Хитрость по-кыргызски. Правящая в стране СДПК объявила себя... оппозиционной

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08:29 19.03.2019
18 марта 2019, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
СДПК объявила себя оппозицией властям
СДПК официально объявила себя оппозицией. Об этом 24.kg сообщила официальный представитель партии Кундуз Жолдубаева.
По ее словам, это заявление имеет последствия для фракции в парламенте, но для самой политической организации последствий никаких нет.
Кундуз Жолдубаева добавила, что такое заявление позволяет критиковать власть и предлагать альтернативные пути развития страны.
Отметим, ранее лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов заявил, что он созывает съезд партии 3 апреля.
Политсовет социал-демократов назвал это решение незаконным и сказал, что съезд СДПК пройдет 6 апреля.