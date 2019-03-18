Почему казаки бросили Ермака погибать? (история)

09:52 19.03.2019

Почему казаки бросили Ермака погибать?



Все мы знаем как погиб Ермак. В августе 1585 года татары, потерпевшие череду болезненных поражений, сумели застать казаков врасплох. Была ночь, ливень и короткая схватка в ходе которой Ермак утонул, вероятно уже смертельно раненый. Однако, не многие знают, что в этой схватке весь остальной отряд Ермака почти не пострадал.



Впервые на это обратил внимание историк Р. Скрынников, отметивший, что примерно из 100 казаков, которые были атакованы татарами той ночью, убито было всего 10 человек, включая Ермака. Остальные благополучно спаслись, избежав схватки. Большинство казаков при нападении врага моментально село в свои суда и дружно ударило веслами, стремясь с максимальной скоростью покинуть опасное место. Отсутствие атамана и других погибших обнаружили только с рассветом, когда стали делать перекличку.



Что же произошло? Почему никто не защитил атамана?



Всему виной, как ни странно тактика, которой придерживались казаки еще начиная со своего с разбойничьего прошлого. Основой основ казачьего военного дела был набег. Неожиданный, стремительный. Они неслись на своих судах, ошеломляя противника, не давая ему предпринять, что-то осмысленное. Если враги давали сильный отпор, то казаки также быстро отступали. Оставаясь неуловимыми на своих быстрых судах казаки оставались непобедимыми.



Самым слабым местом в такой тактике был ночлег, когда казаки вынуждено оставались на одном месте. Люди не могут не спать. Люди беззащитны во время сна. Поэтому для ночлега выбиралось тайное место, желательно трудно доступное. Казали делали ночные лагеря на островах и часто спали прямо в своих небольших кораблях, но это было очень неудобно. На случай ночного нападения действовало правило, по которому казаки слажено бежали на свои суда и "делали ноги". Потому что вступать в ночной бой неподготовленными и с неизвестным противником (возможно численно превосходящим) было бы верхом безрассудности.



Именно поэтому казаки Ермака сделали то, что они и должны были сделать. Организованно отступили. Так быстро как могли. И сохранили отряд практически целиком. То что атаман не успел, это было его судьбой, так как он, будучи всего-лишь первым среди равных, не имел, каких-то особых привилегий на этот случай.



Читайте подробности гибели Ермака в статье:



Атаман Ермак и майор Павлуцкий. Удивительное сходство гибели первого и последнего конкистадора Сибири



Больше 150 лет отделяет время похода атамана Ермака, проложившего русским путь за Уральские горы, от чукотских экспедиций майора Дмитрия Павлуцкого, "закрывавшего" эпоху великого приобретения Сибири на другом конце Евразии. И Ермак и Павлуцкий были прежде всего военно-начальниками и их боевая удача и личная храбрость вошли в легенды, написанные погубившими их туземцами.



Так распорядилась судьба, что обстоятельства гибели этих сибирских конкистадоров удивительным образом совпадают.



Покоритель Западной Сибири Ермак, погиб в 1585 году во время ночного нападения сибирских татар. Обычно мы считаем, что атаман утонул из-за того, что пытался плыть облаченным в панцирь или даже два панциря. Однако Руслан Скрынников - известный исследователь похода Ермака, обращает внимание на татарскую версию гибели атамана. Ведь именно татарам лучше всего были известны последние минуты жизни Ермака. Итак, по их версии перед смертью атаман схлестнулся в поединке с татарским богатырем Кучугаем. Ермак дрался саблей, а Кучугай коротким копьем и это был великий бой. Доспехи Ермака надежно хранили его и он стал одолевать батыра, но подвела завязка шлема атамана, развязавшаяся в неподходящий момент, так что Кучугай смог поразить Ермака в горло. Смертельно раненый Ермак упал в воду и утонул. Позже татары выловили его тело. Панцири Ермака считались мистическими, приносящими военную и прочую удачу и долгое время передавались в татарских кланах.



Майор Дмитрий Павлуцкий - покоритель самого дальнего сибирского уголка - Чукотки, пал в сражении у реки Орловой в 1747 году. Чукчей было очень много, в 6 раз больше казаков и они сумели, пройдя дистанцию ружейного выстрела, навязать им рукопашный бой. Часть русских сумела отступить, но часть вместе в Павлуцким погибла. О последних минутах гибели майора чукчи сложили легенды. Он был окружен, но дрался против многих и чукчи не могли поразить его. Также как и на Ермаке на нем был надет надежный панцирь и шлем. Его расстреливали из луков и кололи копьями с костяными наконечниками, а он, не смотря на стрелу поразившую его глаз, трижды атаковал нападавших. Наконец чукчам удалось свалить его на землю арканами и ударить в горло под подбородок, туда где крепился завязками шлем. Панцирь майора Павлуцкого также долгое время передавался в чукотских кланах как вещь приносящая военную удачу.



И так, мы видим, что в легендах о Ермаке и о майоре Павлуцком оба этих героя изображены неуязвимыми в последнем бою. Для обоих их "ахиллесовой пятой" стало горло, куда их смогли поразить враги, после чего доспехи этих воинов стали вещью сакральной.



Кроме того, мистическое совпадение есть даже в нумерологии дат гибели атамана и майора. Если сложить цифры года гибели Ермака (1585 год) и майора Павлуцкого (1747 год), то там и там мы получим цифру 19. Но это уже не имеет к истории никакого отношения.