Транзит стабильности. Военно-политическая ситуация в Закавказье может радикально измениться, - А.Балиев

10:19 19.03.2019

Транзит стабильности

Военно-политическая ситуация в Закавказье может радикально измениться



Территориальный размен между Баку и Ереваном для урегулирования давнего армяно-азербайджанского конфликта предопределен. Иначе – новая война, причем с вероятным вовлечением в нее Турции.



Об этом шла речь на очередном заседании Лазаревского клуба. Посвященное экономическому сотрудничеству России с Арменией, оно вышло за рамки очерченной проблематики. В кулуарах озвучивались различные варианты развития ситуации в регионе. Отмечалась возникшая заинтересованность Грузии в стабильности военного транзита между РФ и Арменией.



Он, как пояснил "Военно-промышленному курьеру" Владимир Евсеев, заместитель директора Института стран СНГ, осуществляется без сбоев. Несмотря на давление со стороны Вашингтона, Анкары и Баку в плане сокращения этого транзита, в Тбилиси не намерены чинить Москве препятствия. Из чего, по мнению эксперта, следует: грузинская сторона к неудовольствию ее основных партнеров демонстрирует самостоятельность в этом вопросе.



" Не исключается обмен территориями, пусть пока это скорее гипотетический сценарий "



Ряд грузинских политиков, по оценке Евсеева и некоторых других участников форума, не заинтересованы в том, чтобы Тбилиси занимал проазербайджанскую позицию в конфликте соседей. И официальные власти к неудовольствию Баку и Анкары избегают обвинять только Армению в сложившейся ситуации.



Некоторые участники форума, хотя и весьма сдержанно, призвали к реализации давнего железнодорожного проекта Алагир – Цхинвал (между Северной и Южной Осетией) и переговорам по восстановлению движения поездов между Цхинвалом и Гори. Кстати, консультации об этом периодически проводились до известных событий 2008 года. Стальная магистраль выгодна Грузии, а в более широком контексте позволит создать новую, притом кратчайшую транкавказскую артерию, подключенную к тому участку железнодорожной сети РФ, что географически максимально приближен к Закавказью ("В Тегеране ждут поезда из Москвы").



Что касается вариантов улаживания конфликта Баку с Евреваном, Владимир Мкртчян, эксперт Академии ЕврАзЭС и ОДКБ, сообщил: ему известно о некоем плане одновременного военного удара с основной территории Азербайджана и с граничащей с Турцией Нахичеванской автономии, чтобы этими "клещами" принудить армянское руководство к уступкам. Тем не менее пусть пока чисто теоретически не исключается вариант обмена территориями. То есть к Азербайджану переходит практически вся Южная Армения взамен Карабаха (с возвращением почти всех районов у его восточной границы, где находятся войска самопровозглашенной НКР). Таким образом, Нахичевань, отделенная от Азербайджана с начала 20-х, наконец-то перестанет быть анклавом.



Но на данный момент это, повторим, гипотетический сценарий. Во всяком случае обращает на себя внимание, что, по словам Мкртчяна, в Южной Армении мало что делается в экономическом плане: вероятно, местные власти как раз предвидят территориальный размен.



Алексей Балиев,

политолог