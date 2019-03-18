Умер режиссер Марлен Хуциев

10:01 19.03.2019

В Боткинской больнице на 94-м году жизни умер советский и российский кинорежиссер и сценарист Марлен Хуциев. Об этом 19 марта сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.



16 марта стало известно, что Хуциев пребывает в реанимации одной из московских больниц. О госпитализации кинорежиссера сообщили 29 декабря. Он согласился ехать в медучреждение только с супругой Ириной Соловьевой, поэтому врачам пришлось доставить в больницу обоих. 4 января Ирины Соловьевой не стало.



93-летний Марлен Хуциев - народный артист СССР, кинорежиссер, сценарист, актер и педагог. Снимался в нескольких фильмах, среди которых "Застава Ильича", "Гори, гори, моя звезда", "Интервенция".





