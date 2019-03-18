В США пулемет Калашникова признали лучшим оружием

10:07 19.03.2019

Американское издание National Interest считает пулемет Калашникова (ПКМ) лучшим образцом оружия, созданным российским конструктором. Об этом говорится в опубликованном 16 марта обзоре.



Отмечается, что ПКМ - один из самых легких полнокалиберных пулеметов во всем мире – его вес составляет 7,5 кг, что меньше, чем, например, у бельгийского FN MAG (11 кг).



По мнению экспертов, в отличие от автомата (АК), конструкция пулемета с регулятором отвода газов позволяет ему иметь более мягкую отдачу.



В обзоре подчеркивается, что пулеметом Калашникова пользуются и союзники США. Так, в Финляндии он считается основным для пехоты, а Польша запустила свою модификацию ПКМ, которая подходит под патроны НАТО.



18 февраля стало известно, что новый пулемет Калашникова РПК-16 калибра 5,45 мм поступил на опытно-войсковую эксплуатацию в российскую армию. Испытания пройдут на базе Московского высшего общевойскового командного училища.