Арестован главврач Центральной горбольницы Алматы Турдалин. Крал пипетки?

08:33 19.03.2019

Арестован главврач Центральной горбольницы Алматы

Его подозревают в получении взяток.



В Алматы арестован главврач Центральной городской клинической больницы Нурлан Турдалин, передает Zakon.kz.



- Постановлением специализированного межрайонного следственного суда города Алматы в отношении Н. Турдалина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 ч.2 Уголовного кодекса Республики Казахстан санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, - сообщили в пресс-службе городского суда Алматы.



Нурлан Турдалин был назначен директором ГКП на ПХВ "Центральная городская клиническая больница" города Алматы 1 февраля 2017 года. СМИ связали ротацию со скандальным видео, на котором главный врач Городской клинической больницы №7 (ныне - председатель правления Научного центра урологии им. академика Б.У. Джарбусынова) призывал "крутить больных". Позже Аманов был освобожден от должности. А на его место с должности главы Центральной городской клинической больницы Алматы перевели Марата Абдуллаева.