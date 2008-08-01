Ермек Маржикпаев назначен акимом Акмолинской области Казахстана

18:11 19.03.2019

На этой должности он сменил Малика Мурзалина.



- Назначить Маржикпаева Ермека Боранбаевича акимом Акмолинской области - сказано в указе Президента РК.

На этой должности Маржикпаев сменил Малика Мурзалина, который возглавлял регион с марта 2017 года.



Маржикпаев Ермек Боранбаевич родился в 1969 году. Окончил Целиноградский педагогический институт имени С. Сейфуллина; Университет "Туран"; Кокшетауский университет. Учитель истории, юрист, бакалавр финансов.



Трудовой стаж:



· Учитель физкультуры, тренер по боксу, учитель истории средней школы (1991-1992);



· Директор МЧП "Шонай" (1992-1995);



· Генеральный директор МЧП (ТОО) "Береке-Бурабай" (1995-2008);



· Аким Аршалынского района (08.2008-04.2012);



· Аким Зерендинского района Акмолинской области (04.2012-09.2013);



· Заместитель акима Акмолинской области по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог (с 09.2013).