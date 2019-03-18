Нурсултан Назарбаев заявил о прекращении своих президентских полномочий (обращение к народу)

15:08 19.03.2019

Об этом он сказал во время обращения народу Казахстана 19 марта 2019 года, которое было посвящено актуальным вопросам социально-экономического развития страны.



Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев заявил о прекращении своих полномочий, сообщает Zakon.kz.



- Мы с вами все сделали вместе, казахстанцы. Вы меня поддерживали на всех выборах. Это счастье быть президентом такой страны. Я служил вам верой и правдой. Благодаря вам, я стал президентом, - сказал Назарбаев.



Также он дал напутствие казахстанцам.



- Мы видим, что мир меняется, не стоит на месте. Появляются не только новые возможности, но и новые глобальные технологические и демографические вызовы, нестабильность мирового порядка. Каждому поколению приходится решать свои задачи. Я и мое поколение сделали для страны все, что смогли. Результаты вам известны. Мир меняется, и приходят новые поколения. Процесс естественный. Они будут решать проблемы своего времени. Пусть постараются сделать страну еще лучше.



Вместе с миром меняться должны и мы. Обращаюсь к молодому поколению казахстанцев – берегите независимый Казахстан – нашу общую Родину, Мәңгілік ел – это наш народ, земля наших великих предков. У нас одна Родина, одна земля.



Берегите дружбу и единство нашего народа, наше взаимное доверие и уважение к культуре и традициям каждого гражданина страны.



Только так мы будем сильны, победим все вызовы.



Только так мы будем процветать, - сказал Елбасы.



Об этом он сказал во время обращения к народу Казахстана 19 марта 2019 года, которое было посвящено актуальным вопросам социально-экономического развития страны.



Нурсултан Назарбаев пожизненно возглавляет Совет Безопасности Республики Казахстан и пользуется статусом Елбасы - Лидера нации.