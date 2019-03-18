|Нурсултан Назарбаев заявил о прекращении своих президентских полномочий (обращение к народу)
15:08 19.03.2019
Об этом он сказал во время обращения народу Казахстана 19 марта 2019 года, которое было посвящено актуальным вопросам социально-экономического развития страны.
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев заявил о прекращении своих полномочий, сообщает Zakon.kz.
- Мы с вами все сделали вместе, казахстанцы. Вы меня поддерживали на всех выборах. Это счастье быть президентом такой страны. Я служил вам верой и правдой. Благодаря вам, я стал президентом, - сказал Назарбаев.
Также он дал напутствие казахстанцам.
- Мы видим, что мир меняется, не стоит на месте. Появляются не только новые возможности, но и новые глобальные технологические и демографические вызовы, нестабильность мирового порядка. Каждому поколению приходится решать свои задачи. Я и мое поколение сделали для страны все, что смогли. Результаты вам известны. Мир меняется, и приходят новые поколения. Процесс естественный. Они будут решать проблемы своего времени. Пусть постараются сделать страну еще лучше.
Вместе с миром меняться должны и мы. Обращаюсь к молодому поколению казахстанцев – берегите независимый Казахстан – нашу общую Родину, Мәңгілік ел – это наш народ, земля наших великих предков. У нас одна Родина, одна земля.
Берегите дружбу и единство нашего народа, наше взаимное доверие и уважение к культуре и традициям каждого гражданина страны.
Только так мы будем сильны, победим все вызовы.
Только так мы будем процветать, - сказал Елбасы.
Об этом он сказал во время обращения к народу Казахстана 19 марта 2019 года, которое было посвящено актуальным вопросам социально-экономического развития страны.
Нурсултан Назарбаев пожизненно возглавляет Совет Безопасности Республики Казахстан и пользуется статусом Елбасы - Лидера нации.