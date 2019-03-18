 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 19.03.2019
10:23  Споры о новой парадигме современной науки. Какой физике и геометрии надо обучать в Назарбаев интеллектуальных школах (НИШ)? - Н.Нуртазина
10:19  Транзит стабильности. Военно-политическая ситуация в Закавказье может радикально измениться, - А.Балиев
10:10  Узбекская певица Шахзода выступит на сцене Кремля
10:08  Чья помойка? Алматинцев травит мусоро-завод
10:07  В США пулемет Калашникова признали лучшим оружием
10:06  Военную базу с "самолетами судного дня" затопило в США
10:01  Умер режиссер Марлен Хуциев
09:52  Почему казаки бросили Ермака погибать? (история)
09:00  Американская элита пилит под собой очередной сук, - Д.Дробницкий
08:33  Арестован главврач Центральной горбольницы Алматы Турдалин. Крал пипетки?
08:29  Хитрость по-кыргызски. Правящая в стране СДПК объявила себя... оппозиционной
07:50  Самурай из Третьего рейха. Карл Хаусхофер – основатель современной геополитики, - И.Ходаков
07:49  Йемен под знаменем с красной звездой. "Новые сепаратисты" вернулись к проверенным социалистическим лозунгам, - А.Храмчихин
07:44  Талибы переходят все границы. Конфликт в Афганистане подкрадывается к Средней Азии, - "Къ"
07:42  Китай спасает уйгуров от самих себя. Пекин отчитался о поимке в Синьцзяне 13 тыс. террористов
07:37  Вашингтон стал безусловным лидером в торговле вооружениями, поток которых идет в основном на БлВосток, - SIPRI
07:28  Ашхабад сыграл за противников Кабула. Туркменистан обвинили в выдаче афганских военнослужащих талибам, - В.Панфилова
07:24  Саудовского принца МБС лишают власти из-за ссоры с отцом, - И.Субботин
06:37  Зам акимшу Атырауской области Казахстана Сайлауову задержали и обвиняют во взятках весом 5 млн тенге
00:47  Матери "бунтовщиков" обратились к президенту Таджикистана
00:44  Американский проект "Большой Центральной Азии" в действии, - А.Пахолин
00:43  Китай должен готовиться к "жесткой борьбе", - В.Пироженко
00:18  На дне Нила найден корабль древних египтян, описанный Геродотом
00:10  Турецкие султаны. Ч. 4. Сулейман Великолепный
Понедельник, 18.03.2019
20:56  Дархан Сатыбалды назначен послом Казахстана в Ташкенте
20:43  "Эру независимости" Елбасы издали в Латинской Америке... Макулатура для Гуайдо
20:29  Глава Комитета по водным ресурсам Минсельхоза Казахстана Абишев арестован
20:00  Карим Масимов дослужился да генерала КНБ Елбасы
18:03  В голландском Утрехте неизвестный боевик расстрелял пассажиров трамвая
12:32  Социалистические Штаты Америки: американская молодежь пресытилась капитализмом, - К.Сенин
12:28  "Русскоязычные эмигранты сделали Голливуд", - Сергей Бодров
12:24  Массовые торжества на Новруз будут организованы по книгам президента Аркадага
12:23  Протесты в Сербии. Коллективное безумие, - Дм.Лане
12:17  Контроль над вооружениями: что будет в случае краха существующей системы, - А.Баклицкий
12:00  Новостройки в Туркменистане передадут на баланс учреждений
09:26  Опять "шапраштун". В Казахстане новый Генеральный прокурор - Гизат Нурдаулетов
09:20  В Киргизии реабилитировали еще одного гос-заговорщика - Толубая Колубаева
08:55  Город Глупов и его обитатели... Суракматов останется в истории тем, что провел гей-парад
08:52  "Я пил коньяк, Сооронбай Жээнбеков – "белую", - экс-кыр-президент Атамбаев погрузился в ностальгию
08:27  Власти боятся брать на себя ответственность в вопросе границ, - кыр-академик Аламанов
07:46  Царь-самозванец? Грузинская мечта о монархии разбилась о суд
07:42  Кыргызы/Таджики. Наряду с аксыйскими событиями вспомнили и о старых обидах, - Б.Торегельди уулу
07:31  "Желтые жилеты" уничтожают Париж. Новые антиправительственные выступления разорили Елисейские Поля
07:20  "Стальные акулы" Тегерана, - Ст.Иванов
07:17  Гуайдо марширует против Мадуро, - Ф.Селимова
07:14  Газовые потоки переходят в область фантастики, - А.Комраков
06:01  Бессилие премьера Абылгазиева обрушило полудохлую экономику Кыргызстна, - "Фабула"
01:10  Казахский язык: кризис ответственности и утраченные иллюзии, - САМ
01:07  Как Китай разрешит дилемму отношений с Вашингтоном и Лондоном? - В.Павленко
00:46  Турецкий султаны. Ч 3. Селим Грозный (история)
00:15  Социальная ловушка: почему Казахстан – не Швеция
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Арестован главврач Центральной горбольницы Алматы Турдалин. Крал пипетки?
08:33 19.03.2019

Арестован главврач Центральной горбольницы Алматы
Его подозревают в получении взяток.

В Алматы арестован главврач Центральной городской клинической больницы Нурлан Турдалин, передает Zakon.kz.

- Постановлением специализированного межрайонного следственного суда города Алматы в отношении Н. Турдалина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 ч.2 Уголовного кодекса Республики Казахстан санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, - сообщили в пресс-службе городского суда Алматы.

Нурлан Турдалин был назначен директором ГКП на ПХВ "Центральная городская клиническая больница" города Алматы 1 февраля 2017 года. СМИ связали ротацию со скандальным видео, на котором главный врач Городской клинической больницы №7 (ныне - председатель правления Научного центра урологии им. академика Б.У. Джарбусынова) призывал "крутить больных". Позже Аманов был освобожден от должности. А на его место с должности главы Центральной городской клинической больницы Алматы перевели Марата Абдуллаева.

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552973580
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Указ Президента Республики Казахстан от 18 марта 2019 года №877
- Сенат дал согласие на назначение Гизата Нурдаулетова Генеральным прокурором Казахстана
- О заседании Антитеррористического центра Республики Казахстан
- Ж. Касымбек провел совещание по подготовке к паводковому периоду
- В Мажилисе рассмотрели меры по повышению качества медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
- Министр энергетики РК К. Бозумбаев принял участие в заседании ОПЕК+
- На повестке дня – противопаводковые мероприятия и празднование Наурыз
- Доля Группы ФНБ "Самрук-Қазына" в экономике Республики Казахстан увеличилась
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  