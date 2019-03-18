 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Военную базу с "самолетами судного дня" затопило в США
10:06 19.03.2019

Повреждено 30 из 200 зданий на территории базы, а также затоплен почти километр взлетно-посадочной полосы.

Американскую военную базу "Оффатт" в штате Небраска, где расположена штаб-квартира Стратегического командования Вооруженных сил США, затопило из-за резкого повышения уровня воды в реке Миссури. Об этом сообщается в Facebook на странице командующего 55-м авиакрылом ВВС США полковника Майкла Маниона, передает РИА Новости.

Эта авиабаза является одной из важнейших для армии США, поскольку на ней также дислоцируются самолеты Boeing E-4B Nightwatch, которые называют "самолетами судного дня". Они предназначены для правительства и военного командования США на случай начала ядерной войны, в которой наземные структуры будут разрушены. Кроме того, на этой базе находится новейший подземный бункер, из которого осуществляется управление американским ядерным вооружением.

Отмечается, что авиабаза ушла под воду почти на треть, повреждено 30 из 200 зданий на территории базы, в том числе несколько ангаров с E-4B Nightwatch, а также затоплен почти километр взлетно-посадочной полосы.


Источник - РИА Новости
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