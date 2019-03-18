Чья помойка? Алматинцев травит мусоро-завод

10:08 19.03.2019

Жители алматинского района утверждают, что их травит завод



Борьба за чистый воздух в одном из алматинских районов идет уже несколько недель.



Жители одного из районов Алматы уже целый месяц не открывают окна и стараются реже выходить из дома, жалуются, что им нечем дышать. А в своей беде винят завод, который находится по соседству. Якобы там целыми днями незаконно перерабатывают мусор. Алматинцы заявляют, что запах гари и едкий дым губят их здоровье. На самом же предприятии уверяют: ничего опасного из труб не выходит, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.



Борьба за чистый воздух в одном из алматинских районов идет уже несколько недель. Местные жители винят мусороперерабатывающий завод. Люди требуют показать им разрешительные документы на переработку отходов. Правда, начальства на месте не застать.



Жители частного сектора уверяют: травить их начали месяц назад. Район по вечерам заволакивает дымом, а в воздухе постоянно запах гари. Сначала думали, что все это появилось из-за мусора и листвы, что сжигают соседи.



Cергей Татаринов:

- Думали, где-то замыкание идет. Оказывается, здесь пластик перерабатывают, мешки полиэтиленовые. Все это пережигают. Вот. Дети стали чаще болеть. Мы не стали проветривать, потому что нельзя открыть окна. Вечером вообще невозможно дышать здесь.



Пенсионерка Лилия Геращенко из-за этого уже почти месяц боится выходить из дома и даже форточки не открывает.



Лилия Геращенко:

- Ну, вот меня постоянно мучает кашель. Аллергический вот этот кашель. И что мне теперь делать? А раньше не было, конечно.



Предприятие находится в нескольких метрах от частого жилого сектора. Завод заработал месяц назад. Люди утверждают: с тех пор они задыхаются. Со слов алматинцев, едкий дым распространяется по всему району. На заводе с обвинениями не согласны. Говорят, выбросы безвредны. Якобы дым проходит через специальные фильтры. К тому же, отмечают сотрудники, здесь не перерабатывают мусор, а производят полиэтиленовые пакеты.



Как сообщили в городском акимате, территорию еще 5 лет назад выкупил бизнесмен. По проекту, там должен был появиться автопарк. Жители уже вызвали санитарных врачей и намерены в ближайшее время обратиться в департамент экологии.