:29 19.03.2019

18 марта 2019, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

СДПК объявила себя оппозицией властям



СДПК официально объявила себя оппозицией. Об этом 24.kg сообщила официальный представитель партии Кундуз Жолдубаева.



По ее словам, это заявление имеет последствия для фракции в парламенте, но для самой политической организации последствий никаких нет.



Кундуз Жолдубаева добавила, что такое заявление позволяет критиковать власть и предлагать альтернативные пути развития страны.



Отметим, ранее лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов заявил, что он созывает съезд партии 3 апреля.



Политсовет социал-демократов назвал это решение незаконным и сказал, что съезд СДПК пройдет 6 апреля.